Prvi sastanak za planiranje međunarodnog učešća na Specijalizovanoj izložbi Ekspo 2027 Beograd biće održan 10. i 11. juna u Beogradu i okupiće delegacije iz više od 140 zemalja sa svih kontinenata - od Evrope do Azije, Afrike, Latinske Amerike i dalekog Pacifika. To će biti prvi od četiri sastanka te vrste, koji će se kontinuirano organizovati do početka Ekspa.

Sa više od 350 visokih zvaničnika, među kojima su ministri, državni sekretari, direktori ključnih nacionalnih institucija, kao i ambasadori tih zemalja, ovaj sastanak predstavlja najveće međunarodno i diplomatsko okupljanje dosad održano u Srbiji.

Prvi potpredsednik vlade i ministar finansija Siniša Mali u emisiji Novo jutro voditeljke Jovane Jeremić osvrnuo se na pripreme pred EXPO 2027.

Kako kaže, za sada je svoje učešće potvrdilo čak 112 zemalja.

- Naredne nedelje će biti najveći ikada događaj organizovan u Srbiji, iako je to samo priprema za EXPO. Do sada je 112 zemalja potvrdilo svoje učešće, što je do sada najveći broj. 2027. godine, Srbija i Beograd će biti centar sveta. Naredne nedelje će doći važni ljudi u Srbiju iz 140 zemalja koji će boraviti dva dana kako bi se upoznali sa svim stvarima. Zamislite samo tu logistiku i koliko je to posla -rekao je Mali i dodao:

- Ovo je potvrda da sve dobro radimo i naša najveća razvojna šansa ikada. Očekujemo preko 3 ili 4 miliona posetilaca, ali 2027. se ništa ne zaustavlja. Od te godine nam se tek otvaraju nove perspektive za rast i razvoj. Srbija je sada centar sveta -rekao je Mali.

Ministar Mali dodaje da će EXPO značajno doprineti porastu plata i penzija u Srbiji.

- Srbija ide napred uprkos pokušajima nekih da to zaustave i to sve pod kišobranom Ekspa. Mi smo prošle godine bili među tri najveće rastuće ekonimije u Evropi. Srbija mora da ide napred i mi moramo da se borimo za veće plate, veći minimalac, bolje bolnice i sve kako bi to ostavili našoj deci za sigurnu i bolju budućnost -rekao je Mali.

Ministar Mali ističe da povećanje minimalne zarade dolazi već u oktobru ove godine.

- Kao što je predsednik Vučić najavio, nama je želja da od prvog oktobra idemo na vandredno povećanje minimalne zarade na 500 evra, a onda i na 550. Sa dva još povećanja, cilj je da do 2028. minimalca bude 651 evro. Važno je da ne zaboravimo ljude i da vodimo brigu o njima. Minimalna zarada je najveći pokretač trenda prosečne plate koja će u decembru 2025. godine biti 1.00 evra. Prosečna plata 2012. godine bila je 329 evra, a 2027. godine je cilj da se ide na 1.400 evra -rekao je Mali.

Ministar Mali je najavio i novih 20 kilometara auto-puta za Vidovdan od Pakovraća do Požege, otvaranje 25 kilometara Dunavske magistrale - od Požarevca prema Golupcu, novih 14 km Moravskog koridora do kraja ove godine, kao i pet novih fabrika - u Čačku, tri u Nišu i u Novom Sadu.

Ministar ističe da stvaranje alimentacionog fonda pokazuje brigu države.

- U tu svrhu smo već izdvojili 500 miliona dinara za ovu godinu. Ukoliko otac ne plaća alimentaciju, država će to preuzeti na sebe, a onda ćemo mi od oca to da naplatimo sa kamatom -rekao je on i dodao da očekuje usvajanje Zakona o alimentacionom fondu uskoro:

- Osim tih velikih projekata i priča, važno je da pokažete brigu za ljude, da radite na povećanju minimalca, zarada, penzija -rekao je Mali.

