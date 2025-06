SRBIJA DOBIJA PROFESIONALNO MEDIJSKO UDRUŽENJE: Danas postavljamo temelj za budućnost novinarstva i borićemo se za naše principe koji su sveti!

Inicijativa Asocijacije novinara Srbije (ANS) predstavlja borbu za odgovornost i zaštitu novinara od nasilja koje preti da uništi jedino oružje koje novinarska profesija ima - slobodu i nezavisnost.

Novinarka Informera Branka Lazić, koja se konstantno nalazi na meti blokadera, istakla je da je bila iznenađena kada su njeni napadači brzo bili oslobođeni.

- Hvala vam što ste prihvatili naš poziv da zaštitimo našu profesiju. Nama je bitno da se jedno udruženje novinara bori do kraja za svaki slučaj. Kao što znate, ja sam napadana i napadana, bila sam izuzetno iznenađena kada su ljudi koji su me napadali na Prokopu vrlo brzo bili oslobođeni - navela je Branka Lazić.

Gordana Uzelac, novinarka Pinka, osvrnula se na jezivi napad iz 2017. godine kada je pretrpela nasilje, a da gotovo niko nije odreagovao.

- Napad se dogodio 2017. godine, a od tada stalno doživljavam targetiranje, omalovažavanje i maltretiranje. Naša pobeda je da ne ćutimo i iznesemo istinu koja joj se ne sviđa - kazala je Gordana Uzelac.

Ljiljana Stanišić istakla je da je traume od napada prate čak i nekoliko godina nakon što je zverski prebijena.

- Preživela sam pakao, kada sam izašla u jedan restoran, prišla mi je jedna javna ličnost i monstruozno i zverski sam napadnuta. Tada smo detaljno objasnili šta se dogodilo, a moja trauma traje i dan danas. Uvek kad dobijem neku informaciju razmišljam kako da je objavim. Ja sam meta, ali i dalje ispaštaju čak i moja deca. Sve rade da bi se osvetili nama koji pišemo istinu - kazala je Ljiljana.

Simbol otpora protiv cenzure, nasilja i nepravde

Nakon svečanog otvaranja Osnivačke skupštine Asocijacije novinara Srbije emitovan je prilog u kojem je prikazano jezivo nasilje koje novinari trpe u Srbiji već mesecima, pa čak i godinama.

Predsednica Asocijacije novinara Ivana Vučićević navela je koliko je veliki značaj Asocijacije, kao i borbe za poboljšanje bezbednosti novinara u Srbiji.

- Zaista mi je velika čast što vas vidim u ovako velikom broju, više od 1.000 novinara širom Srbije je zvalo i raspitivalo se kako da se učlani. Danas postavljamo temelj za budućnost novinarstva i borićemo se za naše principe koji su sveti. Želimo da budemo glas borbe za prava novinara. Tu ozbiljnu borbu moramo voditi sa svešću o značaju bezbednosti novinara - navodi Ivana Vučićević i dodaje:

- Kao što ste videli u ovom filmu, gde smo svedočili o napadima na novinare Srbije, bez slobode medija nema slobode društva. Neki su platili životom, to ne smemo nikada da zaboravimo. Novinarstvo nije samo profesija, već poziv. Tu smo da postavljamo pitanja i budemo glas onih čiji glas se drugačije ne bi čuo. Radićemo na poboljšanju bezbednosti novinara.

Ističe da će se rad Asocijacije fokusirati na borbu protiv cenzure, nasilja kao i nepravde.

- Nećemo deliti novinare na podobne i nepodobne. Kao novinari moramo biti svesni sopstvene ogovornosti, na način koji promoviše istinu i pravdu. Naša bezbednost je bitna. Pozivam vas sve da se borimo za bezbednost svih novinara u Srbiji, ni jedan novinar ne sme ostati bez zaštite. Neka naš rad bude simbol otpora protiv cenzure, nasilja i nepravde - zaključila je Vučićević.

Novinarka Olivera Miletović navela je da se novinari danas bore i protiv obojene revolucije, gde se za sve krivi vlast.

- Novinari i novinarstvo su bili prvi na udaru. Šta god se događalo u ratnim dramama i danas se događa u obojenoj revoluciji koja se dešava sada. Kao što su tada bili svima krivi Srbi, sada je na tom mestu vlast. Oni drugi mediji čim se nešto desi u Srbiji odmah znaju ko treba da idu u zatvor, a tu imamo etički, moralni i profesionalni problem - navodi Miletović.

Saša Milovanović, direktor Srpskog Telegrafa, govorio je o novom negativnom trendu u medijima.

- Današnje stvaranje udruženja nije stvar nekog hira, već potreba za zaštitom ljudskih i novinarskih prava svih nas koji smo udarani, šikanirani pa na kraju i targetirani kao mete. Nikad se nije dešavalo da novinarska udruženja ne štite novinare. Novinari su svakodnevno na meti medijskog linča. Danas je krajnje vreme da uzmemo svoj goli novinarski život u svoje ruke, jer su novinarska udruženja pokazala da to ne žele da čine - naveo je Milovanović i dodao:

- Koliko ih boli osnivanje ANS govori i činjenica koliko je bilo negativnih oglašavanja na njihovim medijima, strogo u skladu sa kodeksom. Nema sumnje da je izbila panika u drugosrbijanskim medijima. Jasno je kao dan da će ovo udruženje imati najveći broj medijski profesionalaca za razliku od drugih udruženja. U našem Manifestu piše deo o korporacijama, baš ovih dana smo svedoci prodaje kompanije, tajkuna Dragana Šolaka, koji je finansirao "nezavisno novinarstvo". I dok ga novinari koje je prodao glorifikuju, on je zaradio.

Goran Gmitrić, urednik informative televizije Pink, naveo je kao najveći poraz svoje karijere doživeo onda kada su novinarke iz njegove redakcije pretučene na ulazu u poslovnu zgradu.

- Shvatio sam da se iza velikih reči kriju veliki interesi. Treba da se držimo uvek delima, da imamo jednu principijalnost. Kada su bile poplave u Obrenovcu, moja redakcija je radila 24 časa, nikada nisam otišao na spavanje a da ne znam da su moji ljudi bezbedni. Nedugo zatim mi se desio najveći poraz u mojoj karijera, a to je da su moje novinarke pretučene na pragu naše redakcije. I znam šta ih je najviše zabolelo, to omalovažavanje. To je bio jedan od najtežih trenutaka, nisam verovao da ću doživeti da će mi neko tući novinare ispred radnog mesta. Kasnije se desilo nešto što me šokiralo. Jedan opozicioni političar omalovažao je kolegu zbog oblačenja. NUNS nije reagovao - kazao je Gmitrić i dodao:

- Ne želim da se nikom to desi! Moramo da brinemo o svakom novinaru. Nema ovo je moj mediji, ovo je moj kolega, mi smo svi kolege. Tu je kraj. Moramo da zaštitimo svakog novinara i stvorimo uslove da normalno rade svoj posao.

Novinarka B92 Sanja Purić navela je da je ovo prvi put da pristupa novinarskom udruženju, iako se ovom profesijom bavi već 30 godina.

- Nikada nisam bila član ni jednog novinarskog udruženja, već 30 godina, a sada mi je čast i zadovoljstvo da govorim pred ovolikim brojem kolega i koleginica. Skorašnji događaji su promenili moje mišljenje. Drago mi je što je došao trenutak da odbranimo one među nama koji nepristrasno izveštavaju. Prethodnih decenija svedočimo instrumentalizaciji naše profesije. Naša profesija je veoma važna, naš poziv je takav da nas čini neposrednim svedocima svega šta se dešava. Moj sin me je danas upozorio da ovim obraćanjem mogu postati meta - navela je Purić i dodala:

- Osećam da treba da istupim, pogotovo pred onim koji su pretrpeli nasilje. Ako dosadašnja novinarska udruženja nisu osetila da treba da zaštite novinare, razumno je da mi krenemo drugim putem.

Novinar TV Prva Gvozden Nikolić istakao je sa čime se sve novinari bore tokom medijskog angažovanja.

- Ovo je presudan trenutak kada krećemo u borbu za istinu. Istina je uvek jedna. Živimo u vremenu kada društvene mreže i abrovi nemilosrdno gaze sve ispred sebe. Neverovatno zvuči, dva novinarska udruženja koja su smeštena u raskošnoj kući, u kojoj sede ljudi koji su u nebrizi za medijske poslanike. Njima je najveća briga kako da sakupe kiriju, gde su seli pre tri decenije. Briga njih što pesniče i šamaraju ljude u Srbiji, a ovo je naš obraz. Gledamo kako nam premlaćuju kolege, kako ih šikaniraju i provlače kroz blato - istakao je Nikolić i dodao za kraj obraćanja:

- Postoji pored novinarskog koda još jedan kod, narodski, koji kaže: Dobro čini i dobro će ti se vratiti!

Glavni urednik Alo Vasilije Papović naveo je da smatra da je ANS trebao još ranije da se osnuje, ali da nikada nije kasno.

- UNS je doveden do toga da je predsednik UNS reizboran sa 100 glasova, zamislite on se hvali sa 6.000 članova, a samo 100 glasalo. To je jedno od najstarijih novinarskih udruženja na svetu. Tako da mislim da je ovo naše udruženje trebalo da bude formirano pre pet ili 10 godina, ali bolje i sad. Ono što se dešavalo našim kolegama iz Informera prevazilazi sve što se dešavalo novinarima u svetu. Ima puno posla, treba da se zavrnu rukavi, pre svega u pravima našim kolega - istakao je Papović.

Rajko Nedić, glavni urednik Kurira, naveo je da do sada nije bilo jedinstva između novinara.

- Drago mi je da konačno realizujemo ovu ideju. Ovo udruženje sam prihvatio upravo zbog budućnosti, da se neke stvari ne bi događale. Nije bilo dovoljno jedinstva. Da naše novinarka budu napadnute, a da u drugim medijima to ne bude objavljeno. Ostavljamo sa strane sujetu, ovde treba da realizujemo mnoge stvari koje su nas mučile godinama - kazao je Nedić i dodao:

- Jedinstvo je najvažnije i mi smo jedna familija!

Andrijana Nešić, urednica Novosti.rs, navela da je da predstoji borba za istinom.

- Verujem da ćemo osnivanjem ovog udruženja pridružiti donošenju zakona koji će nas štititi. Borićemo se za nova pravila, borićemo se da ni jedna plaftorma, algoritam i zakon ne izbrišu ono što je istina - kazala je Nešić i dodala:

- Zato danas pravimo korak koji nije samo simboličan. Osnivamo udruženje koje će biti tu za sve – i za one sa naslovnica, i za one iz lokalnih sredina, i za nas sa digitala, često nevidljive, ali na prvoj liniji svake informacije. Borimo se za pravila koja nećemo samo poštovati, već ćemo ih i stvarati. Borimo se da nijedna platforma, zakon, uredba ili algoritam ne izbrišu ono što jeste suština novinarstva!

Novinar Dejan Anđus naveo je da je formiranje ANS bilo neophodno.

- Svi koji ste ovde, imate izgrađene karijere. U Srbiji je trenutno jedna podela, ili si za Ameriku i Evropu ili su za Rusiju. Ovi blokaderi su sve to pobrkali. Ovo je teatar apsurda. UNS idu linijom manjeg otpora, a NUNS je opozicioni. Ovo je bilo neophodno i formirati ovo udruženje, koje nije ni UNS ni NUNS, koji razume geostrateške interese i koje ne naseda na trikove - istakao je Anđus i dodao:

- Mislim da će ovo udruženje da će zahvatiti stvari u korenu.

Okupio se veliki broj novinara ne samo iz Beograda već iz čitave Srbije kako bi prisustvovao istorijskom trenutku koji je izuzetno važan za sve medije u Srbiji.

Među mnogima došli su i Dragan J. Vučićević, Bojana Ristivojević, Milomir Marić, Ivana Vučićević, Saša Milovanović, Nemanja Pajić, Gordana Uzelac, Gvozden Nikolić, Ana Mandić Žugić sa suprugom direktorom “Arene” Nebojšom Žugićem, Emilija Marić, Branka Lazić, Dejan Anđus, Predrag Sarapa, kao i Dragana Ćendić koja je pretrpela jezivo nasilje u Kosjeriću.

Na samom početku svečanosti domaćini, voditelji Miloš Kostadinović i Lidija Makragić pročitali su Manifest.

- Mi, novinari, nalazimo se u ključnom trenutku. Ovo je vreme kada moramo ponovo da uzmemo sudbinu svog rada u svoje ruke i formiramo novinarsko udruženje koje zaista štiti naše interese, bez izuzetka i bez podela, jer postojeća udruženja očigledno to više ne čine - glasi početak Manifesta.

Svečanost je otvorena uz himnu Republike Srbije "Bože pravde" koju je otpevala voditeljka Informer televizije Staša Koprivica.

Presudni dan za medije u Srbiji

Predsednik Udruženja medija i medijskih radnika Gvozden Nikolić naveo je za Informer da su dešavanja u Kosjeriću bila kap koja je prelila čašu, kao i da današnji dan je prelomni za medije u Srbiji.

- Ovo je veliki prelomni dan kada su medijski radnici u pitanju. Ovo je poslednji trenutak da stanemo na crtu i nekim ljudima kažemo: Dosta je bilo! Živimo u vremenu kada se preko noći izvrnu stvari, kada abrovi preko noći postanu istina. Ono što se dogodilo u Kosjeriću je samo kap koja je prelila čašu. Svedoci smo da svakakvi ljudi nam vitlaju motkama iznad glave - kazao je Nikolić.

Emilija Marić, direktorka Novosadske televizije, kao i sama žrtva napada na terenu istakla je značaj ovakve Asocijacije.

- Meni je puno srce kada vidim ovoliki broj naših kolega, novinara, urednika.. Cilj nam je bio da se okupimo i stanemo jedni uz druge. Svi smo pretrpeli neki vid nasilja na terenu i to ne sme da se ponovi. Zato jednostavno smo morali da se okupimo i ujedinimo i kažemo: Dosta napada! - poručila je ona.

Direktorka i glavna urednica Studia B Ivana Vučićević pre samog početka skupštine istakla je da je vrlo važna činjenica da su se novinari ujedinili zarad prava medija u Srbiji.

- Zadovoljstvo mi je da je veliki broj novinara došao da podrži Asocijaciju novinara Srbije i pokažu na delu šta je zapravo cilj svega, a to je da se zaštite novinari u Srbiji - ističe ona.

Misija Asocijacije novinara Srbije

Misija ANS je da stvori udruženje koje će pokrenuti proces beskompromisne zaštite svih novinara, kao poslednji bastion odbrane od nikad jačih pritisaka na slobodu i integritet novinarstva. ANS će doprineti stvaranju jakog i stabilnog društva zasnovanog na demokratskim vrednostima, negovati profesionalne standarde, ojačati pravni i društveno-politički okvir za zaštitu novinara i medija, aktivno promovisati novinarske slobode i zaštititi novinare od nasilja i ometanja.

Osim toga, ANS će raditi na kontinuiranom unapređenju obrazovanja i profesionalnog razvoja novinara.

Članstvo u udruženju ANS je dobrovoljno i otvoreno za sve novinare koji se protive podelama, etiketiranju i politizaciji profesije. Pozivamo sve koji veruju u slobodno i odgovorno novinarstvo da nam se pridruže da zajedno sagradimo budućnost naše profesije.

Pročitan je i manifest ANS:

"Mi, novinari, nalazimo se u ključnom trenutku. Ovo je vreme kada moramo ponovo da uzmemo sudbinu svog rada u svoje ruke i formiramo novinarsko udruženje koje zaista štiti naše interese, bez izuzetka i bez podela, jer postojeća udruženja očigledno to više ne čine.

Kao što jasno piše u Kodeksu novinara Srbije: ‘Dužnost je novinara da slede profesionalne i etičke principe sadržane u Kodeksu, i da se suprotstave pritiscima da te principe prekrše.’ Vreme je da se podsetimo zašto smo izabrali ovu profesiju i kakvu odgovornost imamo prema društvu u kojem živimo.

Postali smo svedoci promena vlasništva nad medijima - medijske kuće sve više postaju deo velikih korporacija, a mi, novinari, suočeni smo sa svim što to nosi. Upravo na tim mestima nestaje novinarska sloboda, a naš glas kao korektivnog faktora u demokratskom društvu postaje sve tiši. Sve češće smo prinuđeni da se prilagođavamo interesima onih koji žele da kontrolišu informacije, umesto da budemo nezavisni i verni istini. Moramo se podsetiti onoga što piše u Kodeksu novinara Srbije:

‘Mediji su dužni da interes javnosti za potpunim, blagovremenim i istinitim informisanjem stave iznad svih drugih interesa.’ To je uloga koju novinarstvo treba da ima.

Novinarstvo nije i ne sme biti alat u rukama korporacija ili interesnih grupa. Novinarstvo je javno dobro, a novinari moraju biti slobodni da istražuju, izveštavaju i budu glas onih koji ga nemaju. U trenutku kada medijski prostor sve više postaje igračka onih koji žele da manipulišu javnim mnjenjem, vreme je da ustanemo i zauzmemo mesto koje nam pripada. Kao što Kodeks novinara Srbije jasno definiše:

‘Novinari su odgovorni javnosti, a ne izdavaču ili vlasniku, i njihova odgovornost ne sme biti podređena interesima ekonomskih, političkih ili drugih interesnih grupa.’

Mi smo tu da budemo oči, uši i glas društva i to pravo nikada nećemo prepustiti onima koji žele da nam ga oduzmu.

Danas, više nego ikada, ćutnja udruženja koja bi trebalo da nas zastupaju postala je nepodnošljiva. Kodeks novinara Srbije preporučuje solidarnost sa kolegama kada su ugroženi standardi profesionalnog postupanja novinara.

Selektivno reagovanje na ugrožavanje slobode medija, pa i na sprečavanje samog prava na rad nelegalnim blokadama medijskih kuća, kao i potpuno odsustvo odgovora na različite oblike širenja lažnih vesti, više nisu nešto što možemo da tolerišemo. Istorija nas uči da je sloboda medija temelj svakog slobodnog društva.

Uvereni smo da vodeća udruženja novinara, vredna svojih misija i ciljeva, ugleda i položaja, imaju ne samo kolegijalnu već i moralnu obavezu da se suprotstave svim vrstama nasilja prema svim novinarima, da jasno i nedvosmisleno osude svaki napad na novinare i stanu u odbranu novinara i novinarske profesije. Zahtevamo udruženje koje neće ćutati pred problemima sa kojima se novinari suočavaju. Zahtevamo udruženje koje će se otvoreno, jasno i promptno oglasiti u vezi sa svakom pretnjom novinarima, u vezi sa ugrožavanjem njihovih osnovnih prava, u vezi sa uvredama, pritiscima i targetiranjem novinara - bez ikakvih izuzetaka.

Zahtevamo jedinstvo i solidarnost u odbrani prava svih nas. Naša prava, naši uslovi rada i naša odgovornost prema javnosti ne smeju više biti zanemareni, a medijska i novinarska udruženja ne smeju više biti politizovana.

Ovo je naš trenutak. Pozivamo sve novinare koji osećaju ovu odgovornost da se priključe i zajedno izgradimo udruženje koje će se boriti za nas i za budućnost našeg posla. Sloboda novinarstva je sloboda društva - borimo se zajedno da je sačuvamo. Mi, dolenavedeni, osnivamo:

Asocijaciju novinara Srbije (ANS)

i pozivamo sve novinare da nam se pridruže na osnivačkoj skupštini. Ova inicijativa predstavlja borbu za odgovornost i zaštitu novinara od nasilja koje preti da uništi jedino oružje koje novinarska profesija ima - slobodu i nezavisnost.

Naša misija je da stvorimo udruženje koje će pokrenuti proces beskompromisne zaštite svih novinara, kao poslednji bastion odbrane od nikad jačih pritisaka na slobodu i integritet novinarstva. ANS će doprineti stvaranju jakog i stabilnog društva zasnovanog na demokratskim vrednostima, negovati profesionalne standarde, ojačati pravni i društveno-politički okvir za zaštitu novinara i medija, aktivno promovisati novinarske slobode i zaštititi novinare od nasilja i ometanja.

Osim toga, ANS će raditi na kontinuiranom unapređenju obrazovanja i profesionalnog razvoja novinara. Članstvo u udruženju ANS je dobrovoljno i otvoreno za sve novinare koji se protive podelama, etiketiranju i politizaciji profesije. Pozivamo sve koji veruju u slobodno i odgovorno novinarstvo da nam se pridruže da zajedno sagradimo budućnost naše profesije.

Ovaj Manifest podržava više od 1.000 kolega, novinara i urednika iz čitave Srbije..."

Autor: D.B.