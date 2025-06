POZIVAJU NA UBISTVO! Specijalna emisija otkrila pripremu nasilnih akcija protiv Srbije: Blokaderi hoće radikalizaciju i krv na ulicama (VIDEO)

Večeras je na TV Pink emitovana Specijalna emisija u kojoj su prikazani ekskluzivni materijalni dokazi koji otkrivaju šta blokaderi spremaju protiv srpskog naroda i srpske države i zašto planiraju kolaps do dana iza obeležavanja 30-te godišnjice Srebrenice.

U zajedničkom istraživačkom poduhvatu novinara televizija Pink, Prva, Happy, Informer i Studija B, u specijalnoj emisiji predstavljeni su materijalni dokazi o tome šta blokaderi, koji već mesecima terorišu Srbiju, spremaju za naredne dane.

Redakcije su došle u posed jezivih materijalnih dokaza o delovanju blokadera usmerenih protiv srpskog naroda i države.

HAPŠENJE BLOKADERA TERORISTA

Na početku emisije prikazan je snimak hapšenja blokadera terorista.

Naime, pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova, Uprave kriminalističke policije, Službe za suzbijanje kriminala, Službe za borbu protiv terorizma i policijskih uprava u Užicu, Čačku i Kragujevcu, u saradnji sa Bezbednosno-informativnom agencijom, a po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili na više lokacija na teritoriji Srbije, šest osoba, zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo pripremanje dela protiv ustavnog uređenja i bezbednosti Srbije, u vezi sa krivičnim delom pozivanje na nasilnu promenu ustavnog uređenja.

Dragan J. Vučićević, glavni urednik Informera, rekao je da je ovo poznato i da za to postoje dokazi.

- U pitanju su opasni teroristi. Kada imate pištolj sa brisanim serijskim brojem vi se spremate za neko zlo. Za šta se on to spremao? Nije ovo sve. Među uhapšenima je i predsednik Vojnog sindikata Novica Antić koji je snimljen sa Ivanom Matovićem kako se u Kraljevu dogovoaraju kako da u Beogradu naprave bukvalno građanski rat. Neverovatno je na šta su ti ljudi spremni - kazao je Vučićević.

Vučićević je rekao da je među uhapšenima i Novica Antić, pripadnik Vojnog sindikata i dodao da postoje dokazi da se u Beogradu na Vidovdan započen građanski rat.

- Neverovatno je na šta su ti ljudi spremni - ocenio je Vučićević.

Ivana Vučićević, glavna i odgovorna urednica Studija B, kazala je da je očigledno da su oni želeli da na ulicama Beograda padne krv.

Vojislav Šešelj, SRS, komentarisao je samostrel koji je među oružjem koji je pronađen kod uhapšenih i istakao da se vidi da je potpuno nov.

- Onaj ko nosi pištolj sa izbrisanim serijskim brojem može da izvrši krivično delo koje je teško razotkriti - naveo je Šešelj.

IVAN MATOVIĆ O KRETANJU NA ĆACILEND

- U subotu se ide na Ćacilend. I trebaš mi tu da budeš blizu mene ceo dan. Vidim da je plan da se čekaju ostali po auto-putu, kao i prošli put. Ali moramo da bude organizovana grupa, deca su zvanično izašla sa zahtevom da Ćacilend mora da se skloni do 9 sati, nisam ja to izmislio, ima zvanično saopštenje studenata. Tako da, planiraj... Ne samo mi, nego svi - rekao je Ivan Matović u razgovoru sa Srđanom Gajovićem.

Vučićević je rekao da postoje i gori snimci, kao i to da je u automobilu u kojem je on danas bio pronađen pištolj sa izbrisanim serijskim brojem.

Šešelj je upozorio na političko delovanje Matovića i na opasnost stranke u kojoj je.

Vučićević je rekao da ''očistiti Ćacilend'' znači pretući mlade studente.

RAZGOVOR U HOTELU U KRALJEVU

- 15. je bilo puno, ja sam doveo maltene celu zapadnu Srbiju. Ja nosim onaj megafon, i svaki drugi mi je rekao "Brate, ne idemo kući dok ih ne uništimo". Taj dan su se ljudi razočarali nisu ni bili organizovani, bilo bi krvi do kolena. On rat izaziva sve vreme, sad je velika razlika jer su sad ljudi još više naoštreni.

A. I. je dodao da su hapsili predsednika Miloševića na Vidovdan, na šta je Ivan dodao da je "debil".

- Studenti su svesni da sve lako može da se uništi. Mislim da ništa neće biti, ali mnogo manje fali neko 15-og. Ja bih samo krenuo na RTS, jedna grupa na Vladu, druga na Informer, bukvalno da ih razbijemo na paranparčard - objasnio je Ivan.

Vučićević je upozorio da se oni spremaju za ozbiljan terorizam i da žele da naprave građanski rat.

Šešelj je rekao da je sam akt planiranja ovako teških dela kažnjiv.

- Policija ja trebala i ranije da reaguje, nikad nije kasno dok nije sve propalo - kazao je Šešelj.

On je rekao da žele da napadnu na jedan važan praznik za Srbe.

Ivana Vučićević je upitala da li će biti pušteni, na šta je Šešelj rekao da su svi privedeni u beogradsko tužilaštvo i da misli da neće doći do toga.

Šešelj je istakao da na Vidovdan pametni neće izlaziti na ulicu.

TAJNO SNIMLJEN RAZGOVOR SA PLENUMA ELEKTROTEHNIČKOG FAKULTETA

- Na radionici je bilo sinoć raznih predloga, da se uništi do sada šta je urađeno na EKSP-u, da se vidi zašto su Surčinci rekli da se betoniraju raskrsnice. Treći govor da bude šta ćemo da uradimo ako ne raspišeš izbore, kako smo jači od njega, kao ćemo ga pobediti. Mislim da je prosto neophodno kako ne bi otišli previše u desno, ovaj, udaljili se od jezgra naše podrške, a to su ljudi koji su evropsko orijentisani, građanski, šta god, mislim da je važno da se prosto postigne neki balans. Obraćamo se većini Srbije, ali će većina glasati za SNS. Ako je Vidovdan, ako hoćemo da se povežemo sa nacionalnom tematikom, ne možemo to da uradimo opet rukavicama ne ide. Ja sam protiv rektora jer ima pe**rski glas - rečeno je na sastanku.

Profesor Medicinskog fakulteta Lazar Stijak je rekao da je poenta da studenti izgube godinu.

Komentarišući ovaj snimak Lazar Stijak rekao je da studenti na parlamentu treba da se okrenu od blokadera, a da su čak i oni gledali plenum.

- Na taj način stvorila se simbioza između profesora koji podržavaju blokadere, jer neki od njih su prvog dana stajali na ulici - kazao je profesor Stijak.

RAZGOVOR SA PLENUMA FILOLOŠKOG FAKULTETA

- Upitno je što 4 dana pred protest nemam plan. Svaki fakultet ima grupicu od 30 ljudi, ta grupa živi na fakultetu 7 dana, ali kada padne mrak kamufliramo se, momci puste bradu, devojke maske i izlazimo napolje - čulo se na sastanku pomenutog fakulteta.

Branko Babić, privrednik, rekao je da oni misle da će ako nanesu štetu privredi nanose štetu predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću.

Šešelj je rekao da blokadere podržavaju svi srpski neprijatelji.

- Došlo je do kombinacije Titoista i Ljotićevaca - ocenio je Šešelj i dodao da su zborovi organizacija Ljotićevaca, a plenumi Titoista.

Oliver Jakšić, B92, kazao je da je primarni cilj blokadera rušenje Srbije i istakao to koliko njima smeta Ćacilend.

Ivana Vučićević je navela da blokaderi žele da sklone sve iz Ćacilenda, te istakla da su tamo samo studenti koji žele da uče.

PLENUM GRAĐEVINSKOG FAKULTETA

- Malo se vrtimo u krug. Nemamo još ceo plan, videćemo da li ćemo da idemo na RTS, šta ćemo 28. Ofanziva na policiju, po predlogu ratnog veterana, mislim da je neophodno da narod krene u napad. Mislim da je to cela poenta, mi smo studenti bili simbol kao borimo se za pravdu, do sada. Mislim da je potrebno da narod spontano krene u neki vid nasilja, znači mi ćemo da pozovemo na građansku neposlušnost - čulo se na sastanku, ali nije precizirano ko je prisustvovao plenumu.

Kako su dalje naveli, planira se borba sa policijom, sa "ćacima", sa svima.

- Da li se sprovodi medijska kampanja kao da je nasilan protest da li ne, to narodu mora da se kaže. U suštini ja sam i dalje za ovaj plan, ja bih ga izneo večeras. Cilj raspisivanja izbora od momenta kada nama to odgovara. Sredstvo pravljenje nereda već od 28-og do 12-og kao sam pik za ono što će doći, i onda od 12-og nadalje. Policija je ta koja u međuvremenu prouzrokuje taj haos - dodaje se.

Potom je istaknuto, oni su ti koji organizuju nasilje, organizovano upadaju u haos.

- Postoji prilaz koji se dešava rečnim putem, oni na primer odatle dobijaju pesak. Postoji mogućnost da se rečnim putem takođe blokira, nije nemoguće, pričali smo sa čovekom. To je prva stvar, druga stvar, i da imaju sve ikada potrebne stvari tamo nemaju dve osnovne, to je voda i to je gorivo. Oni da bi pokrenuli mašine, tebi treba gorivo. Ja bih samo reko, rušenje SNS lokala i Ekspo lokala u Kralja Milana, ne znam da li ima još negde, to je po mom mišljenju idealna stvar, za Ćacilend me boli briga ako nećete, nećete. I onda 12-og da idemo na Ekspo kao finale svih tih omanjih akcija zato što, je*iga, 7 meseci smo "sapunjali mačora" - dodaju.

Kako su istakli, bitno je "sve ispucati" u dve nedelje, i da se raspišu izbori kako bi na leto krenula kampanja.

- Skidanje glave s ramena, ili kontrolisano nasilje.

Šešelj je rekao da sa ovih snimaka blokaderi vide da su izbušeni do kraja.

- Nisu opterećeni znanjem, nisu opterećeni posledicama, ali izazivaju loše posledice po Srbiju - kazao je Šešelj.

Marić je naveo da su to prazne glave i da samo lud čovek može da planira pamenuto.

Babić je ocenio da blokaderima postoji mnogo glupih osoba, jer oni planiraju da blokiraju sa reka.

FOTOGRAFIJE SVESKE ZA VIDOVDANSKI NAPAD

Na "Whatsapp" grupi pod nazivom "Ćaskanje" koju koriste studenti u blokadi Fakulteta političkih nauka (FPN) u Beogradu, učesnik iste pod pseudonimom "Stefan Mali", odnosno Stefan T. postavio je nekoliko fotografija stranica sveske na kojima su rukom ispisani budući planovi studenata u blokadi.

Naime, iz konteksta navedenog teksta napisanog rukom može se zaključiti da je reč o planovima studenata u blokadi tokom protesta koji je najavljen na Vidovdan u Beogradu. Takođe, navedena je mogućnost da nakon 28. juna blokaderi organizuju "Pena parti kod Žeksa" (reč je o vlasniku TV "Pink" Željku Mitroviću), krečenje i deratizaciju stranačkih lokala (najverovatnije se misli na prostorije SNS-a), "oslobađanje" zgrade RTS-a, realizacija akcije "Pink Panter", kao za Republičku izbornu komisiju, ali usmerenu prema medijskoj kući Pink.

Posle Slavije skidamo prsluke. Po nekom zakonu, ti, ako si redar, na javnom skupu ostaješ tu i kada skineš prsluk. Pa ako hoćete da pravite sra*** posle Slavije, zamaskirajte se. Na sve ovo blokaderi, kako kažu, planiraju i decentralizovani kontrolisani haos. Između ostalog, planiraju da blokiraju saobraćaj sporom vožnjom od 20 km na sat. Usputnim kvarovima, lažnim radovima na putu. Kontinuiranim prelaženjem pešačkog prelaza. Biciklistima, zamenom signalizacije. Prevrtanjem kontejnera pa čak i postavljanjem dečjih kolica.

Blokaderi također spremaju udar na ekonomiju. I to predlažu. Otkazivanje pretplate za MTS, EON, SBB, JETEL. Neplaćanje računa. Povlačenje para sa bankovnih računa. Predlažu i zatrpavanje institucija e-poštom. Zauzimanje šaltera kao i hakerske napade na sve državne i, kako oni kažu, režimske portale. Blokaderi teroristi naglašavaju da im treba novi peti oktobar. Citiramo. Ne pozivamo na građansku neposlušnost. Pozivamo na krivična dela. Ovo nema veze sa izborima, već da idemo ka radikalizaciji radikalizacije. Ovaj princip prevoze tjudirskih porodica u borbi protiv Engleza.

Vučićević je kazao da ako se prisetimo šta je govorio Ivan Matović, poklapaju se stvari sa ovim što je rečeno.

- Očigledno je to neko smislio, pa im je dao za razradu - rekao je Vučićević.

Babić je naveo da oni planiraju ekonomski udar, pa podizanje para iz banaka.

Ivana Vučićević ocenila je da je država blaga, ali isto tako dodala da ne razume kako su blokaderi mislili da će im ovo proći.

Šešelj je ocenio da je ovo trebalo da se dešava za godinu, dve, a da je promena vlasti u SAD-u izazvala da do svega dođe ranije.

Otvoreno veličaju nacizam

Blokaderi Aleksa G. i Željko J, koji su bili u grupi koja je napala Miloša Pavlovića i pogrdno skandirala na njegov račun u Studentskom gradu, pokazali su koja je njihova prava ideologija.

Naime, kako se može videti na fotografijama koje je pokazao Vučićević, ova dvojica otvoreno poziraju sa kukastim krstom, najvećim simbolom nacizma.

Šešelj je rekao da građani treba da shvate da je država u opasnosti i da ima posla sa ozbiljnim ludacima.

Babić je ispričao kako su mu rekli da smo u hibridnom ratu i da prvo nije verovao u to, ali da je posle shvatio.

Upitani da li će im stranci pomoći Šešelj kaže da misli da neće.

Ivana Vučićević je upitala da li sve ovo ide po zamisli iz inostranstva, Šešelj kaže da jeste tako.

Babić je ocenio da je onaj ko se pojavi na ulicama na Vidovdan izdajica srpskog naroda.

- Hrvati su najviše umešani, ja sam iznosio fotografije ko je dolazio u Srbiju - kazao je Šešelj.

Vučićević je komentarišući razne objave na društvenim mrežama istakao da sve što je pušteno u emisiji jeste autentično.

Marić je naveo da neki strani centri moći već duže vreme žele da se u Srbiji pusti krv.

Profesor Stijak je naveo da se na Medicinskom fakultetu od 5.000 studenata, u ponedeljak za polaganje ispita prijavilo 3.000 njih, te dodao da prijave još uvek traju.

- Ovaj podatak govori o tome da je preko 70 odsto studenata već prijavilo ispit i donelo odluku - naveo je on.

Babić je odgovarajući na pitanje rekao da je teško predvideti šta će se desiti 28. juna.

- Ja normalne ljude koji su ih podržavali ne vidim na ulici. Sada je tamo ostala ta grupa najekstremnijih ljudi. Ovde mi pričamo, iznosimo nepobitne dokaze, oni sve izvrnu - rekao je Babić.

Stijak je rekao da je brojnost blokadera znanto pala i da smatra da će malo naroda izaći u subotu na ulicu jer je narod shvatio o kome se radi, da to nisu ljudi koji žele dobro Srbiji.

Babić je pozvao Srbe da Vidovdan provedu u manastirima, a ne na ulicama.

Vučićević je pokazao i oružje koje je pronađeno u vikendici jednog od blokadera.

Autor: Pink.rs