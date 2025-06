NASTAVAK KURTIJEVOG TERORA! Gradonačelnik Klokota Vladan Bogdanović priveden na prelazu Bela Zemlja: Bez obrazloženja su me držali dva i po sata

Ako postoji razlog za privođenje, mogli su doći na posao ili kući, ovo nije način da me zaustavljaju i drže dva i po sata, naveo je Bogdanović.

Gradonačelnik Klokota Vladan Bogdanović rano jutros je bez ikakvog razloga zadržan više od dva sata na administrativnom prelazu Bela Zemlja, između Gnjilana i Bujanovca.

Bogdanović je rekao za Juronjuz da ne razume zašto su ga privodili i da mu nisu dali nikakvo obrazloženje.

- Jutros sam priveden na prelazu Bela Zemlja. Krenuo sam za Niš iz Klokota u 5.40. S obzirom na to da imam zakazan pregled kod kardiologa u Nišu, na prelazu Bela Zemlja smo stigli u 6 časova. Ja sam vozio, a sa mnom je bio moj vozač Srđan Rakić. Predao sam dokumenta i onda su izašli policajci i priveli me. Uhvatili su me za ruke i odveli u barake na prelazu. Bez ikakvog obrazloženja sam stajao otprilike dva i po sata, čekajući da dođu neki drugi policajci - rekao je on.

Potom su, kako je objasnio, došli policajci u civilu sa prslucima na kojima piše „police“, koji su ga uveli u automobil i odvezli ka Gnjilanu.

- Na moje pitanje zašto me vode i gde, rekli su da idem na ispitivanje, da treba da dam izjavu i da će me pustiti. Međutim, usput su dobili neki poziv, izašli su iz auta i dogovarali se, a nakon dvadesetak minuta su mi rekli da mogu da se vratim nazad i nastavim put ka Srbiji. Bez obrazloženja, naloga, oduzeli su mi telefon i dokumentaciju. Stajao sam u njihovom autu dok su komunicirali telefonom, i na kraju su me pustili - dodao je.

On dodaje da policija vrlo dobro zna ko je on i da je prevodilac, koji je došao sa policajcima u civilu, izjavio da zna da je on korektan čovek i da ga je iznenadilo njegovo privođenje.

- Znaju da sam gradonačelnik, vratili su mi dokumenta i telefon, dopratili do prelaza i propustili preko reda. Trenutno sam u Srbiji i to je to. Ja sam gradonačelnik opštine i mogu me naći u Klokotu. Bio sam na poslu prošle nedelje. Ako postoji razlog za privođenje, mogli su doći na posao ili kući, ovo nije način da me zaustavljaju i drže dva i po sata. Jutros sam žurio da uradim laboratoriju i odem na pregled, ali su me, ipak, zadržali dva i po sata - navodi Bogdanović.

U prethodna dva dana petorici srpskih policajaca koji žive u Kosovskom Pomoravlju nije dozvoljeno da uđu na teritoriju Kosova i sa dužnosti se vrate kućama i svojim porodicama.

