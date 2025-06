Vučić: Sa Sančezom o odnosima Srbije i Španije, posebno o unapređenju ekonomskih odnosa

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da je sa španskim premijerom Pedrom Sančezom razgovarao o odnosima Srbije i Španije i da mu je zahvalio na iskrenoj podršci teritorijalnom integritetu Srbije.

Vučić je u izjavi novinarima u Sevilji, gde učestvuje na IV Međunarodnoj konferenciji za finansiranje razvoja, podsetio i na podršku Pedra Sančeza Srbiji tokom njegove posete Tirani.

Predsednik je naveo da je sa Sančezom detaljnije razgovarao o ekonomskim odnosima i kako da se ti odnosi unaprede.

"Ono što je važno za ljude u Bačkoj Palanci, u tom divnom gradu, jeste to da će španska kompanija sa nama uskoro potpisati ugovor o izgradnji mosta koji je oko 126 miliona evra. To je velika stvar za ljude u Bačkoj Palanci. To su čekali, rekao bih, decenijama i to ćemo sa Špancima zajedno da radimo", rekao je Vučić.

Kako je dodao, razgovarali su i o drugim oblastima saradnje i podsetio da je Srbija kupila dva transportna aviona.

Vučić je naveo da su razgovarali i o nekim drugim stvarima koje će, kako je dodao, prilikom sledećeg susreta da finalizuju.

"Takođe, govorili smo i o mnogim drugim infrastrukturnim projektima, ali i o transportnim roling stokovima i o svemu drugom u čemu možemo da sarađujemo. Posebna tema je bio naš evropski put i gde smo uvek imali podršku od Španije. Oni su jedna od nekoliko zemalja koja nas nikada nije posebno ucenjivala, nikada nisu tražili dlaku u jajetu za nastavak tog puta Srbije i zahvalan sam španskom premijeru na tome", rekao je Vučić.

Naveo je i da je kratko razgovarao i sa španskim kraljem Filipom VI.

Autor: A.A.