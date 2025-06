Kojčić: Neki žele da se domognu vlasti po svaku cenu, a sa druge strane nekome je u interesu da sruši Srbiju! (VIDEO)

Apsolutno je jasno da su maske počele da padaju i da sada svi mogu da vide šta je cilj i svrha ovih blokada čiji smo svedoci mesecima, rekao je za Novo jutro TV PINK, politički filozof Dragoljub Kojčić.

Komentarišući to što blokaderi sada nastupaju potpuno transparentno i što više nema nejasnih motiva i stavova za koje se zalažu, poput toga da se u Srebrenici dogodio genocid, Kojčić je rekao da se ne radi samo o tome da je to njihovo uverenje, već da takve stavove i poruke neko "pumpa" sa strane.

- Oni u suštini kombinuju svoju sopstvenu želju da se domognu vlasti po svaku cenu, a sa druge strane nekome je u interesu da sruši Srbiju. Radi se i o moralnom aspektu, da li su Srbi kao Srbi odgovorni ili ne. Oni kažu nije narod kriv, nije on izvršio genocid, a bore se za to da se promeni Vlada koja će upravo da prizna da je ceo narod izvršio genocid - rekao je Kojčić.

Kako kaže, posledica toga bi bili raznovrsni penali, ali takođe dodaje da je veliko pitanje kako da su baš izabrali 28. juni, Vidovdan.

- Kako nisu 27. ili 29. Ja to sada ne doživljavam kao politički problem, već kao veoma lični problem. Čovek se sastoji od simbola, jedno su državni praznici, a znamo šta je simbol Vidovdana. Svi naši dušmani gađali su tačno na praznike, na primer na Uskrs i uvek su znali kada da nas napadnu. Apsolutno je jasno da su sada počele da im padaju maske - rekao je Kojčić.

Zoran Anđelković iz Centra za mir i toleranciju, rekao je da je od prvog dana bilo potpuno jasno a sada su se i javno deklarisali i saopštili svoje stavove.

- Jasno je bilo odmah da to sve nema veze sa 1. novembrom niti tom nesrećom. To je povod, iskorišćeno je kao emocija. Stvar je od početka bila potpuno jasna, da je ovo pripremano i da su oni to pričali već godinama i da je to ideologija koja postoji i kod značajnog broja profesora - rekao je Anđelković.

Kako kaže, oni samo trče po Srbiji i dopumpavaju tu ideologiju. Dodao je da su 15. marta na miting doneli i zasavu OVK, kako kaže, time se jasno daje do znanja da su za nezavisno Kosovo.

- Oni hoće diktaturu po njihovim pravilima. Oni hoće da svako ko ne misli kao oni i da je Kurti demokrata, da svako ko ne misli da je Kosovo nezavisno, kao i da treba ukinuti Republiku Srpsku, treba da se protera iz Srbije - rekao je Anđelković.

Narodni poslanik Marjan Rističević, rekao je da očekuje da Karađorđa optuže za genocid nad Turcima.

- Posebno će Mišar da bude kod Šapca lokacija gde je taj genocid izvršen. Verovatno će to biti još jedna optužba. U principu Srbi su stvarali Jugoslaviju, državu protiv sebe - rekao je Rističević.

Kako kaže, oni su pricenili da Srbi treba da budu krivi za rastakanje Jugoslavije i otuda sve te optužbe da bi se sve optužbe koje dolaze spolja opravdale.

- Međutim, nije teško dokazati da je genocid izvršen nad Srbima - rekao je on.

