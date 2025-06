'BREND AMBASADORI ĆE BITI NAJVEĆA SVETSKA I DOMAĆA IMENA' Siniša Mali o širenju vidljivosti izložbe EKSPO 2027 (FOTO)

Ministar finansija Siniša Mali podelio je na svom Instagram profilu najnovije informacije o izložbi EKSPO 2027.

- Do početka Međunarodne specijalizovane izložbe EXPO 2027 u Beogradu, ostalo je još manje od dve godine. I dok radovi na gradilištu u Surčinu napreduju “punom parom”, intenzivno se radi i na promociji EXPA širom sveta, jer želimo da privučemo što više zemalja, kompanija, posetilaca i da istovremeno, Srbiju prikažemo u najlepšem mogućem svetlu. - Naveo je ministar Mali

- Želimo da pokrijemo sve meridijane, da vesti o EXPO 2027 dođu do svakog kutka planete, do svakog njenog stanovnika. Strateški smo razmišljali kako da poruka o našem EXPU stigne do što većeg broja ljudi i zato su nam posebno važni brend ambasadori ove izložbe. Oni će biti najveća domaća i svetska imena – priznati i uspešni ljudi, iz različitih industrija, iz svih delova planete. - poručuje ministar finansija.

- Prvi brend ambasador EXPA jeste vrhunski sportista, najbrži čovek na svetu, Jusein Bolt, koji je već bio gost našeg grada, iz koga je poneo najlepše utiske. Bolt će, kao simbol sportskog duha, kao legenda atletike, svetska zvezda i prepoznatljivo lice u celom svetu, doprineti promociju EXPA 2027, a time i Srbije i Beograda.- napisao je Siniša Mali u objavi na svom instagram profilu

- U narednom periodu, predstavićemo i nove brend ambasadore sa različitih krajeva sveta, koji će, svako u svom domenu – nauke i inovacija, muzike, umetnosti, sporta...doprineti širenju vidljivosti EXPA 2027 i njegovoj promociji. Oni će svojim imenom i prezimenom stajati uz EXPO 2027 i zastupati vrednosti za koje se zajedno zalažemo – vrednosti zajedništva, humanosti, povezanosti.- posebno je istakao ministar finansija

- Kao što smo više puta istakli, EXPO je naša najveća razvojna šansa i zato je veoma važno da se glas o njemu daleko čuje. Očekujemo rekordan broj zemalja učesnica, više od četiri miliona posetilca, velike svetske kompanije. Zato su nam veoma važni i brend ambasadori, kako domaći, tako i strani, sa kojima ćemo, zajedno, pokazati sve ono najlepše što Srbija ima da ponudi. - Zaključuje Mali.

Autor: Jovana Nerić