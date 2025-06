'DAJEMO ROK DO 28. JUNA' Studenti koji žele da uče: Ukoliko se do tada ne reše stvari, mi zaista stupamo u štrajk glađu

Studenti koji žele da uče obratili su se iz Pionirskog parka i poručili da daju državi rok do 28. juna da reši probleme, inače stupaju u štrajk glađu.

U ime studenata obratio se Miloš Pavlović, koji je oštro osudio napad na profesorku Pravnog fakulteta.

- Takvo ponašanje je nedopustivo i baca senku na celokupnu akademsku zajednicu. Dok se ovakvi incidenti dešavaju, nama koji želimo da učimo onemogućava se ulazak na naše fakultete. I dok se mi studenti koji želimo da učimo, da radimo, koji se borimo napolju i nalazimo napolju, nekima koji vrše nasilje se vrata otvaraju. Razumete apsurdnu situaciju u kojoj se nalazimo. Kakvu poruku šalje ova selektivna pravda? Postavljamo pitanje - ko zapravo danas blokira obrazovanje? Juče smo razgovarali sa predsednikom Aleksandrom Vučićem i nakon molbi koji nam je uputio, nakon molbi Miloša Vučevića, nakon molbi pojedinih ministara, nakon molbi naših roditelja, mi smo doneli odluku da ostajemo u Pionirskom parku i dajemo rok državi da do Vidovdana, 28. juna, reši stvari i ukoliko ne reši mi zaista stupamo u štrajk glađu. Sa tim nema šale. To nije nikakav politički performans, to je jednostavno poslednji korak naše borbe protiv nepravde - rekao je Pavlović i dodao da će u nrednom periodu imati mnogo više aktivnosti.

Još jednom je ponovio da studenti koji žele da uče ostaju u Pionirskom parku, dajući državi rok do 28. juna da reši probleme, inače, kako kaže, stupaju u štrajk glađu.

Autor: A.A.