'ONI POŽELE DA OKUSE KRV ČIM IM SE UKAŽE PRILIKA' Ministar Gašić o napadu na Miloša Pavlovića: Zgrožen sam, kakvo je to zlo, kakav nerazumni gnev?!

Ministar odbrane Bratislav Gašić izjavio je da je zgrožen i duboko tužan zbog nasilja kome je sinoć bio izložen Miloš Pavlović i grupa studenata koji se zalažu za prestanak blokada i normalizaciju nastave na fakultetima.

"Kao otac, deda, kao čovek, a tek onda kao političar sam potresen scenama u Studentskom gradu. Pitam se, kakvo zlo, kakav nerazumni gnev stanuje u dušama tih momaka koji su se onako krvnički zaleteli na Miloša i njegove drugove? Šta je njihova krivica? To što imaju svoje mišljenje, što želi da studiraju, postanu akademski građani, rade, doprinose svojoj zemlji i svojoj porodici? Da li to što zahtevaju da im država omogući, inače, Ustavom zagarantovana prava?", rekao je ministar Gašić.

On je poručio da oni koji sprovode i podržavaju nasilje nad neistomišljenicima moraju doći pod udar zakona i da će država zaštititi mirne građane.

"Nije važno u šta jedna ili druga grupa studenata veruje, nije bitno ni koju političku opciju podržava, ali je bitno da svoje ideje i stavove izražava mirno i civilizovano. Vukovi anarhije i fašizma zaodenuli su se u jagnjeće kože tobožnje demokratije i vladavina prava. Ali čim im se ukaže prilika, oni požele da okuse krv. To smo videli sinoć. Ja znam da ogromna većina građana, pa i te dece koja učestvuju u protestima ne podržava ove gnusne ispade. To se mora u korenu saseći ako mislimo da gradimo normalno, demokratsko i slobodno društvo gde svako ima pravo da misli svojom glavom i javno iznosi sopstvene stavove kao Miloš Pavlović, svidelo se to nekome ili ne", naglasio je ministar odbrane.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić posetila je danas studente koji hoće da uče u Pionirskom parku, koji su sinoć bili žrtve brutalnog nasilja.

Autor: Iva Besarabić