'DRUGI PUT MI UBIJAJU DETE' Albanac u Gračanici isekao i bacio spomen-ploču stradale devojčice! Roditelji očajni: Pitala sam ga zašto je to uradio... (VIDEO)

Spomen ploču Biljani Perić, koja je nastradala pre 30 godina u Gračanici, uklonio je Albanac koji je kupio plac u blizini. Porodica Perić okupila se danas na tom mestu, a slučaj prijavila tzv. kosovskoj policiji i opštinskoj inspekciji.

Spomen ploča tragično nastradaloj devojčici nalazila se kraj puta, na mestu gde je Biljana nastradala, a sada je posečena.

Biljanin otac Vukašin Perić istakao je da spomen obeležje 30 godina nikome nije smetalo, i da mu ovim činom po drugi put ubijaju dete.

"Videli ste šta je naš komšija Albanac uradio ovde gde je bila ploča mog pokojnog deteta, gde je već 30 godina. Nikome nije smetala, a sada odjednom nekome smeta. U nedelju, Albanac je došao sa brusilicom, posekao ploču i bacio je. Vlasnik kuće, pored koje se nalazila ova ploča bio je Srbin, sada je u vlasništvu Albanca. On nikog nije obavestio da će to uraditi, ni mene kao roditelja, samovoljno je to uradio. Posle 30 godina meni po drugi put ubijaju dete", kazao je Perić, podsećajući da prema zakonima, spomen ploče, koje se podvode pod kategoriju krajputaša dozvoljene su na javnim površinama i privatno lice nema prava da ih uništava.

Biljanina majka Dušica Perić istakla je da su se odmah obratili policiji, dodajući da je Albancu lako da poseče spomen ploču i baci je, ali da je to porodicu zabolelo.

"Кada sam izašla tog dana, zatekla sam dva Albanca na tom mestu i tražila sam gazdu, jedan od njih mi je rekao da je on gazda i da je to on uradio. Pitala sam ga šta je uradio i rekla mu da se radi o mom detetu, da sam majka. Njemu je lako da poseče i baci. Sin je zvao policiju, došla su tri Albanca policajca, bili su fer. Saslušali su nas, onda je stigao šleper sa zemljom, da bi popunio taj deo, najverovatnije je tako želeo da izbriše sve tragove", rekla je Dušica.

Porodica Perić će, dodaju, pravdu potražiti na sudu.

