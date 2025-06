Predsednik Republike Srpske Milorad Dodik je jedan od retkih evropskih lidera koji je otvoreno podržao izbor predsednika SAD Donalda Trampa i glasni je protivnik levičarskih globalista "duboke države".

To je u objavi na društvenoj mreži X naveo bivši guverner američke savezne države Ilinois Rod Blagojević.

That's me with Milorad Dodik, the President of the Republic of Srpska. He was one of the few European leaders who openly supported President Trump's election and is an outspoken opponent of left-wing deep state globalists. The morning after Trump's election, Dodik, wearing a red… pic.twitter.com/sJbQCgCayW