MINISTAR ĐURIĆ: Priština pokušala da ocrni Srbiju na Samitu u Taormini, dostojanstveno smo odgovorili

Ministar spoljnih poslova Srbije Marko Đurić izjavio je posle Ministarskog sastanka u Taormini na Siciliji, da je taj Samit predstavljao direktnu diskusiju o izazovima sa kojima se suočava Evropa, a da je poseban fokus bio na Balkanu i učlanjenju balkanskih država u EU.

„Preneo sam stav da za nas članstvo balkanskih država u EU, kako za balkanske države, tako i za samu EU, zapravo predstavlja jednu vrstu šekspirske dileme, gotovo „biti ili ne biti“, i kada je reč o bezbednosti i kada je reč o ekonomskom razvoju, s obzirom na ogroman potencijal za rast našeg regiona. Poslao sam nedvosmislenu poruku da je Srbija spremna da ide i uzvodno kada je reč o građenju mostova saradnje među državama i narodima u regionu“, kazao je Đurić.

Dodao je da je Srbija suočena sa pokušajima da bude ocrnjena od predstavnika Prištine.

„Naravno, nije sve bilo tako cvetno i lepo, već smo bili suočeni sa pokušajima da naročito od strane predstavnice Prištine, kroz pominjanje jednog negativnog istorijskog konteksta, Srbija na neki način bude ocrnjena. Odgovorili smo na to vrlo dostojanstveno, poslali jasnu poruku da nikoga nećemo ubediti u proširenje Evropske unije na Balkan ukoliko se budemo međusobno napadali, vređali, omalovažavali, da svakako i mi to možemo da činimo daleko efikasnije, ali biramo drugi put, biramo da na drugi način pokažemo koje su to vrednosti za koje smo opredeljeni. Istovremeno potpuno je jasno da Srbija kao centralna zemlja na Balkanskom poluostrvu, kao zemlja koja čini 52 posto ekonomije našeg dela Evrope predstavlja kariku koja ne samo da je neophodna već i mora da igra važnu ulogu u našem delu Evrope“, poručio je šef srpske diplomatije.

Đurić je naglasio da je na Samitu održao niz kvalitetnih i dobrih bilateralnih sastanaka.

„Razgovarao sam sa kolegama iz regiona, od severno-makedonskog ministra Timča Mucunskog, gospodina Radmana iz Hrvatske..., tu su bili i svi drugi ministri iz regiona. Sa mnogima od njih sam što formalno, što neformalno razgovarao. Tu je bila i komesarka Kos, govorio sam i sa italijanskim ministrom Tajanijem, uvek srdačno i prijateljski i hvala našim italijanskim prijateljima na organizaciji ovog fenomenalnog Samita i na iskrenoj i prijateljskoj podršci Srbiji uvek i svuda kada je reč o evropskoj političkoj sceni“, preneo je ministar.

Istakao je i sastanak sa malteškim ministrom spoljnih poslova, gospodinom Borđom, jer Malta ove godine predsedava Savetom Evrope.

„Sa njim sam imao veoma važan razgovor, s obzirom na činjenicu da Malta ove jeseni predsedava Savetom Evrope i da je za nas veoma značajno da pitanje položaja srpskog naroda na Kosovu i Metohiji i svega onoga što se dešava našem narodu, njihova stradanja, bude uzeto u obzir prilikom odlučivanja o daljim koracima kada je reč o Savetu Evrope. Srbija može biti zadovoljna učešćem na ovom skupu i nastavićemo da se svuda i na svakom mestu borimo za jačanje naše međunarodne pozicije“, zaključio je Đurić.

Autor: Iva Besarabić