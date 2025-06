GIK Zaječar večeras će saopštiti preliminarne rezultate izbora, oko 19 sati

Gradska izborna komisija u Zaječaru utvrdiće večeras preliminarne rezulate lokalnih izbora u Zaječaru, rekao je za Tanjug predsednik GIK-a Nenad Dinulović.

"Sve ćete znati kada GIK bude utvrdila večeras preliminarne rezultate izbora. Nadam se da će biti do 19 sati", rekao je Dinulović. U Zaječaru su juče održani lokalni izbori, a prema podacima GIK-a na izbore je do 19 sati juče izašlo skoro 60 odsto upisanih birača. Sa prvim rezultatom izašla je i vlast i opozicija. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je sinoć da je Srpska napredna stranka (SNS) u Zaječaru ubedljivo pobedila sa 48,05 odsto dobijenih glasova. Prema podacima CRTA-e, pobedila je Srpska napredna stranka sa 14.199 glasova, druga je "Promena u koju verujemo" sa 10.312 glasa, a treći su "Ujedinjeni za spas Zaječara" sa osvojenih 2.284 glasova. To znači da će u Skupštini Zaječara lista SNS imati 27 odbornika od ukupno 50 odborničkih mesta, lista "Promena u koju verujemo" 19, a "Ujedinjeni za spas Zaječara" četiri odbornika. Ispod cenzusa su ostali Socijalistička partija Srbije, Dr Nenad Ristović "Domaćinski za Zaječar", "Mi snaga naroda" - Grad Zaječar, Srpski liberali i Koalicija za istočnu Srbiju.

Autor: Dalibor Stankov