Vučić raskrinkao Marinike laži: 'Slučajno je na slici predsednik Kolumbije, a ne predsednik Srbije'

Predsednik Vučić obraća se građanima Srbije iz zgrade Generalnog sekretarijata na Andrićevom vencu i govoriti o aktuelnim temama.

Predsednik je na početku obraćanja saopštio dobre vesti da je stopa inflacije spuštena ispod 4 %.

Kako je rekao zbog aktivnosti blokadera imaćemo manju stopu rasta ,ali ćemo se truditi da nam rezultati budu još bolji.

- Zahvaljujući blokadama i nesigurnosti imati manju stopu rasta, ali ćemo uspeti da pređemo 3 odsto što omogućava rast plata i penzija - naveo je Vučić.

On je rekao da su više od 5.000 mladih dobilo pozitivan odgovor za stambeni krediti, a da je 1846 zahteva u procesu obrade.

- Do kraja godine ćemo otvoriti više fabrika, najmanje 5 u naredna 3 meseca - 1975 radnih mesta. Pokrenuli smo inicijativu za povratak lekara i medicinskih sestara, a već ih se vratilo više od 80, mada Zlatibor kaže preko 100. Minimalna zarada, uveren sam da će sindikati biti zadovoljni - rekao je Vučić.

- Problemi su infrastrukturni radovi, zbog svakodnevne hajke, nismo u stanju da završimo sve što smo planirali. Ljudi zaposleni u sistemu imaju strah da bilo šta potpišu. Lakše im da ne potpišu. Bez obzira na to, uspećemo da postignemo značajne rezultate - ove godine 100 kilometara auto-puta i drugih saobraćajnica - rekao je Vučić i dodao da dobri rezultati izazivaju nervozu kod onih koji su finansirali obojenu revoluciju.

- Nažalost, najviše smo izgubili u obrazovanju, gubici su nenadoknadivi. To niko ne može da vrati ni deci ni roditeljima. Razgovaramo da vidimo kako da ubrzamo sticanje znanje. Diplome nisu problem. U svetu se ceni znanje. Sad imamo bolje privatne fakultete. I u Vladi kada žele nekog da angažuju, prioritet je znanje - reako je predsednik.

- Što se tiče EU, juče posle podne smo dobili izveštaj ODHIR-a, koji se slaže sa izmenama Zakona o biračkom spsiku - rekao je Vučić.

- Što se tiče obojene revolucije, ona je zapala u ćorsokak. 11. novembra ih je ovde bilo 800, a sada ih je 80 - rekao je predsednik o okupljanju blokadera ispred Predsedništva, dok se on obraća naciji.

On je podsetio da je pre 6 meseci rekao da će se sve završiti na političkim zahtevima.

- Strani faktor je od trenutka kada su shvatili da Srbija ide napred, uz podršku regionalnih narko kartela i srpske opozicije, napadi su krenuli mnogo pre Ribnikara i Dubone. Kada su shvatili da se narušava balans moći. Kako je Srbija snažila, nisu mogli da prate, pa je nervoza u stranim krugovima bila sve veća, pa su morali da koriste narko kartele i opozicione stranke. Vlast u Srbiji se nije saglašavala sa nezavisnošću Kosova. Sa druge strane, nisu spremni da se izjasne ni po pitanju Srebrenice zato što bi time naljutili ključne sponzore - rekao je Vučić i dodao da su sve vreme radili istu stvar,pokušaj urušavanja svih institucija:

1. Negacija rezultata po svaku cenu

2. Kriminalizacija ljudi iz vlasti, pa i moje porodice

3. Dehumanizacija

- Kada sve to pogledate, jasno je zašto ste imali trogodišnju kampanju laži po pitanju Jovanjice. Više od 1000 dana laži, a onda odjednom tajac. Uništavali ste i državu i porodice samo da biste ostvarivali svoje ciljeve, a znali ste da lažete. Da li je neko rekao izvinite? - rekao je Vučić.

On je naveo da su juče predstavnici blokadera saopštili da sam kao veliki saradnik Filipa Koraća dilovao drogu zajedno s njim i kako sam pripadnik narko kartela.

- 1.6.2017. uhapšena je ekipa od 10 lica u restoranu Durmitor zbog napada na mog sina, tada 19-godišnjeg Danila. Verovatno sam ja tada radio sa njima protiv svog deteta" - rekao je Vučić.

- Ovde je paket droge sa mojim likom, kako tvrdi Marinika Tepić - rekao je Vučić, a onda pokazao deo konferencije Marinike Tepić na kome je to govorila.

- Ovo je originalna fotografija - to je Aleksandar Vučić?! Fotografija je skinuta sa CNN. Slučajno je predsednik Kolumbije, a ne predsednik Srbije. Ne verujem da je htela njihovog predsednika da optuži. Kad pogledate sve ove laži, u Srbiji nije važno koliko puta dnevno možete da slažete. Sutra ovo više nije tema, biće neka nova laž - rekao je Vučić.

-Niko na mom mestu ne bi bio nasmejan, nisam ni ja, da svakog dana moram ovo da slušam. Prezirem svakog narko dilera, sve najgore mislim o tim ljudima. Uvek sam sve najgore govorio o njima. Nikad nisam imao Skaj aplikaciju, kao ni niko iz moje porodice. Ako to nije istina, molim Tužilaštvo da to saopšti i ja više nisam predsednik - dodao je on.

Naveo je da je još jedan dokaz da je to laž, to što je Skaj komunikacija prekinula da radi 3.8.2021, a ovo je prepiska iz 2022.

- Imam zahtev za Tužilaštvo za organizovani kriminal... Skaj prepisku između Radoja Zvicera i advokata Dejana Lazarevića, u 20.22, razmenjeno je 11 poruka - rekao je Vučić.

Onda je Vučić pročitao te poruke.

- Molim tužilaštvo da me obavesti da li je preduzelo određene radnje prema ovim licima - rekao je Vučić i dodao:

- Imam podatke da ova prepiska u Tužilaštvu za organizovani kriminal stoji više godina. Tražimo da čujemo koja su lica koja su preko Radoja Zvicera imala uticaj. Ili da mi kažu da sam ovo izmislio. Nikada neradnicima, kriminalcima i narko kartelima neću dozvoliti da sruše Srbiju. Kada dođe vreme za izbore, pobedićemo ubedljivo, kao što ćemo pobediti u Kosjeriću i Zaječaru - rekao je Vučić.

Kako je naveo oni hoće da sruše sve institucije.

- Ja im obećavam da će imati vanredne izbore. Kad? Kad nadležna institucija proceni da je najbolje za zemlju. Njih je jedino zanimalo kako da imaju više para i budu 'in' u svojoj fensi sredini - rekao je Vučić i dodao da se rukovodi potrebama zemlje.

- Sad ćete da vidite ko sarađuje sa narko kartelima, ako vas tužilaštvo ne obavesti, obavestiću vas ja. Vidite da svi narko karteli mrze Aleksandra Vučića, ponosan sam na tu činjenicu - rekao je Vučić.

Vučić je prokomentarisao i izjave Marte Kos o njegovom putu u Moskvu:

- Ko papagaj to ponavlja. Kad se vidimo, nije toliko rečita. Srećan sam što vodimo svoju politiku - zaključio je Vučić.

Autor: Dalibor Stankov