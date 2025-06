ZLATNA MEDALJA HRABROSTI I ČESTITOSTI! Zasluženo priznanje majoru Topaloviću za beskompromisnu borbu protiv korupcije!

Major Milorad Topalović, primer časti i profesionalizma, dobitnik je najvišeg priznanja MUP!

U svom dugogodišnjem radu, major Topalović bio je ključna figura u više složenih istraga koje su rezultirale hapšenjem brojnih pojedinaca osumnjičenih za visoku korupciju. Njegovo delovanje bilo je usmereno ne samo na otkrivanje nezakonitosti, već i na jačanje poverenja građana u rad policije i institucija sistema.

Ova prestižna nagrada uručena je kao priznanje za njegov izuzetan doprinos u borbi protiv korupcije i očuvanju integriteta policijskog rada. Major Topalović važi za jednog od najistaknutijih operativaca srpske policije, poznat po nepokolebljivom profesionalizmu, visokom moralnom kodeksu i beskompromisnoj posvećenosti zadacima.

Kolege ga opisuju kao čoveka koji predvodi primerom, koji ne pravi kompromise kada su u pitanju zakon, čast i služba. Upravo zahvaljujući njegovoj upornosti i predanosti, Odeljenje za borbu protiv korupcije postalo je jedno od najrespektabilnijih segmenata Uprave kriminalističke policije.

Zlatna medalja za zasluge još je jedna potvrda da se predan i pošten rad prepoznaje i vrednuje. Major Topalović ostaje primer službenika koji uz profesionalnu hrabrost nosi i ličnu odgovornost – stub na kojem počiva borba protiv korupcije u Srbiji.

- Govorili su da tako mora da bude, tako ćete napredovati, tako će sve da vam bude bolje. Naravno, nisu to mnogi govorili zbog toga što su želeli dobro Srbiji ili što su želeli da provodimo stvarne reforme, već zato što je uvek bilo mnogo lakše uticati na manji broj onih koji su nosioci tužilačkih i pravosudnih funkcija u krajnjoj liniji nego na one koji obavljaju svoj posao u policiji - rekao je on.

Naveo je da Srbija pripada takozvanom sistemu precedentnog prava i da nam se zbog toga neretko čini da nemamo ni prava ni pravde, jer, kako je rekao, neka dela su kažnjena teškim osuđujućim presudama, a neka oslobađajućim.

Ocenio je da smo sami krivi za to jer su policiji oduzimana ovlašćenja u skladu sa agendom takozvanih evropskih reformi.

Vučić je istakao da je teško biti policajac i da svi uvek od njih traže i očekuju pomoć i smatraju da su je zaslužili, dok oni priznanja za pomoć gotovo nikada ne dobijaju.

- U porodici svakog policajca, pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova, bilo da je on pripadnik brigade, bilo koje od specijalnih jedinica, interventne jedinice, takozvanih zaštitnih jedinica, vatrogasaca, kada dobije poziv u 11.00 veče ili u 4.00 ujutro, njihova deca nisu sigurna hoće li se ti ljudi vratiti svojim kućama i hoće li ponovo moći da ih poljube o toplim krevetima. Svaki zadatak je rizik. Poštujemo li to dovoljno? Ne poštujemo. Zato ću, i dok sam na ovom mestu, boriti se za poštovanje policajaca - rekao je on.

Naveo je da ga je sramota kada gleda kako neki unižavaju ovu profesiju i pokušavaju da ponize svakog čoveka samo zato što radi svoj posao i ništa drugo.

- Međutim, zadatak policije jeste čuvanje reda. Ponosan sam na činjenicu što imamo mnogo manje femicida i silovanja, naravno, mnogo manju stopu opšteg kriminaliteta. Ali ono što čini i što pravi problem građanima Srbije danas, i što dobar deo ljudi u Srbiji oseća, i ne treba da se pravimo da to ne vidimo, to je nedostatak ili neravnomerno raspoređena pravda. I to postaje sve veći problem za sve nas - rekao je on.

Vučić je pripadnicima Ministarstva unutrašnjih poslova poručio da će od njega, kao predsednika države, uvek imati podršku i divljenje za svoj rad.

