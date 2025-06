Srpska policija je juče ujutru na graničnom prlazu kada je pokušavao da uđe u Srbiju uhapsila Krunislava Fehira koji se tereti da je počinio jezive zločine nad srpskim civilima po naređenju ozloglašenog Branimira Glavaša u leto 1991. godine.

Fehiru su na granici kazali da je za njim raspisana poternica zbog ratnog zločina, te je prebačen u Beograd i određen mu je 48-časovni pritvor.

Fehir je nekadašnji pripadnik policije i bivši pripadnik BOB-a (Braniteljske osječke bojne) i bio je ključni svedok na suđenju Branimiru Glavašu za ratne zločine počinjene tokom rata, posebno u Osijeku 1991. godine, Branimir Glavaš je bio gospodar života i smrti u Osjeku i radio je sve po naređenju ratnog zločinca Franje Tuđmana tada, rekao je u Novom jutru na TV Pink Miodrag Linta, predsednik Saveza Srba regiona.

- Od dolaska HDZ na vlast maja 1990. godine počela su zastrašivanja Srba u Osjeku ali i u stotinu drugih hrvatskih gradova, imali smo pretnje, slanje pretećih pisama, telefonske pozive da Srbi nemaju šta da traže tamo i da moraju da se isele - rekao je Linta.

Kako je naveo 1991. godine počela su i hapešenja Srba, obeležavanje srpskih kuća i počeli su sa strahovitim mučenjima i odvođenjem Srba na Dravu gde im je pucano u potilja nakon čega su bacani u reku. Neki su odvođeni u garažu gde su terani da piju kiselinu.

Do obračuna sa Galvašom dolazi kada se on agresivno suprotstavio sa tadašnjoj vlasti u Hrvatskoj na čelu sa Ivo Sanaderom 2005. godine tada se kreće priča o njegovim ratnim zločinima jer je Hrvatska krenula proces pridruživanja Evropskoj uniji. I oni su iskoristili Glavaša da pokažu kako se Hrvatska suočila sa ratnim zločinima, dodaje Linta.

Kako je rekao on je bio uhapšen 2006. godine podignuta je je optužnica 2007. godine za slučaj selotejp i garaža.

- On je osuđen na deset godina nakon toga beži u Bosnu i Hercegovinu,očigledno po dogovoru, a nakon toga mu se smanjuje kazna na 8 godina i sudimu se za 10 civila iako postoje podaci da je ubijeno namaje 32 civila. On se sudi na 8 godina za ubijenih 10 civila. Bio je nekoliko godina u zatvoru i onda janurara 2015. godine ustavni sud ukida presudu iz 2010. i vraća na ponovno odlučivanje nakon toga mu i ukida presudu. On je čitavo vreme na slobodi, dobija nagrade i odlikovanja kao hrvatski heroj i borac za slobodu, a sebe je proglasio žrtvom političke borbe - rekao je Linta.

Podsetio je da ratni zločini ne zastarevaju i da svaka država imao obavezu i zakonsku i moralnu da procesuira ratne zločince.

- Fehir je samo vrh ledenog brega, da se pokrene postupak i napravi optužnica za masovne ratne zločine u Osjeku, dobro znamo da hrvatsko pravosuđe u 90 odsto slučajeva radi postupke u odsustvu okrivljenih i sa lažnim svedocima, a isti princip je i pred sudstvom u Bosni i Hercegovini - dodaje Linta i dodaje da je zato važno da naše tužilaštvo pokrene postupke i da imao podignute optužnice kao prvi korak.

Miroslav Bjegović, profesor - doktor bezbednostnih nauka, rekao je u Novom jutru na TV Pink da treba naglasiti da je Branimir Glavaš bio sekretar Narodne odbrane u Osjeku i zapitao se kako je moguće da su takvi ljudi bili na čelu bivših delova naše Jugoslovenske narodne armije.

- Ono što je interesantno je da je otac odveo svog sina sa 16 godina i dao mu doslovno oružje. Ima tu neke vrse i poremećaja i onog dela sa čim je zadoojen od od svog okruženja isvog oca, on je kada je napunio 18 godina ušao u policiju i tamo ostao do penzionisanja. Kako je moguće da je takav pripadnik koji je javno priznao zločin ostao u policiji do penzije- zapitao se Bjegović.

Kako je rekao interesantno je da pojedinac ko što je Krunoslav dolazi svesno na teritoriju Srbije iako zna šta je počinio i to je i priznao sve što je učinio nas srpskim narodom.

Dodaje da on u Hrvatskoj nije traženo lice i penzionisano policijsko lice pa zbog toga nije isporučen na osovu ugovora o ekstradiciji.

- Ono što je logično je da se povede sudski proces i da će on otići u kompletnu proceduru i da mu se odredi adekvatna i jasna kazna - navodi Bjegović.

Mnogi od tih ratnih zločinaca još nisu odgovarali i podsetio da je samo u jednom danu u Medačkom džepu ubijeno 88 Srba i niko nije odgovarao za to.

Autor: Dalibor Stankov