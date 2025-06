Zbog ove majice je pretučen sin bivšeg generala policije u Beogradu: Sve je počelo u kafani! (FOTO)

Kako nezvanično saznajemo, mladići koji su, juče dva sata nakon ponoći, napali i pretukli Petra Živković, sina penzionisanog generala policije to su uradili nakon svađe oko navijačke majice koja se dogodila u kafani. Živković je primljen u Urgentni centar gde su mu konstatovane lake telesne povrede.

Policija je juče uhapsila četvoricu mladića zbog prebijanja sina bivšeg generala policije.

- Aleksandar S. (22) jedan od privedenih nalazio se u kafani sa društvom gde je bio i Živković sa svojim prijateljima. U toku večeri, grupa u koju se nalazio Petar dosla je u sukob sa grupom A.S. zbog majice sa navijačkim motivom koju je imao na sebi. Mladić zbog navedenog poziva ostale izvršioce koji dolaze na lice mesta. Kada grupa lica u kojoj se nalazio oštećeni izlazi, posto je bila veća, izvršioci ne preduzimaju ništa, nakon što se oštećeni odvojio sa devojkama od ostatka grupe koja je izašla iz kafane, odlučuju da napadnu njega - kaže naš izvor iz istrage.

Aleksandar S. je nakon hapšenja, navodno, izjavio da su mu dobacivali i pevali navijačke pesme.

- Uhapšeni Aleksandar S. tada izlazi i poziva drugare, čekaju ispred 10-ak min. Pošto je fajront, iz kafane izlaze svi i stoje zajedno. Napadači čekaju da se raziđu i devojke da odu, a Živković sa dve drugarice kreće ka kolima, dok ostali momci idu na različite strane. Pošto je sam, napadaju njega, zadaju mu par udaraca i pribijaju uz neku kapiju/ogradu. S obzirom da imaju navijačka obeležja Zvezde, oštećeni kaže da i on navija za Zvezdu i da je u pitanju greška. Sve to traje najviše 2-3 minuta. A.S. ne tvrdi da mu je Petar dobacivao, već je bio u grupi sa ovima i da su oni napolju napali nasumično nekog iz grupe- dodaje naš izvor.

Istragu vodi Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu.

MUP se oglasio

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu identifikovali su i, po nalogu Prvog osnovnog javnog tužilaštva u Beogradu, priveli u službene prostorije V. R. (24), F. D. (19), A. M. (20) i A. S. (22), zbog postojanja osnova sumnje da su u toku noći, ispred jednog ugostiteljskog objekta na Zvezdari, napali P.Ž. (22).

Osumnjičeni se terete da su fizički napali P.Ž. i naneli mu lake telesne povrede, nakon čega su se udaljili sa lica mesta.

Protiv V. R., F. D., A. M. i A. S. biće podneta krivična prijava nadležnom tužilaštvu, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo nasilničko ponašanje.

Imajući u vidu javne izjave da je reč o politički motivisanom napadu, u dosadašnjem postupanju se nije došlo do saznanja da je događaj povezan sa učešćem oštećenog u tzv. studentskim protestima, već sukob zbog navijačke majice po izjavama osumnjičenih. Saslušanje lica od strane tužioca je i dalje u toku.

MUP: Lake telesne povrede

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Beogradu primili su dva poziva na sistem 192 kojim su obavešteni da je dvadesetdvogodišnji mladić, noćas oko 1.30 časova, zadobio povrede u blizini jednog ugostiteljskog objekta na Zvezdari.

U prvom pozivu, u 1.45 časova, ženska osoba je prijavila da se sa povređenim mladićem taksijem uputila u Urgentni centar i rečeno joj je da se tamo nalazi dežurni policijski službenik koji ju je po dolasku u ovu zdravstvenu ustanovu uputio da, nakon završenog lekarskog pregleda, oštećeni sa povrednom listom, pristupi u nadležnu PS Zvezdara radi podnošenja prijave, a što je u skladu sa procedurom i načinom obaveštavanja nadležnog tužilaštva radi daljeg postupanja.

Potom je na sistem 192 pozvala ista ženska osoba, nakon čega je razgovor nastavio penzionisani pripadnik Ministarstva unutrašnjih poslova Bogoljub Živković i izjavio da je njegov sin Petar Živković pretučen od strane 4-5 nepoznatih lica, najverovatnije navijača, i zatražio da se u Urgentni centar uputi patrola policije.

Odmah po prijavi u Urgentni centar upućeni su policijski službenici PS Savski venac koji su sa oštećenim mladićem obavili razgovor, a u kojem je naveo da su ga kod jednog ugostiteljskog objekta pretukle osobe sa navijačkim obeležjima.

U skladu sa standardnim policijskim procedurama, on je upućen u PS Zvezdara radi podnošenja prijave.

Mladić je u 4.20 časova došao u prostorije PS Zvezdara sa povrednom listom u kojoj se navodi da su lekari UC konstatovali lake telesne povrede.

O svemu je odmah obavešteno Prvo osnovno javno tužilaštvo u Beogradu po čijem nalogu policija intenzivno radi na rasvetljavanju svih činjenica i okolnosti i identifikovanju svih učesnika događaja.

Ministarstvo unutrašnjih poslova poziva sve da se uzdrže od neosnovanih, netačnih i zlonamernih optužbi na postupanje svojih pripadnika, u konkretnom slučaju Policijske uprave za grad Beograd, koji profesionalno, savesno i odgovorno postupaju po svakoj prijavi građana, što su učinili i u ovom slučaju.

Autor: Pink.rs