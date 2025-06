SNS Zaječar: Pobeda SNS je čista kao suza

Gradski odbor SNS u Zaječaru saopštio je večeras da je Srpska napredna stranka na lokalnim izborima u Zaječaru osvojila 14.199 glasova, poručivši predstavnicima opozicije da je pobeda SNS čista kao suza i da će se u to uveriti koliko sutra, kada će im po Zakonu biti dozvoljeno da izvrše uvid u kompletan birački materijal.

''Građani Zaječara su rekli svoje, i to očigledno ne možete da prihvatite, poručili su vam jasno 'Ne damo Srbiju, ne damo Zaječar'. Prihvatite poraz dostojanstveno i prekinite da maltretirate narod po ulicama, da lažete i obmanjujete! Sve što ste do sada izneli u javnost je laž, a narod je to prepoznao i pokazao vam šta misli o vama, a to dokazuje i ovaj rezultat'', navodi se u saopštenju GO SNS Zaječar objavljenom na Fejsbuku.

Iz zalečarskog SNS su još poručili predstavncima opozicije da prestanu da terorišu građane u Zaječaru, da prestanu da se služite nasiljem, nasilnim upadima u institucije i uvredama.

''Da li je to jedino čime se rukovodite vi i vaša blokaderska politika? Naša pobeda je ubedljiva i ogromna je razlika u glasovima i nećete uspeti da to osporite. Prihvatite poraz, jer ste izgubili! Zaječarci su rekli svoje! Ne damo Zaječar! Živeo Zaječar, živela Srbija!'', dodaje se u objavi GO SNS Zaječar.

Predstavnici opozicije blokirali su večeras Gradsku kuću u Zaječaru, tražeći uvid u izborne materijale, pošto im, kako tvrde, to nije omogućeno, nakon čega su odlučili da tokom noći Gradsku upravu drže u blokadi.

Prethodno je za Tanjug predsednik GIK-a Zaječar Nenad Dinulović rekao da su predstavnici opozcije koji su se danas okupili ispred zgrade Skupštine grada Zaječara tražeći da im se dozvoli uvid u birački materijal primljeni na razgovor sa predstavnicima Gradske izborne komisije kako bi izneli svoje zahteve i posle toga napustili zgradu.

"Bilu su na razgovoru, primljeni su kako bi izneli svoje zahteve. Njihovi zahtevi su da izvrše uvid u birački materijal i to će moći da učine sutra, kada budu došli, verovatno oko 10 i 30 časova", rekao je Dinulović.

Autor: Pink,rs