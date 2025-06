'Neka sloga opet bude poraz vragu'! Moćna poruka iz Srpske - Stevandić: Kako nas je Vidovdan do sada čuvao, neće on ni sutra dati najgorim i najnedostojnijim da njegov štit i mač okrenu prootiv svoga naroda i države

Nenad Stevandić, predsednik Narodne skupštine Republike Srpske, rekao je da je praznik Vidovdan poseban za naš narod.

- Ne samo zbog toga šta se toga dana vidi, nego šta se toga dana oseća i radi. Ono šo čovek ima u sebi plemenito i uzvišeno za Vidovdan se budi i raduje - poručio je Stevandić i dodao:

- Ranije su nam pre ovog digitalnog doba bake i dede pričali o junacima koji su čuvali našu svest, čast i slobodu, i brinuli za svoju državu, narod i budućnost.

- A gde smo danas kada se Vidovdan označava kao početak međusrpskih sukoba i bratoubilaštva - upitao je Stevandić i dodao:

- Kakav to danas čovek hoće da na Vidovdan puca na svoju policiju, da ruši svoje ulice i trgove, kakvi to ljudi bilo da prikrivaju ili baštine ideje ustaštva na Vidovdan pozivaju da se ubije predsednik Srbije, koji je ostatak porodice koja je jedva pretekla ustaškom nožu - kaže Stevandić.

On takođe pita kakvi bi to ljudi, umesto da decu uče kako se država čuva, brani, hrani - pozvaju da se država uništi, rasturi i rasparča.

- Ali da se zna, kako nas je Vidovdan do sada čuvao, neće on ni sutra dati najgorim i najnedostojnijim da njegov štit i mač okrenu prootiv svoga naroda i države. Nije Vidovdan za zaslepljene mržnjom, već za one koji su uzvišeni ljubavlju, koji svoju zemlju čuvaju slogom, znanjem, čije su duše čiste, srce uvek vrelo, glave hladne, a ruke spremne, hrabre i moćne. Živeli! Neka sloga opet bude poraz vragu - poručio je Stevandić.