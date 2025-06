Predsednik Srbije Aleksandar Vučić kaže da ne postoji bojazan od otkaza zbog rasta minimalca jer ima 95.000 ljudi koji primaju minimalac, pri čemu 7.000 u državnoj službi.

"Blokaderi kada govore o povećanju minimalca, žale poslodavca, a kada je minimalac isti, tada žale zaposlene. Šta god da uradite uvek ste krivi", rekao je predsednik Vučić gostujući na Javnom servisu.

"Mi brinemo da uvek napravimo najbolju meru. Mi uvek pomažemo i trudimo se da podižemo minimalac. Danas imamo manji procenat nezaoposlenosti nego mnoge zemlje EU. Recimo u fabrici 'Stelantis' u Kragujevcu, ove godine će stotinu hiljada vozila da prozivedu, a potrebno nam je oko 1000 radnika i ne možemo da ih pronađemo u našoj zemlji, da ne uvozimo ljude iz Indije i Turske. Kod nas ne postoji nedostatak posla nego višak zahteva za zapošljavanjem. Uspećemo i tu vrstu klime da podstaknemo, da učimo sve više o veštačkoj inteligenciji, da obavljamo i zanatske radove", dodao je Vučić.

Poručuje da ćemo "imati problem zbog jezivih blokada".

"Ali uspećemo sve da nadoknadimo, penzije će rasti brže nego plate, daću sve od sebe pre 1. januara. Prvog decembra smo promenili, a ja ću pokušavati i probati da bude i mesec ranije u zavisnosti od prilika. Meni je važnije kako će nas penzioner da živi nego šta će da kaže fiskalni savet. Kada su to penzioneri dobili za dve godine 45% povećanje? A kad im je za dve, tri godine cena hrane porasla za 45% kumulativno? Cena hrane im nije porasla za toliko nikada i nije ni sada porasla za toliko. Ali to vam je, kako da vam kažem, dobar trik sa N1, što bih rekao Paja Vujisić, 'je li ti to štos iz Minhena?' Poštovani građani, da znate, u poslednjih 12 godina povećane su plate za gotovo 300%. A ukupna inflacija je svega 96% u 12 godina. Samo da to ljudi imaju u vidu", rekao je Vučić i dodao:

"Pričam o ukupnoj inflaciji, jer možete da merite samo ukupnu inflaciju, a u ovoj zemlji niko nije gladan. A ponajmanje su gladni oni koji jedu neke trave svaki dan i ne kupuju ni meso, ni bilo što drugo, pošto su nam te trave najskuplje danas. A svi drže dijetu, a bacimo hiljade i hiljade tona hrane svakog dana. Bezveze, pričate priču koju sami znate da je bezveze, ali eto da bi se N1 dokazao da je uspeo u životu".

Autor: Pink.rs