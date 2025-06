'NJIHOVA FRUSTRIRANOST VUČIĆEM JE SADA VEĆ STVAR OZBILJNE PATOLOGIJE' Ana Brnabić o sramnim napadima na predsednika Srbije

Predsednica Skupštine Ana Brnabić reagovala je povodom pisanja portala N1 i Nova i napada na predsednika Aleksandra Vučića.

Nova je objavila da se Vučić juče "mrštio na bebu",tokom posete porodici Rankov koja je kupila kuću uz pomoć jeftinih stambenih kredita koje obezbeđuje država, dok je za N1 bilo sporno što Vučić "jede dok narod gladuje".

- Do sada je nivo novinarstva N1 i Nova mogao da se definiše kao nizak let, ali sada je to već riljanje po blatu. Davno su se oprostili od bilo kakvih profesionalnih i etičkih standarda, ali njihova frustriranost Aleksandrom Vučićem je sada već stvar ozbiljne patologije. Nije im prošlo da je lopov, izdajnik, nepomenik, nečastivi, zlo i slično, pa su se neki genijalci sada setili nove strategije. Čitav dan oni ljudi skupljaju nebuloze tipa da se mršti na bebe i da se bahati uz ćevape i burek! I onda to neko i objavi! Da postoji pumpadžijski Pulicer, taj bi na pola podelili za ovakve uratke - napisala je Ana Brnabić na društvenoj mreži X.

Ona je poslala i poruku predsedniku Vučiću.

- Samo napred, predsedniče - kad Vas ovakvi napadaju, na ovako glupe načine, to znači da mnogo dobrih i pametnih stvari za Srbiju radite! Pumpaj frustraciju - zaključila je ona.

Autor: Iva Besarabić