'IMAĆE MOJU PODRŠKU U RASTU POSLOVANJA' Ministarka Mesarović posetila udruženje žena u Zaječaru, poslala važnu poruku mladima ovog kraja

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović posetila je Udruženje žena "Romula Gamzigrad", u selu Gamzigrad, kraj Zaječara, gde je sa njima razgovarala na koji način država i Ministarstvo privrede može da im pomogne u nastavku poslovanja.

Ministarka je naglasila da je ovo udruženje veoma važno, kako za Zaječar, tako i za Republiku Srbiju.

- Bave se starim umetničkim zanatima, a Ministarstvo privrede u poslednjih godinu dana pruža podršku i ka ženama na selu i ka starim zanatlijama, afirmišući našu kulturnu baštinu. Oni su u prethodnom periodu pokušavali da konkurišu, nisu uspeli u tome, a imaće sada podršku. To je udruženje koje konstantno broji 10 žena, a imaju i izložbene štandove gde prodaju svoju robu. Lično će imati moju podršku u daljem rastu i razvoju. Ove žene faktički žive od ovoga što proizvedu. Dužni smo da im pomognemo- istakla je Mesarović i dodala da će razgovarati i sa predstavnicima lokalne samouprave na koji način da im se obezbedi prostor u gradskom jezgru da izlože svoje proizvode.

- Mi ćemo u narednim danima urediti neophodnu dokumentaciju koja je neophodna za program Žene na selu i program koji sledi uskoro, za stare zanate. Kroz oba programa ćemo im pružiti podršku, bespovratna sredstva u visini od 100 posto. Ni dinara neće vratiti državi.

Potpredsednica Vlade je podsetila i na novi program koji je raspisan za mlade do 35 godina, na inicijativu predsednika Aleksandra Vučića.

- Raspisali smo poseban program da ih podstaknemo. Dajemo bespovratna sredstva da na taj način osnuju svoje poslovanje. Mladi su puni biznis ideja, želje i volje da rade. Često su to i neke prerađivačke delatnosti, a ovog puta smo dozvolili da to budu i uslužne delatnosti. Do 500.000 bespovratnih sredstava. Na sajtu Ministarstva privrede su objavljene sve opštine - naglasila je ministarka tokom posete Gamzigradu.

