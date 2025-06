Pavkov: Otvaramo novo poglavlje u oblasti zaštite vazduha kroz dodatna ulaganja od 50 miliona evra

Ministarka zaštite životne sredine Sara Pavkov i prvi potpredsednik Vlade i ministar finansija Siniša Mali potpisali su danas sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj (EBRD) dva važna ugovora na osnovu kojih će uskoro biti uložena značajna sredstva u realizaciju niza projekata iz oblasti zaštite vazduha u više gradova Srbije.

Sa direktorom EBRD za zapadni Balkan Mateom Kolanđelijem potpredsednik Mali je potpisao ugovor o kreditnoj liniji vrednoj 50 miliona evra, a ministarka Pavkov ugovor o projektu koji će se tim sredstvima finansirati.

„Danas je za mene kao ministarku zaštite životne sredine veliki i važan dan, jer danas otvaramo novo poglavlje u oblasti zaštite vazduha. Na osnovu ugovora koje smo danas potpisali, u naredom periodu ćemo uložiti izuzetno velika sredstva, 50 miliona evra, targetirano u gradove koje smo mapirali kao one sa najvećim prekoračenjem štetnih emisija. To je važna vest pre svega za građane Beograda, Niša, Valjeva, Zaječara, Novog Pazara i Smedereva, gde će ovaj niz projekata biti realizovan. U tim gradovima menjaćemo stare dotrajale kotlarnice na mazut, ugalj i druga goriva koja negativno utiču na kvalitet vazduha savremenim i održivim izvorima toplotne energije, poput toplotnih pumpi, biomase, industrijske otpadne toplote, kao i priključenja na daljinski sistem grejanja ili gas gde za to ima uslova. Ovaj niz projekata je kruna našeg višegodišnjeg rada, jer smo nakon zahtevne procedure ušli u fazu kada možemo da očekujemo i radove i tako intenziviramo borbu za čistiji vazduh, koja je za nas jedan od glavnih prioriteta“, rekla je Pavkov.

Pavkov je zahvalila partnerima na podršci u ovom poduhvatu, kao i svima koji će učestvovati u realizaciji.

„Naš cilj je čist vazduh, što naši građani zaslužuju i za ostvarenje tog cilja ćemo se svom snagom boriti. Ovo nije prvi projekat koji realizujemo uz podršku EBRD. Podsetiću da smo uz njihovu pomoć u kragujevačkoj toplani zamenili 50 godina stare kotlove na ugalj najsavremenijim kotlovima na gas. Kako smo obećali građanima, započeli smo i drugu fazu a to je sanacija pepelišta, koje će biti uklonjeno i iskorišćeno kao resurs u skladu sa principima cirkularne ekonomije“, rekla je ona.

Prema njenim rečima, Vlada Republike Srbije i Ministarstvo zaštite životne sredine su 2021. godine odredili unapređenje kvaliteta vazduha kao jedan od glavnih prioriteta, i od tada se na tome neumorno radi.

„Od 2021. do 2024. godine samo kroz projekte Ministarstva, zamenjeno je 169 kotlarnica u javnim ustanovama u 76 lokalnih samouprava. U 2025. godini smo već sproveli javni konkurs, kroz koji su sredstva dodeljena za projekte u 18 lokalnih samouprava, a nedavno smo raspisali još jedan konkurs koji je u toku. Realizujemo i niz drugih mera za bolji vazduh i na nivou Vlade kao tima i u sklopu Ministarstva koje vodim. U kontinuitetu unapređujemo i regulativu, a u ovom momentu pred poslanicima je Predlog zakona o zaštiti vazduha koji će dati novi krovni okvir i novi doprinos u borbi za bolji kvalitet vazduha“, rekla je Pavkov.

Autor: A.A.