Predsednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se za Tv Pink nakon vidovdanske svečanosti i dodele odlikovanja.

Predsednik Aleksandar Vučić kaže da je nemoguće da neko uloži ogroman novac protiv jedne zemlje, a da barem nešto ne pokušaju.

- Sedam meseci na dnevnom nivou su ti troškovi nekoliko miliona evra. Danas je lep dan, Vidovdan, ljudi ne treba da brinu. Uveče ćete videti besne ljude, neke koji će na kraju da završe u nasilju, pošto drugog izbora sebi nisu ostavili. Očinski ih još jednom molim da to ne čine. Nemam nikakvu bojazan za to kakav je ishod, samo želim da sačuvamo sve, pre svega mlade i nove starije, bogate - kazao je on.

Dodaje da ljudi žele da žive u normalnoj zemlji, a ne u zemlji blokaderske opozicije gde je bilo pola miliona nezaposlenih.

- Ne u zemlji od koje se Crna Gora odvojila i otcepila, u zemlji gde su samo oni bili bogati, a svi drugi siromašni. Svaki put sam govorio istinu, i njima sam pred 15. mart rekao da proglase pobedu. Ali nisu hteli. Mnogo je zla naneseno Srbiji, i verujem da će na kraju svi videti kakvu su grešku napravili. Ali plašim se da je to što je stiglo spolja neki morati da opravdaju. Srbija je veoma jaka, nije ovo šaka zobi da je svaka vrana pozoba. Daćemo sve od sebe da budemo uzdržani, država će biti sačuvana i odbranjena, a siledžije privedene pravdi - rekao je predsednik.

On naglašava da će biti nasilja večeras, pošto oni ne mogu da izađu iz toga.

- Ko će da sluša Bodirogu, Kokanovića, onog Perišića... Šta imate tu da čujete, iz tih napisanih govora. Nije to ni naročito važno, po našoj proceni od 15 do 9 do 15 do 10 očekujte početak nasilja, ali spremni smo - zaključio je Vučić

