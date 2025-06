'POKAZALI SU PRAVO LICE' Brnabić: Država je poštovala autonomiju univerziteta, a napravili su od njega političku stranku!

Nekada su imali oreol svetaca, a danas svi vide istinu: lik terora i mržnje. Svedočili smo neverovatnom nasilju u Kosjeriću i Zaječaru, kaže potpredsednica Glavnog odbora SNS.

"Razumem frustraciju ljudi koji misle da je država trebalo više ili ranije da odreaguje na sva ova nemila dešavanja tokom prethodnih sedam meseci. Ovo je toliko pažljivo pripremano i toliko podmuklo organizovano... Nađen je mehanizam koji je najteži za državne reakcije, a to je visokoškolstvo zbog autonomije univerziteta, za šta smo mi od prvog dana blokada rekli da ćemo poštovati. Bilo je važno osvestiti da su u stvari blokaderi: rektor i dekani, jer niko drugi nije mogao da blokira univerzitet! Oni su ti. To su to uradili zarad svoje političke borbe, time okupirali naše fakultete, privatizovali ih i od njih napravili političku stranku... Država je tokom vremena, sa jedne strane, bila dovoljno pametna da poštuje autonomiju univerziteta, a sa druge, da im da dovoljno prostora da u stvari pokažu svoje pravo lice. Nekada su imali oreol svetaca, a danas svi vide istinu: lice terora, mržnje i nasilja."- rekla je Ana Brnabić za Kurir.

Ovako predsednica Narodne skupštine i potpredsednica Glavnog odbora SNS Ana Brnabić odgovara na pitanje koje se sve češće čuje u javnosti: Zašto država nije reagovala i sprečila blokade fakulteta i nasilje na ulicama?

Brnabićeva je u intervjuu nedelje za Kurir ispričala kako je zadovoljna rezultatima nedavnih lokalnih izbora u Zaječaru i Kosjeriću, zašto smatra da blokaderi sprovode nacističku ideologiju, ali i direktno odgovorila na optužbe za izbornu krađu.

I dalje su sve oči javnosti uprte u nedavno održane redovne lokalne izbore i Zaječaru i Kosjeriću, spekulacije su i dalje prisutne... Kako ste vi zadovoljni rezultatima?

- Prezadovoljna sam našim rezultatima i u Kosjeriću i u Zaječaru, kada pogledate prethodno održane izbore u ove dve lokalne samouprave, mi smo postigli bolji rezultat i u procentima i u apsolutnim glasovima. Moramo da radimo još bolje i više u interesu građana i ono na čemu stalno insistira predsednik Vučić: posebno ljudi koji vode lokalne samouprave, gradonačelnici, predsednici opština, moraju mnogo više vremena da posvete razgovoru s ljudima, da budu otvoreniji i da čuju šta su njihovi problemi i da pokušaju da ih reše. Često čujemo da su problem finansije ili da u lokalnom budžetu nema novca za sve, ali ne radi se o tome, već da građani žele da vide svoje lokalne lidere, ljudi koji su svakodnevno tu da rešavaju sve probleme, a posebno one najmanje, najsitnije probleme na lokalu.

Atmosfera pre izbora bila je prilično napeta, u delu javnosti napravljen je narativ da je ovo pitanje "biti ili ne biti" i pokazatelj nekog šireg društvenog raspoloženja... Ne sećam se da su neki izbori na lokalu privukli toliko pažnje cele zemlje. Kako vidite sve što se dešavalo tokom samog izbornog dana, ali i danima i mesecima pre?

- Posle sedam meseci terora, monstruoznih laži, kampanje dehumanizacije i kriminalizacije, posebno predsednika Republike i njegove porodice, a zatim i čitave SNS, svega onoga što se nastavilo nakon majskih tragedija 2023. godine... Da smo mi krivi za sve, da smo ubice, kriminalci, neljudi koje baš briga za ljude, za stradalu decu... Nakon ovih sedam meseci terora, građani Zaječara i Kosjerića su pokazali da imaju apsolutno poverenje, pre svega, u predsednika Vučića, ali i da veruju da je upravo SNS stranka koja najbolje može da vodi njihove lokalne samouprave i Srbiju. Ono što mi se nije svidelo i što moram da osudim i kao predsednica Narodne skupštine, jeste atmosfera uoči izbora, tokom izborne tišine i na sam izborni dan. Nije mi jasno kako to da veći deo organizacija civilnog društva koja se bave posmatranjem izbora, kao što je CRTA, nisu izašle u javnost već pred sam izborni dan sa tim da su blokaderi i opozicija brutalno i neskriveno kršili izbornu tišinu, da su na sam izborni dan učinili čitav niz nepravilnosti: od pojavljivanja na biračkim mestima sa stranačkim i blokaderskim obeležjima, preko zastrašivanja i pretnji građanima, do sprečavanja ljudi da glasaju... To su zaista pritisci kakve nikada u Srbiji nismo imali i moraćemo da to analiziramo i vidimo kako to da rešavamo, jer su blokaderi još jednom pokazali da misle da zakoni, Ustav i izborni uslovi za njih ne važe. Oni sebi daju za pravo da urade sve ono što nikom drugom nije dozvoljeno!Nažalost svedočili smo neverovatnom nasilju nad novinarima, pretnjama, uvradama, i na kraju šamaranju jedne novinarke koje nikada ne smeju da se ponove u Srbiji. To svi zajedno, bez obzira na poltičke razlike moramo da osudimo, ali to nismo čuli ni od novinarskih udruženja.

Opozicija i blokaderi su mesecima unapred govorili da će "SNS da pokrade izbore". Opozicioni mediji puni su priča o izbornim neregularnostima, navodnoj kupovini glasova, duplim birčakim spiskovima... Kako odgovarate na optužbe o izbornoj krađi?

- SNS to nikada nije radio, verujemo u izbor građana i uvek ćemo poštovati volju našeg naroda! Što se tiče samih lokalnih izbora, blokaderi su se sami hvalili da su u svaku od ovih lokalnih samouprava doveli po 5.000 ljudi kako bi nagledali sve i sprečavali "izbornu krađu". Bilo je na stotine posmatrača, tako da je bilo aposultno nemoguće ukrasti ili zloupotrebiti jedan jedini glas! Sa druge strane, poptuno je očigledno bilo da su oni, po toj fašističkoj i nacističkoj ideologiji, koju potpuno jasno baštine, išli čak i do toga da prepoznaju, kako oni kažu, "fizionomiju birača SNS i Vučića", da ih šamaraju, prete i sprčavaju da uđu na biračko mestu.Priče o duplim biračkim spiskovima su notorna glupost, volela bih da nam bilo ko od njih objasni za početak šta to znači?! A ako je to samo kopija nekog biračkog spiska, čemu bi to bilo kome služilo? Vi ne možete preko biračkog spiska da utičete na izbornu volju građana. Ja znam kao poverenik za SNS u Beogradu koliko mi vremena i energije trošimo na kampanju i razgovor s biračima i da vi ne možete samo zato što znate nečije ime, prezime i gde neko živi, čime bi pretpostavljam služio dupli spisak, da utičete na tu osobu kako će glasati. Na kraju krajeva, svi koji učestvuju u izborima imaju te spiskove i javno su dostupni. Te priče treba da posluže kao alibi za blokadere i gubitnike izbora zašto su izgubili nakon sedam meseci "pumpanja". Izgubili ste jer ljudi neće da glasaju za mržnju, za one koji su sebi dali svako pravo koje su svima drugima uskratili.Neće da glasaju za one koji su sposobni da uđu u kuću domaćina u Kosjeriću da bi ga maltretirali dok čeka za preslavu svoju porodicu.

Nisu ponudili nikakav program ni za Zaječar, ni za Kosjerić osim mržnje i nasilja i bez obzira na "pumpanja", ljudi nisu želeli da glasaju za to, već za listu koja nosi ime Aleksandra Vučića, jer mu veruju. Konačno i da odgovorim na to da navodno predsednik nema pravo da pozajmi svoje ime kao nosilac liste za lokalne izbore. To su radili svi u Srbiji, radi se u Nemačkoj, Italiji, SAD, pa radio je to i Boris Tadić na svim lokalnim izborima dok nije izgubio 2012. Na kraju krajeva, znaju oni da ljudi žele da glasaju za Vučića, i to je i razlog zbog kojeg oni neće ovde u Skupštini da daju tih nekoliko potpisa, kao bivša vlast a današnja opozicija, kako bi se išlo na savetodavni referendum o poverenju u predsednika. Znaju da će i na lokalu glasati za onu listu koja nosi ime Vučića. Što se tiče SNS sve je bilo čisto kao suza, poštovali smo izbornu tišinu i volju građana. Za razliku od blokadera koji su još jednom pokazali svoju nacističku ideologiju. Takve stvari u Srbiji više nikad ne smeju da se ponove.

Da li vas je iznenadio poslednji studentski zahtev za raspisivanjem vanrednih parlamentarnih izbora, nakon njihovog višemesečnog upornog ograđivanja od politike?

- Nije mi bio iznenađenje. Kako bi i bio kada smo imali i videli sve što se dešavalo i 2023. nakon užasnih majskih tragedija. Apsolutno se isto dešavalo, prvo je neko pomislio, kako se to kaže u blokadnoj kuharici, da je "tragedija plodno tlo" za početak obojene revolucije. Da će iskoristi tu tragediju i emocije, tugu i bol građana kako bi ih izveo na ulice, a onda ih zloupotrebio i politizovao. Isto su kao 2023. godine prvo pričali da neće dozvoliti izbore, da se SNS neće "izvući" time što će raspisati izbore, da će ukoliko do toga dođe pozvati na građansku neposlušnost, blokirati ulice... Onda se magično nešto promenilo i rekli su: zahtevamo vanredne parlamentarne izbore koje su tada i dobili. Ali videli ste i tada da ti izbori u decembru 2023. za njih praktično ništa nisu rešili, a ubeđena sam da bi takav isti scenario bio i sada. Ukoliko oni izgube, a ja duboko verujem da bi izgubili jer to pokazuju svi trendovi, od mesnih zajednica do redovnih lokalnih izbora, oni ne žele ustvari da idu na referendum kojim bi konsultovali građane da li imaju poverenja u predsednika... Oni apsolutno ne veruju da mogu da pobede na bilo kakvim izborima, već hoće da ih iskoriste da bi ponovo "pumpali", rekli "e bila izborna krađa, ajde građani ponovo na ulice" i da bi u stvari samo produžili destabilizaciju Srbije. Ne rade oni to jer žele bolju i pravedniju Srbiju, to je radi daljeg "pumpanja", kako bi oni nastavili ovo što im se ispumpalo... Mislim da Srbija nema vremena za to. Država nije igračka i moramo da pokažemo odgovornost prema građanima.

Parlamentarna opozicija je izbrisana

Iako su studentski protesti i zahtev za izbore bili usmereni protiv aktuelne vlasti, stiče se utisak da svojim ograđivanjem od opozicije i zahtevima da oni podrže neku njihovu listu, ali bez stranačkih obeležja i funkcija, zapravo doveli do pada, ako ne i brisanja rejtinga upravo parlamentarne opozicije?

- Svakako je izbrisana parlamentarna opozicija. Sada sedimo i pričamo ovde u zgradi parlamenta, ali ne samo ovde, već i kao zemlja imamo dva problema: jedan je što blokaderi koji su na ulicama nemaju svoje predstavnike u institucijama, te moraju da vode vaninstitucionalnu borbu koja je uvek teška za svaku demokratiju. Problem je i što parlamentarna opozicija i svi oni koji su vodili državu do 2012. godine, dok narod nije odlučio drugačije, oni znaju da nemaju preterani legitimitet i onda u stvari pokušavaju da se nametnu agresijom, umesto politikom. Nakon svih incidenata kada su bacali dimne bombe, suzavac, biber-sprej, aktivirali protivpožarni aparat u sali, bacali jaja, konzerve... Nakon užasa, fizičkog nasilja, uvideli su da to neće proći i da Narodna skupština neće biti blokirana.

Svedoci smo neverovatnih tenzija i polarizacije u društvu tokom prethodnog perioda: ili ste na strani studenata i bezgrešni ste ili ste "ćaci" i doživljavate javni linč. Nasilje je u nekom trenutku postala skoro svakodnevna pojava na ulicama Srbije...

- Napravila bih razliku između studenata i blokadera. Studenti su oni koji su na fakultetu i hoće da uče. Oni koji su upisali fakultete, a koji ne žele da pohađaju nastavu i polažu ispite, koji žele da koriste fakultete kao političke stranke, koji kažu, kao što smo to čitali u nekim zapisnicima s plenuma ili sastanaka s Proširenim rektorskim kolegijumom i rektorom Đokićem, "ne možemo sad na predavanja, jer onda nećemo imati vremena za kampanju"... To za mene nisu studenti, nego blokaderi. Oni su možda upisali fakultete, ali nisu studenti. U pravu ste da će poslednjih sedam meseci ostati zapamćeno kao meseci terora, u kojima je neko, mislim prvi put nakon Drugog svetskog rata, pomislio za sebe da je privilegovana gurpa koja ima sva prava, uključujući i ono da: ukoliko se neko sa njima ne slaže, da mogu da ga linčuju, da ga jure po ulicama, targetiraju na društvenim mrežama, napadaju i šaraju privatne kuće samo zato što neko iz te kuće ne deli njihove mišljenje i još to sme da kaže! Srbija nikada nije bila takva zemlja. Dali su sebi za pravo da okupiraju i privatizuju državne fakultete i da oni nekom drugom studentu ne daju da uđe na taj državni fakultet. To su uradili Milošu Pavloviću i Vladimiru Balaću. Takve scene zaista nismo videli od Drugog svetskog rata i doba nacizma.U svojoj suštini to jeste nacistička ideologija u kojoj vi ne dozvoljavate da neko ko ima drugačije mišljenje od vas postoji!Oni su taj dan u Studentskom gradu mogli da ubiju nekog od tih momaka Miloša, Luku, Milutina... Zaista je bilo pitanje slučajnosti da li će Miloš da izgubi oko jer su ga gađali punom konzervom...

Takođe, danas je situacija na fakultetima takva da oni profesori i dekani koji su najviše podržavali blokade danas su izloženi linču samo zato što su se usudili da kažu da bi možda moglo da se razmisli o nekom drugom modalitetu borbe. Blokaderi danas iste te profesore i dekane fizički izbacuju s fakulteta, oduzimaju im reč na plenumima, danas njih targetiraju. Pa imali smo FPN gde je dekanka bila jedna od onih koja je najrevnosnije podržavala blokade, a sada je postala žrtva blokadera jer je htela da spase fakultet. Sada imate njene fotografije izlepljene po FPN... To je nacistička ideologija, koja će se sutra okrenuti protiv bilo koga koji kaže bilo šta što se njima ne sviđa. To se takođe desilo i sa Crtom, koja je jedna od organizacija koja ih je najviše podržavala i najviše se borila za blokadere. U trenutku kada je Crta samo rekla ovo je izborni rezultat, odmah su bili tagretirani i proglašeni za izdajnike i saradnike vlasti. To je u biti ta nacistička ideologija i ako se svi ostali ne probude, imaćemo još više žrtava! S tim što te žrtve njihovih napada neće biti oni ljudi koji se s njima od prvog dana ne slažu, kao što smo mi iz SNS, koji smo im ponudili dijalog, nego će upravo biti to oni ljudi koji su ih najviše podržavali, zato što njih na kraju neće imati ko da zaštiti i doći ćemo do toga da ćemo ih štiti mi, kao što smo štitili profesore blokadere ili Crtu...

Premijer Đuro Macut i rektor BU Vladan Đokić izdali su nedavno zajedničko saopštenje u kom se navodi da su postigli određene dogovore i da će se prijemni ispiti odražati krajem jula. Ipak, na pojedinim fakultetima još nema ni nastave, ni ispita, dok su neke zgrade i fizički blokirane, a profesori portestuju danima ispred Vlade, blokirajući raskrsnice. Kao roditelju svršenog srednjoškolca, bilo bi mi vrlo nejasno da li upisujem dete na fakultetska predavanja ili na fakultetsku blokadu?

- To je odlično pitanje za rektora i za dekane. Šta će im i nova generacija studenata, ako ni za ove trenutne koje imaju nisu mogli da obezbede ni predavanja, ni znanje, ni ispite. Očigledno zbog novca, i veliki deo svega toga je bio zbog novca. Moje pitanje je ponovo: Ako se borite toliko za novu generaciju brucoša, kako ćete obezbediti prijemne ispite, jer to je isto ispit, zar ne? Pa je l' su fakulteti u blokadi ili nisu? Kako ste do juče pričali da ne možete da obezbedite održavanje ispita, jer su fakulteti u blokadi? A kad dođe do para, sada odjednom možete da održite ispit, a ako su interesi studenata u pitanju, onda ne možete. Zanimljivo... Koliko sam ja razumela iz tog zajedničkog saopštenja, prvi uslov koji mora da se ispuni za sve to je da se krene s nadoknadom nastave. Kada počnu da rade, naravno da će se plate normalno isplaćivati, i to one sa uvećanjem od 16 odsto, o kom smo se dogovorili s Vladom, a koje je stupilo na snagu 1. marta, kao što će dobiti i upisne kvote. Ali pre svega toga mora da se krene s nastavom.

Autor: Jovana Nerić