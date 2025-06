'DA IMA MORALA, DANAS BI VRATILA MANDAT, PODNELA OSTAVKU I ZAVRŠILA POLITIČKU KARIJERU' Ministarka Stamenkovski o izmišljotinama Marinike Tepić

Ministarka je dodala da poslednjih sedam meseci, koliko traju blokade, niko ko voli Srbiju nije ništa dobio.

Ministarka za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja Milica Đurđević Stamenkovski izjavila je danas da narodna poslanica Marinika Tepić nakon iznošenja tvrdnji da je državni vrh Srbije povezan sa narko kartelima treba da podnese ostavku na sve političke funkcije.

"Ona je pokušala da unizi ugled naše države, institucije naše zemlje i predsednika Srbije kao onoga koji je neposredno izabran od strane građana. Da ima savesti, morala, časti, danas bi vratila mandat, podnela ostavku na sve političke funkcije i završila svoju političku karijeru zbog ovakvog, blago je reći, faula", rekla je ministarka za TV Prva.

Govoreći o izborima koji će se u Zaječaru i Kosjeriću održati 8. juna rekla je da će rezultati biti verodostojni pokazatelj preseka stanja u opštem biračkom telu nakon višemesečnih blokada.

"Nema dileme da je opozicioni blok angažovao sve svoje snage i mobilisao sve svoje kapacitete da učestvuje punim jedrima u tim lokalnim izborima. U Kosjeriću je formirana jedinstvena lista koju su studenti podržali, kao i sve one javne ličnosti koje podržavaju taj blokadarski talas. Ne vidim razloga da se već sada distanciraju od tih rezultata izbora, verovatno da nemaju procene da će baš najsjajnije proći, a najavljivali su tu potpuni preokret", ocenila je Đurđević Stamenkovski.

Ministarka je dodala da poslednjih sedam meseci, koliko traju blokade, niko ko voli Srbiju nije ništa dobio.

"Naneta je ogromna šteta, ekonomski su nas mrcvarili. Šest meseci zaustavljanja privrednog rasta, dotoka investicija, rušenja i podrivanja svega onoga što je do sada zidano i građano. Vraćanje nekoliko koraka unazad će i te kako uticati. Tokom narednih godinu dana planirane su velike investicije, velika ulaganja. Nažalost, ovo sve je dosta promenilo dinamiku svega toga, ali bez obzira na to mi smo uspeli da se konsolidujemo i ako ništa drugo ovo sve zahteva od nas daleko, daleko veći rad i trud da bismo mogli da onu štetu koju je taj blokaderski talas naneo nekako anuliramo", kazala je Đurđević Stamenkovski.

Stamenkovski je rekla da će na sednici vlade u četvrtak biti usvojeno da radnici u proizvodnim pogonima fabrika u Trgovištu na mesečnu platu dobijaju dodatnih 5.000 dinara.

Ministarka je istakla da će Ministarstvo na sednici Socijalno-ekonomskog saveta izneti predlog da se minimalna zarada u oktobru poveća na 500 evra, nakon čega očekuje da od 1. januara 2026. godine ona iznosi 551 evra.

"Povećanje minimalne zarade u ovoj godini, ako sve to saberemo je kumulativno 37 odsto više nego što je to bio slučaj u prethodnoj godini i to jeste osetno povećanje koje je vrlo značajno. Ovo povećanje minimalne zarade zapravo će najviše koristiti onima koji najmanje prihoduju, a uvek su najviše zahvalni i najviše rade i trude se i ovo povećanje je zaista dokaz da ćemo se boriti za bolje uslove rada", rekla je Đurđević Stamenkovski.

Ona je podsetila da je ministarstvo u poseti Trgovištu doniralo devet tona hrane i hemije za socijalno ugrožene porodice kao i da je obišla i proizvodne pogone fabrika Simpo, Jukom i Tobiskit koje zapošljavaju najveći broj stanovnika.

"Tamo je nezaposlenost trenutno 700 ljudi, to je duplo manje nego što je to bio slučaj pred 10 godina, ali naravno, mi ne želimo da te podatke konstatujemo bez nekih daljih aktivnosti. Želimo da uposlimo i one koji trenutno nemaju posao u Trgovištu, a žele da rade", rekla je ministarka.

Đurđević Stamenkovski je naglasila da je počeo i tvining projekat koji ministarstvo radi u saradnji sa Evropskom unijom i sa konzorcijumom koji čine Grčka, Slovenija, Švedska i Francuska, a kojim će se u naredne dve godine preipremati nacrt novog zakona o radu.

"Zakon mora da bude rezultat temeljnog sveobuhvatnog društvenog dijaloga i rezultat društvenog dogovora, društvenog konsenzusa jer mnogo je zainteresovanih strana, to je jedan od najvažnijih zakona u našoj zemlji i radićemo na tome da stvorimo bolje uslove rada u Srbiji", navela je ona.

Podsetila je da je raspisan javni poziv za vojne invalide, civilne invalide rata i za članove porodica poginulih boraca koji ostvaruju pravo na invalidninu svojih stradalih članova u iznosu od 50 miliona dinara, koji podrazumeva sedam dana boravka u specijalnoj bolnici Merkur u Vrnjačkoj Banji.

"Naše ministarstvo porodicama poginulih boraca isplaćuje tu takozvanu invalidninu, naravno nikada novcem ne možete nadomestiti tu prazninu, ali veoma je važno da ispratimo kontinuirano različitim merama njihov život, njihovu egzistenciju i da im se nađemo", kazala je Đurđević Stamenkovski.

Istakla je da je u poseti Surdulici građane obavestila da je područje Duboke doline, gde su vršene likvidacije i gde su se nalazili ostaci stradalih u ratu, postale zaštićena zona odlukom vlade.

Autor: A.A.