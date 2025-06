OVO SU ZAŠTITNA LICA BLOKADERA: Njihove izjave jasno govore šta bi se desilo sa Srbijom kada bi se dočepali vlasti (VIDEO)

Dinko Gruhonjić, Sonja Biserko, Nataša Kandić - ovo su zaštitna lica blokadera u Srbiji.

Njihovi stavovi jasno ukazuju na to kakva nas Srbija čeka kada bi se dočepali vlasti.

- Sve dok Srbija negira, poriče sve to što se desilo, vrlo je teško da će žrtve, odnosno porodice žrtava biti smirene u pogledu da se prizna to da su njihovi najbliži stradali na način na koji su stradali. Ja se bojim da se to još dugo neće desiti kada je reč o Beogradu i Srbiji... Srbija će morati priznati, srpska elita kada počne time da se bavi, svojom odgovornošću u Bosni, moraće da prizna te silne deportacije, masakre, dislociranje grobnica, sekundarne, tercijalne, koje su teško nalažene, ali su ipak nađene; zatim uništavanje kulturnog nasleđa kao način poništavanja bošnjačkog identiteta - navela je Biserko u jednom od svojih mnogobrojnih gostovanja u kojima je pljuvala po Srbiji i našem narodu i žrtvama.

Kandićeva i Gruhonjić, takođe su poznati po svojim antisrpskim stavovima, propagiranju tzv. Kosova kao nezavisne države, ali i insistiranju da propagandi da su Srbi u Srebrenici počinili genocid.

Ostaje pitanje - ko vas zove da izađete na ulice?

Pogledajte priloženi snimak:

Autor: Dalibor Stankov