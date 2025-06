'VUČIĆ JE PRIJATELJSTVO SA ŠEIKOM MOHAMEDOM PRENEO NA CELU SRBIJU' Predrag Jeremić za Pink: Raduje me vojno-tehnička SARADNJA sa Ujedinjenim Arapskim Emiratima - Mi nismo NAPADAČKA zemlja, ali je bitno da JAČAMO VOJSKU (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se juče u Abu Dabiju sa predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom Al Nahjanom.

Razgovarali su o svim bitnim pitanjima današnjice, od krize na Bliskom istoku, do naših bilateralnih odnosa, tekućih i budućih zajedničkih projekata koji će, kao i uvek do sada, promeniti lice Srbije i dodatno je pozicionirati u sam vrh modernih i naprednih zemalja.

Predrag Jeremić, urednik informative portala Pink.rs, osvrnuo se na veliku čast koja je juče ukazana predsedniku Srbije kada je šeik Mohamed bin Zajed došao lično po predsednika Srbije Aleksandra Vučića u hotel i odvezao ga sam do palate Al Watan na sastanak.

- Time je stvarno ukazana velika čast predsedniku Srbije, ali to je samo plod dugogodišnjeg prijateljstva, ali ovde nije reč samo o ličnom prijateljstvu, već je Aleksandar Vučić to prijateljstvo preneo i na celu Srbiju. Možemo videti šta se sve dobro izrodilo iz tog prijateljstva i koliko je šeik pomogao Srbiji sa raznim povoljnim kreditima, kao i ostalim stvarima koje su urađene u poslednje vreme - rekao je Jeremić.

Jeremić se osvrnuo na jučerašnju izjavu predsednika Vučića koji je otkrio da je s predsednikom Ujedinjenih Arapskih Emirata šeikom Mohamedom bin Zajedom razgovarao o produbljivanju vojno-tehničke saradnje kao i o nastavku različitih ekonomskih projekata, te najavio veliku vojnu paradu u Beogradu.

- Raduje me vest oko nastanka te vojno-tehničke saradnje. Ona će mnogo značiti za našu zemlju, zamislite da mi izvozimo vojnu opreme u Ujedinjene Arapske Emirate. To će sigurno poboljšati našu ekonomiju. Toga je svestan i šeik koji je spreman da pomogne Srbiji. U ovom trenutku kada su geo-političke prilike takve, veoma je bitno da se osposobi vojska Srbije kao i ova vojna parada u Beogradu - rekao je Jeremić i dodao:

- Videli smo da je vojska bila uništena od onih ljudi koji sada napadaju predsednika Vučića i kritikuju njegove poteze, a ispostavilo se da je bio u pravu kada je krenuo u osnaživanje naše vojske i ponovnom rađanju srpske namenske industrije. Tek sada vidimo koliko je to bitno kada su ceo svet, pa i Srbija u opasnosti od izbijanja nekih sukoba. Mi nismo napadačka zemlja, već smo se oduvek branili, ali da bi neko odustao od tako sulude akcije, bitno je da jačamo vosku - rekao je Jeremić.

Jeremić je prokomentarisao i vest da je osnivač Junajted grupe Dragan Šolak smenjen je sa mesta predsednika savetodavnog odbora te kompanije jer je tužio svog većinskog partnera, investicioni fond BC Partners, zbog navodno neisplaćenih 200 miliona evra nekakvog bonusa.

- Meni je vrhunac da su svi napadali Telekom, govorili da je na ivici bankrota. Možda su se ti pojedinci nadali da će upravo oni kupiti Telekom. Međutim, oni su toliko ojačali i van granica naše zemlje, da je Telekom kupio njih. A što se tiče ovih 200 miliona, takav je biznis, naravno da će gledati svoju korist - rekao je Jeremić.

Miloš Jovanović poručio je da je spreman na sve da bi došao na vlast, a onda spomenuo predsednika Srbije Aleksandra Vučića, te mu poželeo metak i neosnovano poredio situaciju u Alžiru sa KiM, kao i postupke Šarla De Gola i Vučića.

- Pazite vi koga on spominje i sa kime poredi predsednika. Šarl De Gol je bio visok čovek, negde kao i predsednik Vučić, verovatno je to problem za Miloša Jovanovića. Šarl De Gol je čovek koji se borio protiv nacizma i oslobodio Francusku, te je predao u ruke narodu. Očigledno da nekima to smeta - rekao je Jeremić.

Urednik informative portala Pink.rs, osvrnuo se na napad koji se dogodio u Vrnjačkoj Banji, kada je jedna osoba pucala na prostorije Srpske napredne stranke, te na sve veću agresivnost blokadera foteljaša.

- Neki ljudi su zamenili ulicu sa obrazovnim institucijama i misle da im je dozvoljeno da blokiraju celu Srbiju, sve studente i građane Srbije. Da li ti mladi ljudi razmišljaju o posledicama? Oni nisu studenti, oni su blokaderi. Deci koja su željna znanja i koja žele da pohađaju svoje fakultete, to im nije dozvoljeno. Svi ti ljudi će ponovo tražiti nadoknadu od države. Da li rektor Đokić ima odgovor na to, ako ih je već podržavao? Ugostitelji su se takođe žalili, nemaju od čega da održavaju posao, pa zatvaraju objekte - rekao je Jeremić i dodao:

- Verujem u poštovanje zakona i snagu države, te da će ova situacija uskoro biti rešena. To mora biti zaustavljeno. Policija će morati da sigurno upadne na fakultete kako bi obezbedila neometan rad za studente koji žele da studiraju, a što se tiče blokadera, verujem da postoje tolika mesta u Beogradu, kao i na samim ulicama, pa neka protestuju - rekao je Jeremić.

Jeremić je zaključio da je važno da Srbija ostane pri svome stavu da ne prizna takozvanu državu Kosovo iako su pritisci u svetu sve veći.

- Ono što je bitno je to da mi Kosovo i Metohiju nikada ne priznamo koliko god se sa strane radovali i pokušavali da odvoje deo naše teritorije. Ne mogu da postoje dvostruki aršini za male Srbe i po njima neke veće nacije u Evropi. Naš narod ih je oduvek štitio i najviše smo i izginili tokom brojnih sukoba - rekao je Jeremić.

Autor: Iva Besarabić