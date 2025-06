POSLE IZBORA 8. JUNA U OVOM GRADU NEĆE BITI POPRAVNOG Vučević se oglasio iz Kosjerića

Predsednik SNS Milos Vučević izjavio je danas u Kosjeriću da posle izbora u ovom gradu 8. juna neće biti popravnog i da građani treba da znaju da za koga glasaju na izborima tako će im biti u naredne četiri godine.

Vučević je istakao da je ovo poruka građanima.

- 9. juna nema popravnog, šta uradite do 8. juna to je to i posle vam je tako četiri godine. To je poruka i gradjanima, kako glasate tako ce vam biti naredne četiri godine - rekao je Vučević u etno selu „Gajevi“, na skupu koji je organizovao Informer.

Vučević je dodao da konkurencija SNS na ovim izborima nije rekla ni reč o planovima na lokalu, šta će da rade kada su u pitanju vodovod, kanalizacija, investicije, putevi, kao što nikada ozbiljno nisu pričali ni o nacionalnim temama.

- Oni svaki dan sprovode nasilje pa ne odgovaraju, a ko god se suprotstavi, brani se, bude proglašen za nasilnika i bude brzo procesuiran. Oni su majstori zamena teza i kontraverzi. Znaju da pište, bacaju jaja i koriste čegrtaljke. Sada je pitanje za građane kome će da daju poverenje, ko će da rešava probleme, ko će da otvara radna mesta, ko će da radi puteve - naglasio je Vučević.

Vučević je istakao da se trenutno u ovoj opštini gradi 96 kilometara puteva, da ima zahteva za izgradnjom još 20 i da je veoma bitno da se Kosjerić poveze sa Bajinom Baštom, prema Požegi, prema Valjevu, jer su to pravci koji donose zivot.

Posebno je naglasio da su rešena sva pitanja i problemi na koje su građani ukazivali predsedniku Aleksandru Vučiću u subotu u Seca Reci.

Autor: Dalibor Stankov