'SRBIJA ŽELI UBRZAN RAST' Vučić iz Praga: Radićemo vredno i marljivo! Predsednik Srbije najavio velika iznenađenja

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić učestvovao je danas na panelu "Iskoristiti trenutak: Stvaranje trajnih partnerstava u susedstvu" u Pragu nakon čega se obratio domaćim medijima.

- Pričao sam sa mnogo lidera, ali o mnogim detaljima ne smem da govorim. Moja ključna poruka je bila da Srbija želi ubrzan rast, da ćemo raditi vredno i marljivo, i verujem da će naši domaćini učešćem na EKSPU dati doprinos tom događaju - kazao je Vučić.

Vučić je naveo i da je jedna od tema bio i napad Izraela na Iran, i da je cena nafte sa 66 otišla na 74.

- I sada Bog zna dokle će da ide dok se ovo ne prekine. I taman kada pomislite da će cene nafte da padaju, ona ode u nebesa, a nafta kada skače to povećava cenu električne energije i svega ostalog. Plašim se samo da će to izazvati dodatnu nestabilnost i nervozu u celom svetu. Nadam se samo da će to što pre da se završi. Ako se ovo ovako nastavi, plašim se da ne da nismo bliže miru, već da smo bliže najgorem mogućem scenariju za ceo svet - rekao je Vučić.

Vučić je kazao i da se jedni u Pragu dive izraelskoj preciznosti, drugi osuđuju taj napad, i dodaje da je to bila glavna tema.

- Ukazaću i na sve to što Priština radi protiv Srba, naročito na severu KiM. Govoriću i o neophodnosti primene Briselskog sporazuma. Ali ako 12 godina nisu uradili ništa da primoraju Prištinu da uradi nešto... Mi ćemo nastaviti da radimo na očuvanju našeg teritorijalnog integriteta u borbi protiv moćnih protivnika koji agilno rade na novim priznanjima, poput Turske. Ali ćemo imati uskoro veoma velika iznenađenja, verujem u dobre vesti u narednim danima - naveo je Vučić.

Vučić je rekao da ne razume pitanje o borbi protiv "autoritarnih režima", i dodao da su dečije igre "pokušaji Slovačke, Malte i Luksemburga" da zaustave Kinu.

- Ajte bre ljudi, umijte se hladnom vodom, ne znate šta pričate. Kineski rat će biti 5,7 ove godine, a EU će imati negativan rast. Pa čime da stigneš, oni na motoru, mi svi na biciklu. Imate brojke, pitanje je da li su ljudi ozbiljni ili ne. To su rekli i Lajčak i Šalenberg sada, nije svet crno beo kao što to zamišljaju zapadni mediji. Svet je mnogo teže danas sagledati. To je mesto gde dominira više sila, a ne jedna sila. Sve je izraženija snaga NR Kine. I to Tramp odlično primećuje, vidi da je Kina ključni takmac Americi. A sada ćemo mi da ocenjujemo ko je autoritaran, a ko nije - kazao je Vučić.

