'DO TOGA JE DOVELA MRŽNJA KOJU SU POSEJALI BLOKADERI": Oglasila se Ana Brnabić o pucnjavi na prostorije SNS u Vrnjačkoj banji

Sve je to dovelo do toga da je prihvatljivo, normalno i očekivano pucati iz vatrenog oružja na prostorije stranke koja se od početka jasno suprotstavila blokaderskom teroru, istakla je Brnabić.

Predsednica Narodne skupštine i potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke Ana Brnabić reagovala je na vest o pucnjavi na prostorije SNS u Vrnjačkoj banji, navodeći da je "pucanje iz vatrenog oružja na članove SNS od strane blokadera je samo finalni čin svega onoga čemu smo svedočili u poslednjih sedam meseci".

- Do toga je dovela mržnja koju su posejali blokaderi uz ogromnu podršku dela medijske scene. Do toga je dovelo stalno opravdavanje i relativizacija napada na studente koji žele da uče i sve ostale koji se sa blokaderima ne slažu, pa čak i na dekane, direktore škola i profesore. Do toga je doveo nedostatak adekvatne reakcije nadležnih institucija na fašističko divljanje blokadera na ulicama Niša, Novog Sada, Bogatića, Beograda i ostalih gradova i opština u Srbiji. Do toga je dovela tišina, pa čak i odobravanje, maltretiranja, targetiranja i terora nad novinarima i medijskim kućama koje se blokaderima ne sviđaju - navela je Brnabić na Iksu.

Пуцање из ватреног оружја на чланове @sns_srbija од стране блокадера је само финални чин свега онога чему смо сведочили у последњих седам месеци. До тога је довела мржња коју су посејали блокадери уз огромну подршку дела медијске сцене. До тога је довело стално оправдавање и… — Ana Brnabic (@anabrnabic) 17. јун 2025.



Sve je to dovelo do toga da je prihvatljivo, normalno i očekivano pucati iz vatrenog oružja na prostorije stranke koja se od početka jasno suprotstavila blokaderskom teroru, dodala je ona.

- Blokadera su na ovaj čin inspirisali svi oni sa kojima se ponosno fotografisao i koji su mu svojim rečima metaforički gurali taj pištolj u ruke – od Nemanje Šarovića, do Draže Petrovića. Nas iz SNS ovo nije uplašilo. Borićemo se još jače i hrabrije. Borićemo se da Srbija nikada ne postane zemlja fašističke ideologije u kojoj je dozvoljeno da maltretirate, ponižavate, proganjate i ubijate ljude koji misle drugačije od vas. I nikada se nećemo predati. I da – uvek ćemo vam se suprotstaviti - istakla je Brnabić.

Autor: D.B.