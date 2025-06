Ministar Mali: Kada su bili na vlasti ostavili su praznu kasnu, a sada govore o korupciji

Ministar finansija Siniša Mali odgovorio je danas poslanicima opozicije na optužbe za navodnu korupciju i krađu novca od građana Srbije da su oni dok su bili na vlasti ispraznili državnu kasu kako bi napunili svoje džepove i ostavili 2012. zemlju u bankrotu koja je bila prezadužena.

Mali je na vanrednoj sednici Skupštine Srbije na kojoj je predlagao zakone iz oblasti finansija, kazao da su u trenutku kada je SNS došao na vlast oni koji su danas u opoziciji ostavili na državnom računu 70 miliona evra, a da je samo 350 miliona evra bilo potrebno za penzije.

"Ne da su ostavili bankrot i praznu kasu, nego nije bilo ni za isplatu penzija. Javni dug 2012. godine bio je 17,7 milijardi evra, ali ono što su zaboravili da kažu je da su od 2008. do 2012. uspeli da naprave minus u kasi od 7,4 milijardi evra, pa smo mi morali da se zadužimo i tako je narastao javni dug više od 25 milijardi evra. Vaš dug je 25 milijardi evra", kazao je Mali obraćajući se poslanicima opozicije.

Kako je rekao, 2012. godine kada su bili na vlasti, Srbija je propadala, pola miliona ljudi je bilo bez posla, a stopa nezaposlenosti je iznosila 25,9 odsto.

"Te iste 2012. godine BDP u Srbiji, sve što se proizvelo, bilo je 33, 34 milijardi evra, a danas je više od 90 milijardi, tri puta više. Za samo 13 godina mi smo doveli naš BDP do rekordnog iznosa, a idemo i na više od 100 milijardi do kraja 2027", istakao je ministar.

Odgovarajući na primedbe da je minimalna zarada duplo niža od ostalih zemalja, Mali je prvo podsetio da danas iznosi 53.592 dinara, a da je u njihovo vreme bila 15.700 dinara.

"Minimalna zarada u Severnoj Makedoniji je 396 evra, 359 u Albaniji, 428 u Bugarskoj, 457 u Srbiji i idemo od 1. oktobra sa povećanjem na 500, a dodatno na 550 od 1. januara 2026. U narednih šest meseci imaćemo dva povećanja, a poslednji put smo je povećali 1. januara ove godine", kazao je Mali i naveo da im je cilj da do kraja 2027. godine minimalna zarada iznosi 650 evra.

Kako je naveo, 91.000 zaposlenih prima minimalnu zaradu, ali i dalje nije dovoljno dobro i zato se ide sa povećanjem minimalne zarade, jer svako povećanje minimalca direktno utiče i na povećanje prosečne zarade.

Kada je reč o prosečnoj zaradi, Mali kaže da je ovom trenutku, prema poslednjim podacima iz marta, 922 evra i dodaje da će u decembru biti oko 1.020.

"Nismo još zadovoljni i zato hoćemo da do kraja 2027. bude prosečna najmanje 1.400 evra", kazao je.

Što se tiče javnog duga, kako je rekao Mali, u BDP-u ima udeo od 44 odsto, a svaki dinar tog javnog duga, svaki dinar kredita, kako je istakao, ide u ono što je građanima potrebno, kao što su novi putevi, bolnice, škole...

"Čulo se danas da nismo napravili ni autoput ni bolnicu, a onda pričate o Moravskom koridoru i koliko košta i da je najskuplji. Pa dobro, jesmo li ga napravili ili nismo", kazao je Mali.

Ministar je istakao da će već ove godine stopa inflacije biti ispod tri odsto.

Na kritike za nizak budžet za poljoprivredu, Mali je odgovorio da je 2012. bio 40 milijardi dinara, a da je ove godine 150 milijardi dinara.

Poslanik Narodnog pokreta Srbije Miroslav Aleksić kazao je da se dnevni red sednice grupisao u tri teme - na finansije, korupciju i medije što su, kako je naveo, "glavni stubovi vlasti".

Komentarišući zakon o kreditu za autoput Beograd - Zrenjanin - Novi Sad on je izneo tvrdnju da je najskuplji u Evropi.

Tvrdeći da korupcija razara državu, Aleksić je rekao da se u "Srbiji krade u skladu sa propisima i zakonima koje je vlast legalizovala", a za navodnu korupciju je optužio i ministra finansija.

Šef poslaničkog kluba SNS Milenko Jovanov odbacio je optužbe poslanika Borislava Novakovića za navodnu korupciju i pozvao ga da sve te tvrdnje iznese van skupštinske sale gde ga ne štiti poslanički imunitet kako bi mogao da ga tuži.

Jovanov je rekao da 2019. i 2020, kada su se navodno dogodile krađe za koje ga Novaković optužuje, nije bio ni narodni poslanik i da nije imao nikakvu moć.

"Što se tiče moje odgovornosti za Panonsku inicijativu sam podnosim krivičnu prijavu. Uskoro će ovo dobiti epilog i Bora Novaković će biti pozvan na sud", rekao je Jovanov.

Poslanik liste poslaničkog kluba "Aleksandar Vučić - Srbija ne sme da stane" Radoslav Milojičić pozvao je sve poslanike da glasaju za zakon o Alimentacionom fondu da bi deca imala sigurnost čak i ako roditelji ne ispunjavaju svoje obaveze.

Naveo je da 320.000 žena i 90.000 muškaraca samostalno brinu o svojoj deci, a da polovini od njih drugi roditelj deteta ne plaća alimentaciju.

On je ocenio i da predloženi set medijskih zakona unapređuje medije, a omogućava i otvaranje Klastera 3. On je rekao da opozicija spočitava vlasti o medijskim zakonima, a koliko ih ta tema stvarno interesuje, pokazuje i to da je samo jedan od odbornika opozicije došao na Odbor za kulturu i informisanje gde se raspravljalo o predlozima tih zakona.

On je opoziciji poručio da je Srbija umorna od njihovih blokada i da ljudi žele normalno da rade i uče.

