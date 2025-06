Oglasila se Vlada Srbije: Donete važne uredbe

Vlada Republike Srbije usvojila je danas Uredbu o prestanku važenja Uredbe o kriterijumima za dodelu podsticaja poslodavcima koje zapošljavaju novonastanjena lica u Republici Srbiji, s obzirom na to da je povećan broj poslodavaca koji se prijavljuju za subvencije, kao i broj novonastanjenih lica

To je dovelo do nemogućnosti da se i za naredne godine planiraju obaveze u skladu sa važećom Uredbom koja predviđa da se sredstva isplaćuju do visine raspoloživih budžetskih sredstava u skladu sa Zakonom o budžetu, za godine u kojima se podsticaji isplaćuju.

Međutim, poslodavci koji zapošljavaju novonastanjena lica mogu da koriste pravo na poreske olakšice u vidu umanjenja osnovice poreza za zarade za novonastanjene obveznike, u skladu sa Zakonom o porezu na dohadak građana.

Na sednici je usvojena Uredba o bližim uslovima i načinu ostvarivanja prava na novčana sredstva za izgradnju, učešće u kupovini, odnosno kupovinu porodično-stambene zgrade ili stana po osnovu rođenja deteta, kojom se precizira potrebna dokumentacija u vezi sa kreditom, podnošenjem zahteva, rokovima i drugo.

Takođe, u Uredbi je navedeno da su obezbeđena potrebna sredstva za ovu godinu, dok se za naredne planiraju u državnoj kasi.

Na sednici je usvojeno i više predloga zakona o potvrđivanju međunarodnih sporazuma među kojima su sa Severnom Makedonijom - o uspostavljanju zajedničkih kontrola na graničnim prelazima za međunarodni drumski saobraćaj Preševo (Republika Srbija) i Tabanovce (Republika Severna Makedonija), o saradnji u oblasti odbrane Vlade Srbije i Vlade Republike Gane, kao i Predlog zakona o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Srbije i Vlade Кraljevine Esvatini o saradnji u oblasti odbrane, piše u saopštenju Vlade Republike Srbije.

Autor: S.M.