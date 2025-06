Video sam jednu pčelu, nadam se da nije teledirigovana...Vučić poslao moćnu poruku: Vreme je za rad, vreme je za razgovor, vreme je za Srbiju (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić oglasio se na Instagramu dan nakon izbora u Zaječaru i Kosjeriću i poslao je građanima moćnu poruku -

- Poštovani građani, posle mnogo meseci terora na ulicama bespravnog i protivpravnog ponašanja, suzbijanja prava i sloboda svih koji drgačije misle. Juče su završeni izbori u Zaječaru i Kosjeriću i želim da zamolim sve ljudi bez obzira, koju političku opciju podžavaju, šta misle, kakvi su im pogledi na budućnost, da se ujedinjeni i koncentrišemo na našu Srbiju, na ono što moramo da uradimo u narednom periodu, da bi smo mogli da živimo bollje, da bi smo mogli da poprovljamo sliku svoje zemlje u svetu, da bi smo mogli da dovodimo investitore, da bi smo mogli da povećavamo plate i penzije - naveo je Vučić u snimku i dodao:

Čini mi se da smo svi napravi jednu veliku grešku. I posle jučerešnjih rezultata, to govorim i o sebi i o nama, ne samo o onim drugima koji su proglašavali pobedu, a da nisu izbrojali ni petinu glasova, već govorim o tome da smo svi pričali o sebi, o našim političkim strankama, o našim uspesima ili neuspesima, gledajući kako da o nam drugom nešto lošije kažemo. Ja misim da je mnogo važenje da govorim o građanima, da govorimo o narodu, o ljudima, o običnim ljudima, o onima zbog kojih se bavimo politikom, zbog kojih se borimo.

- Ja verujem da ćemo u Zaječaru morati da uradimo mnogo-mnogo stvari koje nismo u uradili u prethodnom periodu i ono što jesmo, za to smo dobili nagradu, a za ono što nismo, ljudi su to umeli da kazne. U Kosjeriću takođe - naglasio je Vučić.

- Sve to nama otvara priliku da zajednički razgovaramo. I zato još jedanput pozivam sve one koji drugačije misle, da na svim nivoima krenemo da razgovaramo, da se dogovaramo. Što više zajednički imenitelja pronađemo, to će biti bolje za našu zemlju. Ako neki to neće, opet dobro. Pobeđivaćemo i ljudi će razumeti ko je to želeo, a ko to nije želeo - istakao je predsednik Srbije.

I ove lepe trešnje i jagode su i Srbije i neka budu simbol nekog novog početka. Malo pre sam video jednu pčelu nadam se da nije teledirigovana, ali neka budu simbol i novog početka razgovora, saradnje i budućnosti Srbije. Zajedno moramo da živimo samo jednu otadžinu imamo i to je Srbije. I hvala još jedanput, beskrajno hvala građenima Srbije, ljudima Zaječaru i Kosjeriću na ogromnom poverenju.

