TAČNO U PONOĆ: Počela izborna tišina uoči lokalnih izbora u Zaječaru i Kosjeriću

Izborna tišina uoči lokalnih izbora u Zaječaru i Kosjerićupočela je u ponoć i trajaće do zatvaranja biračkih mesta u nedelju 8. juna, do kada je zabranjeno predstavljanje i promovisanje učesnika izbora na javnim skupovima i u medijima, kao i iznošenje procene rezultata izbora i uticanje na volju birača.

Biračka mesta biće otvorena od 7 do 20 sati.

Na sajtu Gradske izborne komisije u Zaječaru podsećaju da birač može da glasa samo pod uslovom da na biračko mesto ponese važeću ličnu kartu ili važeću putnu ispravu (pasoš).

Napominje se da birač koji nije u mogućnosti da glasa na biračkom mestu usled teške bolesti, starosti ili invaliditeta može da glasa van biračkog mesta, a na području koje obuhvata biračko mesto, ako o tome obavesti on ili preko lica koje sam odredi Gradsku izbornu komisiju najranije 72 časa pre dana glasanja (počev od 5. juna 2025. godine), a najkasnije do 11.00 časova na dan glasanja (8.juna 2025. godine), odnosno birački odbor na dan glasanja (8. juna 2025. godine), najkasnije do 11.00 časova.

Prema Zakonu o izboru narodnih poslanika zabranjeno je da se 48 časova pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta u medijima i na javnim skupovima objavljuju procene rezultata izbora, javno predstavljaju kandidati na izborima za narodne poslanike i njihovi izborni programi i pozivaju birači da glasaju, odnosno da ne glasaju za određene izborne liste.

Zakonom je predviđeno da se novčanom kaznom od 100.000 do 600.000 dinara kazni pravno lice koje 48 časova pre dana glasanja i na dan glasanja do zatvaranja biračkih mesta u medijima i na javnim skupovima objavi procenu rezultata izbora, javno predstavlja kandidate na izborima i njihove izborne programe i poziva birače da glasaju, odnosno ne glasaju za određene izborne liste.

Za isti prekršaj izriče se novčana kazna od 50.000 do 150.000 dinara za odgovorno lice u mediju, dok je za isti prekršaj kazna za fizičko lice od 10.000 do 40.000 dinara.

Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić je 13. aprila raspisala izbore za odbornike Skupštine grada Zaječara i Skupštine opštine Kosjerić. Prethodni lokalni izbori u Zaječaru i Kosjeriću održani su 28. marta 2021. godine, a izabrane skupštine ovih lokalnih samouprava konstituisane su 28. maja iste godine.

Autor: Pink.rs