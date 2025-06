GO SNS: Blokade neće zaustaviti Novi Sad, dok oni blokiraju prosečna novosadska plata dostigla 1.100 evra

Gradski odbor Srpske napredne stranke Novi Sad najoštrije osuđuje današnje blokade saobraćaja koje je sprovela mala grupa političkih aktivista, pokušavajući da parališe svakodnevni život građana. Iako su njihovi pokušaji da destabilizuju grad sve očigledniji, Novi Sad nastavlja da se razvija i napreduje – uprkos opstrukcijama i provokacijama.

Novi Sad je i danas bio talac male grupe političkih aktivista koji su ceo sat blokirali 30 raskrsnica i onemogućavali Novosađanima slobodno kretanje i normalan život.

Njihova malobrojnost pokazuje da su Novosađani prozreli da je njihova borba za demokratiju fingirana. Da je u pitanju obmana, koja pod maskom borbe za veća demokratska prava, oduzima građanima pravo da se slobodno kreću i obavljaju redovne životne aktivnosti.

Novosađanima je jasno da se grad ne razvija opstrukcijom i nasiljem. Da zabrana deci da idu u školu ne predstavlja ideologiju razvoja. Da onemogućavanje studenata da idu na fakultet i studiraju ne predstavlja temelj napretka i progresa.

Novosađani su svesni da je to politika nazadovanja. Politika propasti. Novosađani su svesni pogubnosti blokaderske politike, i zato je na njihovim blokadama sve manje ljudi.

I svaka tema koju delegiraju je najobičniji spin i izgovor. Do juče su to bili studentski zahtevi. Danas su to zahtevi za izbore za Savete mesnih zajednica, koji će biti održani u skladu sa Ustavom i zakonima. Sutra će to biti zahtev da se svakome ko ne podržava njihove ideje, zabrani da se bave politikom.

Ali, Novi Sad neće stati. On se ne gradi blokadama i preprekama, već projektima koji pokreću ekonomiju i unapređuju kvalitet života građana. Grad se ne razvija blokiranjem, nego radom. Prosečna novosadska plata dostigla je u martu 127.765 dinara, odnosno skoro 1.100 evra. Nastavićemo da se borimo za još veće plate. Za nove fabrike. Nastavićemo da radimo u intresu Novosađana.



Autor: Dalibor Stankov