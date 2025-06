Predsednik Srbije Aleksandar Vučić uručuje danas odlikovanja zaslužnim pojedincima i institucijama povodom Vidovdana. Ceremonija uručivanja odlikovanja počela je u 10 časova u Palati Srbija.

Obraćanje profesora Vladana Petrova

Profesor Vladan Petrov se obratio u ime svih dobitnika odlikovanja, rekavši da besedu posvećuje nekolikim značenjima Vidovdana i jedinom njegovom pravom smislu.

- Moj akademski život na Pravnog fakultetu je počeo na Vidovdan 2001. godine. Tadašnja vlast je protivno ustavu izručila predsednika Slobodana Miloševića Haškom tribunalu. Ja sam tada položio ispit kod profesorke Zlatije Đukić Veljović. Tog Vidovdana neki politički moćnici su utisnuli sraman žig u identitetsku matricu našeg naroda. Moguće je Vidovdanu pridavati različita značenja, ali samo je jedan njegov pravi smisao. Profesorka me je učila da nikada ne skidam pogled sa fakulteta i studenata - rekao je on.

Profesor Petrov kaže da su u decembu prošle godine iscrtane crvene šake na vratima amfiteatara, i da je fakultet postao sablastan.

- Malobrojni su izvršili udar na pravu autonomiju fakulteta. A nje nema bez pravo studenata na obrazovanje. Većina profesora nije prepoznala taj simulakrum, gde studenti postaju tobožnji predvodnici društvenih promena. Upoznao sam u ovih sedam meseci različite ljude, ali ih jedno ujedinjuje - snažan patriotizam. Ti ljudi postali su saborci. Borba sa vremenom se preobrazila u duhovno vojejanje. Ne zarad sebe, već zarad opstanka zajednice i njenog jedinstva i dostojanstva, to je srž Vidovdana. Mogu nas anonimni i nezadovoljni provocirati, i pripisivati nam svakakva nedovoljna svojstva, vređati naše najbliže i naše svetinje. Mogu pozivati na nasilje, međutim Vidovdan traži od nas da budemo usredsređeni na svoj posao i trpeljivi - kazao je profesor.

Dodaje da se ne sme dozvoliti da organizovani haos trajno odnese prevagu nad našom državom.

Uručivanje odlikovanja

Među prvima su odlikovani Radovan Višković, premijer Republike Srpske, i Andrija Mandić, predsednik Skupštine Crne Gore.

Ordenje su potom primili profesori Vladan Petrov i Patrik Drid. Orden je dobio Dragoljub Kojčić, violinista Jovan Kolundžija. Posthumno je odlikovan Aleksandar Grbović Grba, koji je bio najmlađi pukovnik VS, i predsednik Opštine Požega.

Za zasluge u oblasti medicine, Orden Karađorđeve zvezde dobio je profesor Aleksandar Mitić, dekan Medicinskog fakulteta u Nišu, profesorka Valentina Arsić Antonijević, profesor Vladimir Volarević. Orden su dobili i profesorka Valerija Pinter Krekić, profesor Slaviša Nedeljković, profesor Sefedin Šehović, docent Zdravko Ranisavljević.

Orden je uručen i Vaterpolo savezu Srbije.

Potom je ceremonija uveličana numerom "Sa Kosova zora sviće" Ljubomira Ljube Manasijevića, laureata koji nije mogao da prisustvuje svečanosti.

Orden Karađorđeve zvezde III stepena dobio je profesor Rudarsko-geološkog fakulteta Dragan M. Ignjatović, profesor Milorad Jerkan, magistar Bojana Borić Brešković, Marko Kusmuk - jedan od najistaknutijih umetnika sa Balkana i umetnik Nebojša Đuranović.

I književnik Nenad Šaponja, Vladimir Tomčić - direktor Filmskih novosti, umetnički direktor ansambla "Vila" Milorad Lonić, su takođe odlikovani.

Odlikovani su i privrednik Miodrag Škrbić i novinarka Informer televizije Branka Lazić.

Orden je uručen i 204. vazduhoplovnoj brigadi Vojske Srbije, Jedinica za obezbeđenje određenih ličnosti i objekata MUP. Zlatnom medaljom za hrabrost posthumno su odlikovanji Vesna Stojaković iz Vranja, koja je 1999. godine svojim telom zaštitila kćerku od NATO bombi, i tada je izgubila noge. Medalju je primio njen zet Stefan Aleksić.

Odlikovanje je posthumno dodeljeno i legendarnom komandiru interventnog voda Predragu Peđi Leovcu, koji se vraćao redovno na front iako je više puta ranjavan. Tri dana se bez hrane i vode borio sa albanskim teroristima u rejonu karaule Košare. Medalju je primio njegov otac Mile Leovac.

Jelena Buhač Radojčić, koja je preživela Jasenovac, i po čijoj životnoj priči je snimljen film "Dara iz Jasenovca", takođe je dobila odlikovanje od predsednika Vučića.

Nenad Đorđević, rudar, palilac mina u Rudniku lignita "Lubnica", odlikovan je zbog spasavanja zatrpanog kolege kopača tokom havarije u rudniku.

Zlatnu medalju dobio je Vladimir Vuković iz sela Žitkovac kod Zvečana. U njegovom domu ima čak 17 dece, i on je odbio da se preseli sa Kosova i Metohije.

Vladimir Vuković je rekao da izražava najveću blagodarnost predsedniku i državi.

- Ovaj čin vidim kao blagoslov porodici i ohrabrenje da živimo na Kosovu i Metohiji. Živimo skromno, ali ispunjeno, da decu vaspitavamo u duhu tradicije i Svetosavlja. Sa ponosom svedočim da brat i ja zajedno imamo 17 dece. To je naš dug ovoj zemlji, i svedočimo da Kosovo i Metohija nisu samo prostor, već zavet i ljubav koja se živi i prenosi - kazao je Vuković.

Potom je nastavljena dodela medalja, koju je dobio i Čedomir Čeda Marković, izvođač tradicionalne srpske muzike, zatim Nedeljko Bilkić, Dušica Bilkić.

Odlikovani su i profesor Radivoje Petrov Stojković, ekonomista i direktor Druge ekonomske škole Dejan Nedić. Medalja je uručena i Ivanu Pavloviću, predstavniku Naučno-tehnološkog parka Niš, glumici Lidiji Vukićević, i grupi Garavi sokak.

Pevač Đorđe David, inženjer Željko Lazović i predstavnici Mreže Most su odlikovani od strane predsednika Vučića.

Orden je uručen i Dragani Ćendić, novinarki koja je napadnuta tokom izveštavanja sa izbora u Kosjeriću. Srebrnu medalju za zasluge su dobili Veroljub Trajković, Aleksandar Jovanović.

OBRAĆANJE PREDSEDNIKA SRBIJE

Predsednik Vučić je pozdravio prisutne uvažene goste, lidere zemalja iz regiona i domaće zvaničnike i laureate.

- Simbolika današnjeg dana ne govori samo o mučeništvu, stradanju, porazima, pa ni o pobedama. Više od toga, ona sve nas upućuje na osnovno pitanje, na osnovnu postavku koja nas određuje, a veoma je prosta: Šta si spreman da uradiš za svoju zemlju, šta si spreman da joj daš, koliko je voliš i koliko si spreman da se za nju žrtvuješ. Kada smo znali taj odgovor, pobeđivali smo, kada smo lutali, gubili smo. Zato danas za mene ne postoji važnija dužnost nego da prepoznamo i nagradimo sve koji su taj odgovor znali i glasno saopštavali, bez obzira na opasnosti. Ovo je vreme gde postoje mnogi koji hoće da Srbija pobedi, ali i oni koji hoće da pobede Srbiju. To su oni spolja, i neki koji ne razumevajući hoće da uzmu nešto od Srbije. Onih koji hoće da Srbija raste, i oni kojima je jedini san njen gubitak svake vrste. To nije nikakva velika podela, toga smo imali uvek, i verujem da ćemo ovog puta znati da u nečemu što nije novo izaberemo pravi put. To nema veze sa partijama i idelologijama, već samo sa našom budućnošću - kazao je on.

Istakao je da je za njega ovaj Vidovdan poseban, i da naš narod kaže da se sve vidi na Vidovdan.

- Vidovdan je za nas Srbe više od svega, od svakog praznika. Imamo mi formalno i veće i značajnije datume. Suštinski, ništa bolje ni veće od Vidovdana nemamo. Tu je satkano naše začeće, i razvoj, napredak, muke, patnje, i ponovno podizanje poput feniksa iz pepela. Do današnje situacije kada Srbija živi bolje nego što je ikada živela, samo mi to ne volimo da priznamo - rekao je predsednik.

Ko su dobitnici odlikovanja

Odlikovanja će biti uručena profesoru doktoru Patriku Dridu, dekanu i redovnom profesoru Fakulteta sporta i fizičkog vaspitanja u Novom Sadu, profesoru doktoru Vladanu Petrovu, redovnom profesoru Pravnog fakulteta u Beogradu i sudiji Ustavnog suda, srpskom članu Venecijanske komisije pri Savetu Evrope, autoru brojnih monografija i udžbenika iz oblasti prava.

Među dobitnicima su i Vladimir Vuković iz sela Žitkovac kod Zvečana, a kako se navodi, uprkos teškim bezbednosnim uslovima u kojima živi srpski narod na Kosovu i Metohiji, porodica Vuković ostaje postojana i odlučna da opstane na svom ognjištu, svedočeći svojim životom hrabrost, svetlost nade, vere i budućnosti.

Vidovdanska odlikovanja će dobiti i Nenad Đorđević, rudar, palilac mina u Rudniku lignita „Lubnica“.

Takođe i Jovan Kolundžija, istaknuti srpski violinista sa zavidnom svetskom karijerom i više od četiri hiljade održanih koncerata u zemlji i svetu, prof. dr Sefedin Šehović, redovni profesor Fakulteta za obrazovanje učitelja i vaspitača, Beograd, Ljubomir Ljuba Manasijević, kompozitor, tekstopisac, autor brojnih pesama od kojih su najpoznatije "Sa Kosova zora sviće" i "Vostani, Serbie".

Takođe, odlikovanje će dobiti i Jelena Buhač Radojčić, koja je kao dete od sedam godina preživela golgotu jasenovačkog logora i po kojoj je snimljen film "Dara iz Jasenovca", heroina kojoj su ustaše tokom Drugog svetskog rata ubile baku, dedu, oca, dva brata i još 80 rođaka. Iz jasenovačkog logora spasila ju je Dijana Budisavljević.

Predsednik će odlikovanje uručiti i Vaterpolo savezu Srbije, Branki Lazić i Dragani Ćendić, novinarkama Informer TV.

Odlikovanja će biti dodeljena posthumno Vesni Stojaković iz Vranja i potporučniku Predragu Peđi Leovcu.

Odlikovanja će dobiti i Nele Karajlić, Čeda Marković, pevač, Dušica i Nedeljko Bilkić, pevači, Dejan Nedić, profesor statistike, bivši međunarodni fudbalski sudija, sudijski analitičar i direktor Druge ekonomske škole u Beogradu.

