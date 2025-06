'OVO JE OGROMNA ČAST ZA SRBIJU' Vučić: Šeik bin Zajed je prvi put u svom životu lično došao po svog gosta (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se iz Abu Dabija.

Vučić je na početku obraćanja govorio o sukobu Izraela i Irana. Rekao je da je šeik bin Zajed jedini čovek u svetu koji je razgovarao sa svim najvažnijim ljudima, od predsednika Amerike, Rusije, vezano za krizu u regionu, Bliskog istoka.

"Nisam siguran koliko je jednostavno objasniti koliko je značajan taj susret, ne samo za našu zemlju nego za našu zemlju, nego za bilo koga. Dovoljno je da kažem da je u prethodna 24 sata to jedini čovek u svetu koji je razgovarao sa svim najvažnijim ljudima, od predsednika Amerike, Rusije, vezano za krizu u regionu, Bliskog istoka. Govorili smo o geopolitičkoj situaciji, mnogo toga sam naučio. Razmenili smo mišljenja i dogovorili važne stvari za budućnost. Dogovorili smo mnogo važnih stvari. Nadam se da će uskoro prestati ovaj sukob, to bi bilo važno i za nas jer cene nafte, ako ostane isto, u petak bismo morali da povećamo značajno cenu nafte. Nadam se da će se nešto dogoditi u narednih 48 sati i da ćemo uspeti da sačuvamo stabilnost i u našoj zemlji. Najvažnije je, naravno, očuvanje života i mira", rekao je Vučić.

Vučić kaže da je sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata razgovarao o produbljivanju vojno-tehničke saradnje kao i o nastavku različitih ekonomskih projekata. Zamolio ga je da pomogne Srbiji u visokim tehnologijama, a posebno vojnoj, pošto je to, kako je rekao, za našu zemlju izuzetno značajno zbog njene pozicije i da okružena zemljama NATO.

"Što se tiče naše bilateralne sradnje, imamo široku saradnju u različitim oblastima, poput Beograda na vodi i drugim sferama života. Danas smo pokrenuli i saradnju u oblasti veštačke inteligencije. Moramo vojnički da snažimo da bismo mogli da očuvamo mir, stabilnost i svoju nezavisnostne ugrožavajući nikoga, ali da odvratimo svakog ko bi pomislio da bi Srbija mogla da bude lak plen u današnjem svetu nestabilnosti i nepoznanice šta nas čeka. Da niko ne pomisli da može io da ima pravo da urušava našu slobodu", rekao je.

Kaže da je upoznao šeika sa situacijom u našem regionu, stanja u našoj zemlji, od KiM i mnogih drugih pitanja.

Ogromna čast za Srbiju

Vučić je rekao da je predsednik UAE šeik Mohamed bin Zajed al Nahjan svojim gostoprimstvom ukazao izuzetnu čast čitavoj Srbiji ne samo njemu lično, navodeći da je Bin Zajed prvi put lično došao po svog gosta u hotel.

"Verujem da je razumeo i shvatio poziciju Srbije. Imali smo zvanični deo, gde su bile delegacije, koji je trajao kratko, najviše smo obavili razgovore u četiri oka. Prvi put u svom životu je došao u hotel po svog gosta lično, lično me je on vozio u apotomobilu do palate, lično me je vratio. To je ogromna čast za Srbiju, ne samo zua mene već za našu zemlju. Da takav odnos pokazuje prema zemlji. Beskrajno hvala na gostporimustvu", rekao je i dodao:

"Mi smo prijatelji u međudržavnim odnosima, nije lako pronaći takav odnos. To prijateljstvo je nastalo sasvim slučajno, na osnovama iskrenog poštovanja i poštenja. On se čudio kako ništa ne tražim ni za sebe. Tražio sam samo prijateljstvo za našu zemlju i to gradimo godinama i napravili smo nešto što donosi korist Srbiji. Srećan sam što imam takvog prijatelja", rekao je.

O odnosu SAD i Irana

"1953. prva poznata obojena revolucija bila je sprovedena u Iranu pod pokroviteljstvom SAD. Smenili su predsednika, i to je bilo brutalno sprovedeno pod kodnim imenom operacija "Ajaks". To danas pokušavaju, mislim da ljudima u regionu ne odogovaraju ubistva visokih zvaničnika, mnogi se plaše građanskog rata u Iranu. Drugi, nisam siguran koliko razumeju. Verujem da Tramp to razume i da se neće pribegavati političkim likvidacijama i mislim da je to način razmišljanja svih u Zalivu", kaže Vučić i dodaje:

"Iranci su ponosni narod, nadamo se miru."

O obojenoj revoluciji u Srbiji

"Rekao sam da pišem knjigu. Ukoliko se ne desi neki novi "crni labud", sa tim je završeno. Ne vidim neku novu opasnost. On zna koliko sam oprezan, pesimisičan. Rekao sam da pišem knjigu i mislim da je pokazao veliku zainteresovanost da se pojavi na arapskom tržištu i verujem da će biti pomoć mnogim slobodarskim režimima. Kakvim metodima i tehnikma se služe da obore vlast. Kada sam ispričao neke detalje kako su regrutovane nene grupe ljudi, i za šeika je bilo iznenađenje. To je preteško iskustvo za nekoga ko vodi slobodarsku zemlju", rekao je.

"To vas nauči kako da bolje zašititi svoju zemlju u budućnosti".

O Draganu Šolaku

Vučić je rekao, na pitanje novinara da prokomentariše navode pojedinih medija kako će smenom Dragana Šolaka on postati "jedini urednik", odgovorio pitanjem - pa nije valjda Šolak bio urednik.

"Ajde to za mene već govore 12 godina. Šolak je bio jedan od najvažnijih pokretača obojene revolucije, ne zato što je Šolak, već zato što je radio za određene službe i to nije radio od juče već dugo vremena, a lepo ako to Vreme kaže, objektivno, nadam se. A što se Šolaka tiče, nastaviće on to da uređuje", rekao je Vučić.

Istakao je da se nasmejao kada je video pismo u kome se kaže da je Šolak bio garant njihove nezavisnosti.

"Pa ja sam mislio da ste vi garant, da se vlasnik ne meša u uređivačku politiku, tako ste nam u svoje vreme govorili. Sad odjednom ispada da je vlasnik bio taj koji se meša sve vreme i određivao kakva će uređivačka politika da bude. Sve što govore, sve je laž. Od prve do poslednje reči, od prvog do poslednjeg slova. I na kraju to ispliva na video", rekao je Vučić.

Kaže da mu je bilo mnogo zanimljivije to što je Šolak tužio BC Partners.

"To su oni sa kojima je zajedno upravljao sa United Media i svim drugim, traži još 200 miliona za sebe, pa plus još 50 miliona za sebe. Aman čoveče, uzeo si milijardu i 600 miliona za to što si prodao, a prodao si sve ove građane koje si lagao godinama, koje si obmanjivao godinama, od Jovanjice do svega drugoga. Sve si njih prodao, uzeo si pare, stavio si u džep i to malo, pa ćeš još da tražiš para", naveo je Vučić.

O SANU, Preleviću i Kavčiću

"Možete da mislite na kakve grane je pala Srpska akademija nauka i umetnosti kad ih posećuje Božo Prelević zvani Ratkapna i Alek Kavčić nosilac američkog pasoša, kakve su to intelektualne veličine. Ne verujem da postoji akademik koji bi ih slušao po bilo kom pitanju. Zovu ga Ratkapna jer je krao ratkapne sa guma i točkova, to mu je nadimak u BIA. Za tri meseca ću ih čuvati od naroda", rekao je Vučić.

O blokaderima

"Studenti u blokadi ne postoje, postoje blokaderi. Jasno je bilo od samog početka o čemu se radi. Jasno je da se iza svega krije obojena revolucija, spolja organizovana. Sad pošto USAID ne može više da plaća, sad će ići NED i još neke druge. U detalje pratimo kako se obojena revolucija odigrava, i znamo da nemaju više šansu. Video sam da traže skidanje mog imuniteta, a ja se nisam ni pozvao na imunitet. Molim te mlade ljude da sednu i uče, da se ne blamiraju više. Nisu hteli da uče pa su blokirali one koji su hteli da uče i koji su bolji od njih. Proći će i taj 28. Biće malo histerije kod njih", kaže.

O rektoru Đokiću i obrazovanju

"Bio bih počastvovan kada bi on radio malo svoj posao, a ne sve drugo, ali ovako me ne zanima šta je rekao. Dobro došao. Kada dođu izbori svi su dobrodošli kao protivnici, pa ćemo da se izmerimo. A njegovo nasleđe na Univerzitetu biće označeno crnim slovima. Nikada takav egzodus studenata BU nije doživeo kao u njegovo vreme, ni u Prvom, ni u Drugom svetskom ratu. ", rekao je Vučić.

"Studenti koji su u blokadi sede u Pionirskom parku, njih blokiraju. Ovo drugo nisu studenti to su blokaderi. Ta vrsta nasilja ne može da prođe bez odgovornosti. Ne možete da zabranite nikom da uđe na fakultet. Zabranili su zato što je plenum doneo odluku. Vidite da žive u virtualnom svetu, u svetu lajkova. Još ne razumeju da je sve gotovo, ne mogu da vide, ne čitaju, ne razumeju da je kraj te priče. Što pre im objasnimo da je kraj biće bolje za tu decu da pokušaju da se vrate", rekao je Vučić i dodao:

"Mislite da to što se za 3 dana završava školska godina, da je neko srećan zbog toga. To što je neko podelio ocene, a profesori da prime pare. Deca su izgubila znanje, nikada neće moći da nadoknade to znanje. Vaš posao je da pomognete deci, a ne sebi da obezbeđujete. Mnogo govori to što niste brinuli o deci. Najgori su umislili da bi trebalo da sa što manje znanja upravljaju zemljom", rekao je Vučić.

"Kad dođu izbori neka se kandiduju, neka se kandiduje Đokić, bivša dekanda Jovanović... Zamislite, Bane Banana da bude ugledan čovek", rekao je i dodao:

"Sledi vreme odgovornosti. Misle da se ja šalim sa zakonom o visokom obrazovanju. Uopšte se ne šalim, potpuno sam ozbiljan. Biće vrlo jasna pravila, vrlo jasni pokazatelji koje ćemo u budućnosti morati da poštujemo."

O medijskim zakonima

Na pitanje novinara da prokomentariše to što je komesarka za proširenje Marta Kos pohvalila usvajanje tri nova medijskih zakona u Srbiji i ocenila da je to ohrabrujuća poruka, a da ipak njene pohvale kritikuje lider Stranke slobode i pravde pritisne Dragan Đilas koji je rekao da Kos treba da istakne koje su to reforme sprovodene za vreme vladavine SNS, Vučić je čestitao Vladi i Skupštini Srbije na usvajanju tri nova medijska zakona.

Naveo je da su to obaveze Srbije na evropskom putu, ali je istakao da je aktuelna vlast sprovela reforme u svim oblastima od infrastrukture do rasta plata, a da se reforme sastoje i u mirnom reagovanju na proteste i blokade u proteklih sedam meseci.

"Ne zanima me šta govori gospodin Đilas, čestitam Vladi i Skupštini, oni su zaslužni za te medijske zakone. Stvarno pojma nemam ni šta je sadržaj tih zakona, da budem iskren. Mene je zanimao Zakon o Alimentacionom fondu i zanimao me Zakon o stambenim kreditima za mlade, to su stvari za bolji život građana koje mene zanimaju. Ovo su naše obaveze na evropskom putu, Vlada i Skupština su ih očigledno korektno ispunili i čestitam im na tome", rekao je Vučić.

Dodao je da su reforme koje su sprovedene od dolaska SNS-a na vlast takve da u Srbiji auto-puteva i brzih saobraćajnica izgrađenih u prethodnih 12 godina ima više nego u prethodnih 60 godina.

Autor: Dalibor Stankov