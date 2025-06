VUČIĆ O IZBORIMA U ZAJEČARU I KOSJERIĆU: Rezultati su ostvareni u jezivoj atmosferi linča - Ni u jednoj zemlji to ne postoji

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić govori o stanju ekonomije u našoj zemlji, ali i izborima koji su održani u nedelju u Kosjeriću i Zaječaru.

- Ogromno mi je zadovoljstvo da govorim o izbornim rezultatima, iako su ostvareni u jezivoj atmosferi linča pumpajući, dinstajući i sprovodeći linč tražeći povod za nasilje. Ni u jednoj zemlji na svetu to ne postoji. Uvek imate lokalne kandidate koji osvajaju deo glasova. U nemogućim uslovima ostvaren je čudesan uspeh, a mi ćemo analizirati i Zaječar za koji smo svi bili srećni - rekao je Vučić i dodao:

Hoćete da ponovimo izbore? Pobedićemo ubedljivo. CRTA je deo blokaderske obojene revolucije. U Zaječaru je tolika razlika da može da bude toliko veća i nikako manja. Šikaniranje žena, ljudi, batinaši dovedeni iz svih delova Srbije. CRTA je najviše para dobila spolja da bi sprovodila revoluciju. Mi nismo imali nijedan crni džip i nikoga nismo tukli. Lagali su da su pobedili jer su smatrali da je dovoljan pritisak sama objava da su pobedili. Ono što ljudi treba da znaju zbog laži na kojima insistira i ova televizija, nijedan opozicionih posmatrač nije podneo nijedan prigovor. Imali ste 69 zapisnika u Zaječaru a 29 u Kosjeriću i ni na jedan ne postoji nikakva primeda nijednog člana biračkog odbora.Čista pobeda kao suza i biće ubedljivija svaki sledeći put.

Kad su u pitanju novi parlamentarni izbori, Vučić kaže da će izbori biti raspisani, ali da ukazuje na to da se nikada nije dogodilo kao sinoć i preksinoć Branko Lazić u Zaječaru, a posebno Dragani Ćendić u Kosjeriću.

- Dragan Ćendić, majka dvoja dece, udarana je pesnicama i šamarima. Ona nikada nije upoznala svog oca, nikada je niko nije tukao u životu dok nisu došli blokaderi da je tuku. Samo zato što je radila svoj posao. Nikada nisam mogao da poverujem da ljudi svoju hrabrost i moć dokazuju tako što tuku žene. Svi batinaši biće pohapšeni i odgovaraće za sva svoja zlodela. Dolazi vreme odgovornosti - naveo je Vučić.

Vučić ističe da uskoro stiže nova fabrika SDPR u Zaječar.

- Uskoro stiže Jugoimport u Zaječar, ide jedan pogon, pa još jedan - rekao je Vučić.

EXPO

- 114 zemalja se prijavilo za EXPO. Ne možete da uložite u Nacionalni stadion a da vams e vrati za 5 ili 10 godina, to je nemoguće. Ali kao ozbiljan država vi to morate da posedujete. Za nas EXPO samo Beograd. Za nas je to i izgradnja železnice od aerodroma do centra grada. Sve su nam uništili u prethodnim mesecima, ali videćete novo lice naše zemlje! Ta pruga će ići dalje ka Obrenovcu. Za nas je Ekspo i gradnja auto-puteva širom Srbije. Za mene nije Srbija samo Beograd, već od Prokletija do Subotice. Izdvajamo veliki novac za javne investicije. Upravo smo danas obavljali razgovore oko Banatske pruge jer smo stali zbog blokadera. Hoću da ljudi u Opovu dobiju novu prugu. Ja uživam u tome zato što mi je to život. Znam svaki kilometar svakog mesta u Srbiji, a neko uživa u tome da kritikuje svoju zemlju, pogotovo kad raste - istakao je Vučić i dodao:

Danas je ekonomija ne moja noćna mora, već najveća nada, san i život. I to biraju građani Srbije, a ne nemire i nasilje nad ženama, ne prebijanje studenata koji žele da uče. Opozicionari ne razumeju da postoje ljudi koji nemaju vile u inostranstvu, ljudi koji se bore za ovu zemlju, žive za nju. Nisam se uplašio ničega, ja znam da ne možete da pobedite plan, program, ideju i politiku, srce ljudi koji se bore za Srbiju. Srce koje svakog dana kuca za ovu zemlju. Oni je dovoljno mrze i svaki uspeh Srbije mrze.

Vučić je naveo da ne postoji bojazan od otkaza zbog rasta minimalca jer ima 95.000 ljudi koji primaju minimalac, 7.000 u državnoj službi.

- Blokaderi kada govore o povećanju minimalca, žale poslodavca, a kada je minimalac isti tada žale zaposlene. Šta god da uradite uvek ste krivi. Mi brinemo da uvek napravimo najbolju meru. Mi uvek pomažemo i trudimo se da podižemo minimalac. Danas imamo manji procenat nezaoposlenosti nego mnoge zemlje EU. Recimo u fabrici "Stelantis" u Kragujevcu, ove godine će stotinu hiljada vozila da prozivedu, a potrebno nam je oko 1000 radnika i ne možemo da ih pronađemo u našoj zemlji, da ne uvozimo ljude iz Indije i Turske. Kod nas ne postoji nedostatak posla nego višak zahteva za zapošljavanjem. Uspećemo i tu vrstu klime da podstaknemo, da učimo sve više o veštačkoj inteligenciji, da obavljamo i zanatske radove - kazao je Vučić i dodao:

Imaćemo problem zbog jezivih blokada ali uspećemo sve da nadoknadimo, penzije će rasti brže nego plate, daću sve od sebe pre 1. januara. Prvog decembra smo promenili, a ja ću pokušavati i probati da bude i mesec ranije u zavisnosti od prilika. Meni je važnije kako će nas penzioner da živi nego šta će da kaže fiskalni savet.

Autor: Pink.rs