Brnabić: Premijer Macut daje sve od sebe kada je reč o pregovorima sa rektorom Đokićem

Predsednica Narodne skupštine Ana Brnabić izjavila je u nedelju da premijer Srbije Đuro Macut daje sve od sebe kada su u pitanju pregovori sa rektorom Beogradskog univerziteta Vladanom Đokićem o rešavanju aktuelne situacije.

Brnabić je gostujući na TV Pink istakla da Macut, koji kao profesor Medicinskog fakulteta dolazi iz akademske zajednice, kao i ministri Bela Balint i Dejan Vuk Stanković pokušavaju uz maksimalnu tolerantnost da vrate stvari u normalni tok.

Ona je odgovarajući na pitanje da li postoje disonantni tonovi između premijera i članova Vlade Srbije u vezi rešavanja situacije na Beogradskom univerzitetu i sa rektorom Vladanom Đokićem rekla da različiti pogledi postoje.

"Mislim da, kao što je i uvek bilo u okviru vlasti čiju okosnicu predstavljala Srpska napredna stranka i čiji sam ponosni član, ima različitih razmišljanja i ima različitih pogleda na to kako treba rešavati to pitanje. Ja sam ponosna zbog toga i mislim da su to najbolje stvari u jednom demokratskom društvu i da je to potpuno suprotno onome kako je, recimo, u Srbiji vodila bivša vlast koja danas priča o nekoj diktaturi ili nekoj tiraniji. Mi imamo ljude koji imaju različita razmišljanja, onda sednemo svi zajedno, postavimo sve argumente na sto i vidimo opcije, šta nam je alternativa, kako da sačuvamo stabilnost i kako da damo podršku studentima u obrazovanju", rekla je Brnabić.

Na pitanje da li postoji mogućnost da rektor izgira poverenje koje mu pruža premijer, Brnabić kaže da je Vladan Đokić potpuno irelevantan.

"Rektor Đokić svoj posao u skladu sa zakonom nije obavljao, kao i mnogi dekani. To nije nešto na šta država može ili treba da zažmuri i neće zažmuriti. Ali na kraju i u Ustavu Srbije i u zakonima, jasno i tačno piše šta ko treba da radi i ko koju svrhu treba da ispunjava", rekla je Brnabić.

Ona ističe da će se svi problemi rešiti onda kada pojedinačni fakulteti vrate svoju društvenu ulogu - obrazovanje, kreativnost i inovacija.

"Ljudi će početi normalno da primaju plate, deca će moći normalno da studiraju", navela je ona.

Prema njenim rečima, rektor i dekani su svojom neodgovornošću zgazili univerzitet na kojima rade, kojima će biti potrebne decenije da se vrate u normalu.

"Mi kao vlast dugujemo narodu da čuvamo institucije i da se držimo slova u zakonu. Blokadari nisu studenti, oni su upisali fakultet, ali oni ne žele da studiraju, niti imaju bilo kakvo poštovanje prema instituciji fakulteta, odnosno univerziteta", rekla je Brnabić.

Brnabić je istakla da blokaderi ponovo pominju zvučni top jer "pumpaju pred Vidovdan"

"Ne znaju kako da napumpaju to što je Vučić izbušio upornošću i rezultatima. Svi normalni i pristojni ljudi su napravili front, gde su rekli da državu ne daju.

Pumpaju sa tom nesrećnom organizacijom" navela je Brnabić.

Blokade će biti gotove kada, kako kaže, njih 16 shvati da više nema potrebe da blokira Srbiju.

Na pitanje kako je Srbija došla do toga da prvi brend ambasador Ekspa bude bivši jamajkanski atletičar Jusein Bolt, Brnabić kaže da je Srbija htela najboljeg.

Komentarišući navode da država za tu ulogu nije angažovala domaće zvezde poput Novaka Đokovića, Brnabić podseća da je srpski teniser bio deo kampanje kada je Srbija podnela kandidaturu za domaćina specijalizovane izložbe.

"Novak Đoković je učestvovao u našoj kampanji, Stefan Milenković takođe. Ti ljudi ne znaju ništa ni o čemu. Zajedno smo se borili, pobedili smo SAD, Argentinu, Tajland. To će biti najveći svetski događaj. U ovom trenutku 116 zemalja je potvrdilo učešće. Rekord je bila Astana sa 117, mi ćemo vrerovatno imati 130 učesnika", rekla je Brnabić.

Govoreći o izvozu srpskog oružja u Izreal, Brnabić kaže da je proizvodnja Srbije u potpunosti rezervisana godinama unapred, ističući da je namenska industrija značajan činilac domaće ekonomije jer, kako kaže, izdržava na desetine hiljada porodica u Srbiji.

Autor: A.A.