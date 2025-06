Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić pruisustvovao je danas centralnoj svečanosti povodom obeležavanja Dana Ministarstva unutrašnjih poslova i Dana policije.

Vučić se potom obratio građanima i odgovorio na pitanja novinara.

- Uspeli smo kao društvo, kao država da se izborimo sa visokom stopom opšteg kriminaliteta i da svedemo na manje brojeve. Broj ubistava i teških ubistava je smanjen za više od četiri puta. Femicid je dvostruko umanjen i na svim tim pitanjima moram oda nastavimo da radimo dalje i da obezbeđujemo sigurnost građanima. Da nastavimo sa ulaganjem u policiju, njihove plate, primanja. Verujem da je pitanje pravde od ključnog značaja i daćemo sve od sebe da se stane sa razvlašćivanjem policije i MUP pristajali smo po stranim uticajem, objašnjavali da su to reforme, a ustvari smo drugim ljudima davali bič nepravde u ruke umesto da ruku pravde čuvamo kod sebe -rekao je Vučić.

Vučić se osvrnuo i na jučerašnji skandal, kada je Ivana Rokvić, narodna poslanica Narodnog pokreta na čijem čelu je Miroslav Aleksić, ispred srpskog parlamenta došla sa nožem.

- Najamnje spoznaje imam o tome, osim onoga štoi sam video u nekim vestima. Dovoljno je skandalozno po sebi što mislite da možete da nosite nož i da vitlate time pred mladim ljudima ali to govori o stanju svesti koje postoji kod nekih. Mislim da to ljudi vide -rekao je Vučić.

Vučić je osudio i napad na studente koji žele da uče, kada su Miloš Pavlović i njegove kolege brutalno linčovani od strane studenata foteljaša.

- Kako ćete da objasnite bilo kome, da neko napadne vašu kuću, vi štitite vašu kuću, neko je gađa jajima, uzvikuje bog za šta, izađete, odbranite kuću, zbog toga dobijete tešku optužnicu, u pritvoru provedete pet meseci. Istovremeno, studenti koji su krivi samo zato što su bili u kafiću, valjda nisu pili nešto što je propisano. I onda su krenuli da ih linčuju, to je mngo gore od prebijanja. Nije tu pitanje stepena povreda, gore od povrede u Nišu Danijele Krstić, ono što su radili Jerkanu, to je zločin bez presedana, to je najstrašniji linč i ništa nije smešno. Sve su to radili i svi su videli i znali o čemu je reč i niko nije rekao izvinite, nijedan rektor nijedan dekan, strašno je ovo što se dogodilo -rekao je Vičić.

Predsednik Vučić je prokomentarisao i lokalne izbore koji se danas održavaju u Zaječaru i Kosjeriću.

- Zamislite da je neko sinoć radio u Kosjeriću ono što su radili oni, zamislite banditizma, oni u subotu 15 sati dovode sve lidere svih opozicionih stranaka i ceo dan drže Kosjerić u zatočeništvu, stigli su rokeri, veterani i ceo dan im je glavna vest, a šta rade oni na ulicama Kosjerića i Zaječara, osim što prete? Šta radiš ti po Zaječaru? Nije Zrenjanin Zaječar, pretite ljudima, maltretirate ljude. Isto to radite i u Kosjeriću, na svakom mestu. Da je neko drugi tako kršio zakone kao oni, možete da mislite šta bi saopštavala EK i čuvena Marta Kos. Kako god da bude boriću se uvek protiv najvećih lažova, boriću se za pravdu i slobodnu Srbiju i nikada me neće ućutkati ni time što će da pokazuju moju sliku i neće da kažu izvini ni oni koji su tu laž promovisali. Briga me za to što umesto pravde hoće da postave kao vrhovni sistem nepravdu i ništa drugo. Protiv toga ćemo se boriti zajedno. Večeras ću da govorim o tome šta se zbivalo u Zaječaru i Kosjeriću -rekao je Vučić.

Autor: Iva Besarabić