'Kriminalac u svom maniru - udri po Vučiću' Đurić odgovorila na Đilasove prozivke: 'Evo čime bi to mašinski mozak mogao da se pohvali'

Poslanica Srpske napredne stranke (SNS) Nevena Đurić reagovala je na izjavu Dragana Đilasa kojom je još jednom napao Aleksandra Vučića prozivajući ga za izvoz oružja.

- Kriminalac, u svom maniru - udri po Vučiću! Nego, čime bi to, mašinski mozak, mogao da se pohvali: otpuštanjem ljudi, pustošenjem i rušenjem Srbije! I dan - danas bi isto to! On i njegovi su najveća opasnost po našu zemlju i njene interese, zato ih je narod prozreo i prezreo - napisala je Đurić na svom "X" profilu.

Autor: Dalibor Stankov