Ministar za javna ulaganja i predsednik Izvršnog odbora Srpske napredne stranke Darko Glišić kaže da su poruke predsednika Aleksandra Vučića i ostalih predstavnika vlasti ohrabrujuće, posebno kada je u pitanju Vidovdan za koji blokaderi najavljuju haos i nasilje.

- Biće pohapšeni, i svi koji su otišli u ekstremizam pokazaće pravo lice, i dobiti pravi odgovor. Ljudi žele da žive, rade, da sa državom podižu uslove života. Da radimo, gradimo, podižemo plate, penzije. Većina ljudi želi stabilnost i mir. Od početka je sve bila politika, ako uzmete u obzir konferenciju za štampu predsednika Srbije, nakon tragedije, i početka zloupotrebe od strane njih. Nikakve veze sve što se dešava nema sa padom nadstrešnice. Više nemaju ni onu ćutnju od 16 minuta, to su žurke, opijanja, pokušaj planiranja nasilnih upada - rekao je Glišić.

Oni nelegalno blokiraju fakultete, druge institucije, i sedam meseci je bilo potrebno da se pokaže da se bave suvom politikom, koja je za cilj imala nekakav prevrat, dodao je Glišić.

- Sada se etiketiramo kao genocidna država, Kosovo je nezavisno, istorija se menja... Sve su to njihove parole. Oni sada žele da odluke o poslu budu samo odluke plenuma, ili odluke ljudi koji gaje neke simpatije. Oni se raduju kada nanose štetu državi, pa vi nanosite štetu sebi. To je kao da se radujete što se vaša kuća urušava, vaša porodica. Ko se normalan raduje takvim stvarima? - pita se Glišić.

Ne ide im dobro, brzo će raspad, naveo je ministar za javna ulaganja.

- Svaka reč je suvišna... Maše ministarstvo će da planira da napravi neke ustanove koja će da pomogne ljudima koji maltretiraju 90 odsto onih koji žele da žive normalno. To što najavljuju da će da maltretiraju strane investitore, to već imamo. Oni sve nas maltretiraju. I u početku, ako se sve što rade gledalo drugim očima, danas nema te dileme. Ljudi su ozlojeđeni, ljudi su besni, i bes se sada vidi. Ja te ljude podsećam, da pslušaju izjavu predsednika, kada je rekao da će on na kraju braniti blokadere od besnih ljudi - navodi Glišić.

Jedna kap fali, da se prelije čaša, ljudi stalno pitaju "Dokle više, nećemo da trpimo ovo", rekao je Glišić.

- Petoro ljudi nam blokira ulicu, ne možemo da živimo. Pište, šište, valjaju se po ulici. Njihova politika je da je Srbija genocidna država. I ako bi oni nekada vodfili državu, svi mi bi imali taj žig da smo genocidni. Iza svega što je najvaljeno za Vidovdan, vidimo ko stoji. Upumpana je velika količina novca i ljudi samo troše taj novac. Imamo gomile hrane i pića. Jasno vam je, samo to da se sabere - rekao je Glišić.

