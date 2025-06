Brnabić: Za evropske integracije na dnevnom redu izbor Saveta REM i izmene Zakona o jedinstvenom biračkom spisku

Predsednica Narodne skupštine Srbije Ana Brnabić izjavila je danas da su nakon usvajanja medijskih zakona ostale još dve stvari koje je potrebno uraditi kako bi Srbiji bio otvoren Klaster 3 u evropskim integracijama i precizirala da je reč o izboru Saveta REM-a i izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku.

Brnabić je, na konferenciji za medije u Skupštini Srbije, rekla da joj je drago što je Srbija danas dobila i eksplicitno pohvale od Evropske komisije za usvajanje tri medijska zakona i zahvalila komesarki Marti Kos na tome što je odmah to prepoznala.

Dodala je da su, u smislu evropskih integracija i svega onoga što treba da se uradi za otvaranje Klastera tri, ali još važnije svega onoga što treba da se uradi zbog građana, dve stvari na dnevnom redu.

"Prva je izbor Saveta REM-a, druga izmene i dopune Zakona o jedinstvenom biračkom spisku. I to se tiče najkompleksnije, najkomplikovanije i najvažnije odredbe preporuke za dalje unapređenje izbornih uslova u Republici Srbiji", rekla je Brnabić.

Prema njenim rečima, o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku do sada se nije mnogo razgovaralo, s obzirom na to da se na tome radilo već duže vreme i kroz parlamentarnu grupu za implementaciju odredbi preporuka ODIHR-a, kroz različite druge parlamentarne odbore, ali i s obzirom na to da su već prošao jedan krug javnog slušanja ili javnih rasprava o prethodnom zakonu o biračkom spisku.

Brnabić je ukazala da je od ODIHR-a Srbija dobila 28. marta mišljenje da je nacrt izmena i dopuna tog zakona u skladu sa preporukama.

"Da stavim tačku na sve one priče da do sada ništa nismo uradili, da simuliramo ovaj proces, da nismo to uradili u skladu sa ODIHR-ovim preporukama i da to ne uključuje u stvari otvaranje biračkog spiska. Istina je sasvim suprotna. Mi smo već 28. marta 2025. godine dobili mišljenje ODIHR-a na tadašnji predlog Zakona o izmenama i dopunama Zakona o jedinstvenom biračkom spisku, koji nedvosmisleno na strani tri kaže da je predlog zakona, odnosno nacrt ovog zakona u skladu sa ODIHR preporukama koje se tiču ažurnosti biračkog spiska i da ukoliko se usvoji i primeni obezbeđuje jaku i dobru osnovu da se unapredi poverenje javnosti u birački spisak", istakla je Brnabić.

Dodala je da su, međutim, 28. marta oni dali još dodatne preporuke koje su takođe želeli da adresiraju i primene.

"Napravili smo nove izmene i dopune Zakona o biračkom spisku, dodatno ga unapredili, poslali na mišljenje ODIHR-u i ODIHR je sada poslao ovo drugo praktično svoje finalno mišljenje od 2. juna ove godine. U tom mišljenju oni takođe ponavljaju ono što su već rekli u martu, a to je da ovakav zakon ide u pravcu, odnosno ispunjava preporuke i da ukoliko se usvoji i primeni da je to ono na što su oni mislili kada su nam dali preporuku za unapređenje transparentnosti biračkog spiska", kazala je Brnabić.

Dodala je da su dali još čitav niz predloga kako on može dodatno da se unapredi i da će neke od tih preporuka biti prihvaćene, neke ne mogu da se prihvate zato što su u suprotnosti i sa onim što predlaže opozicija i određene organizacije civilnog društva.

Prema rečima Brnabić, kada god se dobije mišljenje ODIHR-a, dobiće se i dodatne preporuke šta bi još eventualno moglo da se unapredi.

Autor: A.A.