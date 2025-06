Predsednica Skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas, nakon sastanka sa predsednicom Parlamenta St. Kits i Nevis Lenin Blencet i predsednikom Parlamenta Svete Lucije Klaudijom Fransisom, da su razgovarali o parlamentarnoj saradnji, ali i obrazovanju i povećanju broja stipendija "Svet u Srbiji".

Brnabić je nakon sastanka rekla novinarima da je ovo prvi put u istoriji odnosa da imamo posetu predsednika parlamenata ove dve države Srbiji.

Navela je da je predsednika parlamenta Svete Lucije upoznala tokom inauguracije venecuelanskog predsednika Nikolasa Madura, kada je Fransis obećao da će posetiti Srbiju.

"Održao je obećanje i uložio je svoj lični autoritet da u posetu povede i predsednicu parlamenta St. Kits i Nevis", rekla je Brnabić.

Istakla je da će obe zemlje imati svoje učešće na specijalizovanoj izložbi u Beogradu Ekspo 2027. godine.

"Velika je želja Srbije uvek bila da 2027. godine ne predstavimo tu samo Srbiju, već takođe da predstavimo i sve naše prijatelje, zahvaljujući kojima smo ili uz čiju podršku smo dobili mogućnost da organizujemo ovu važnu svetsku izložbu u Beogradu", navela je Brnabić.

Naglasila je da su razgovarali o potencijalnoj saradnji u mnogim oblastima, a da je najvažnija oblast bilo obrazovanje i program stipendija "Svet u Srbiji".

"Mi povećavamo broj stipendija koje nudimo ovim zemljama, a sa druge strane da vidimo kako Srbiju možemo bolje da promovišemo i kako oni mogu veći broj stipendija da iskoriste, zato što je do sada ukupno iskorišćeno samo pet stipendija, a to jeste neki most za dalju saradnju u budućnosti", rekla je Brnabić, prenosi RTV pisanje Tanjuga.

Dodala je da Skupština Srbija veliku pažnju posvećuje saradnji sa zemljama Latinske Amerike i Kariba, zbog čega čega je oformljena parlamentarna grupa prijateljstva sa karipskim zemljama, koja broji 33 člana.

Predsedavajuća toj parlamentarnoj grupi Ivana Stamatović ima svoje ideje kako će dodatno unaprediti ovu saradnju, naglasila je Brnabić i izrazila očekivanje da će srpski parlament u narednim mesecima i godinama da pokaže jednako poštovanje i pažnju prema našim prijateljima.

"Ono što smo kao Srbija dobili - poverenje i podršku od strane karipskih zemalja, pa i kada se glasalo u Generalnoj skupštini UN da srpski narod ne bude proglašen genocidnim narodom, zaista je ogromna podrška od strane karipskih zemalja. Očekujem da vidimo kako mi možemo da pokažemo jednako poštovanje i pažnju prema našim prijateljima i kroz našu parlamentarnu grupu prijateljstva da vidimo kako možemo da podržimo njihov dalji razvoj", kazala je Brnabić.

Autor: Iva Besarabić