Vučić stigao u UAE: Prijateljstvo i međusobno poštovanje koje neguju naše dve zemlje potvrđuje se iznova

Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić sleteo je u Abu Dabi čije je počeo radnu posetu Ujedinjenim Arapskim Emiratima.

"Zahvalan na srdačnoj dobrodošlici u Abu Dabiju i gostoprimstvu koje su mi ukazali predstavnici Ujedinjenih Arapskih Emirata. Prijateljstvo i međusobno poštovanje koje neguju naše dve zemlje potvrđuje se iznova svakim susretom.

Radujem se razgovorima sa predsednikom Muhamedom Bin Zajedom tokom ove radne posete, uveren da ćemo zajedno nastaviti da razvijamo saradnju u oblastima od zajedničkog interesa, za dobrobit naših građana. Fokusiraćemo se na dalji razvoj bilateralnih odnosa i nove projekte u korist stabilne budućnosti regiona", napisao je Vučić na Instagramu.

Predsednik Srbije se prethodno oglasio pre puta.

"Idem kod iskrenog prijatelja Srbije, bin Zajeda, šejka Muhameda kako smo ga nekada zvali, moj brat i prijatle. Idem tamo u trenutku koji je nikada važniji. Da vidimo kakva su njegova razmišljanja, prognoze, o sukobu Izraela i Irana. Ako neko zna, to je on, ima direktnu vezu. Da vidimo šta će biti i sa cenama nafte, i ostalim. Imamo mnogo projekata sa njima. Bezbroj puta su nam pomagali.Imaću nekoliko molbi, to su za nas korisni sastanci. Znam koliko mu je bilo teško da u ovom trenutku pronađe vreme za mene, beskrajno to cenim. Zahvalan sam i njemu i Emiratima na podršci, pokazali smo se kao pouzdan partner" istakao je ranije Vučić.

Autor: A.A.