Krkobabić: Suština blokadera je stvaranje društvene krize i prebacivanje na politički teren sa ciljem promene vlasti

Potpredsednik PUPS - Solidarnost i pravda i šef poslaničke grupe te stranke Stefan Krkobabić rekao je u Novom jutru kod Jovane Jeremić na TV Pink da trenutno imamo situaciju u državi koja može da se podvede pod obojenom revolucijom.

Komentarišući vest o tome da su predsedniku Opštine Kosjerić Žarku Đokiću bili odvrnuti šrafovi na levom točku automobila predsednika tokom izbora Krkobabić je reako da to nije prvi napad na njega.

- To mormao da prihvatimo kao realno stanje, i to što se desilo predsedniku opštine Kosjerić je nešto što se dešava , pre, za vreme i posle izbora i to je pritisak na koji je taj čovek već navikao da istrpi - rekao je Krkobabić.

Govoreći o aktuelnoj situacijai sa blokaderima Krkobabić je rekao da je njihova suština da se iz svega napravi društvena kriza, a onda da se prebaci na politički teren sa ciljem promene vlasti.

- Oni ne biraju ko će biti njihov protivnik. Da li je to patrihjarh, cela pravoslavna crkva, naučnik neki, to njima nije bitno - kaže Krkobabić i dodaje:

- Kad je ovo sve počelo niko od njih nije tražio izbore, oni su tražili da se sistem u Srbiji promeni, a onda su podveli pod to celu priču da mi branimo predsednika Vučića i svako svoju stranku - rekao je Krkobabić.

O komentarima mnogih da država nije adekvatno odreagovala na akcije blokadera on je rekao da je država pokazala jedno ogormno strpljenje i da nije dozvolila da se kriza produbi.

- Na sceni je obojena revolucija i država je rekla da imamo delove policije koji direktno rade protiv svoje zemlje i delove tužilaštva. Ovaj rat koji se kod na sprovodi je vrlo dobro organizovan i finansiran, i imamo vrlo dobro organizovanu produženu ruku sa zapada u vidu nevladinih orgnaizacija sa kojima ne može da se vidi normalan društveno - politički dijalog. Mislim da strpljene koje je pokazala država za ovih 6 meseci nije dalo mogućnost da se kriza dalje produbi - rekao je Krkobabić

Autor: Dalibor Stankov