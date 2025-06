Ruski ministar spoljnih poslova Sergej Lavrov poručio je danas da se Rusija nada da će protesti i blokade u Srbiji biti rešeni na osnovu ustava i zakona zemlje, te da Moskva primećuje spremnost srpskog rukovodstva za dijalog sa demonstrantima.

- Nadamo se da zapadne zemlje, koje obično uvek pokušavaju da iskoriste određene unutrašnje događaje u raznim zemljama kako bi promovisale svoje interese na štetu interesa drugih partnera dotične zemlje, nadamo se da se ovog puta neće upuštati u svoje obojene revolucije - objasnio je ministar.

O rečima i podršci Sergeja Lavrova, predsednik Srbije Aleksandar Vučić je istakao da je i njemu i Putinu bilo potpuno jasno da je ovo pokušaj obojene revolucije.

- Hvala ruskim prijateljima na tome što su to primetili. Hvala Sergeju što je to rekao i retkim korektnim ruskim analitičarima koji su primetili jednu stvar. Da će Vučić biti malo tvrđi orah i da neće bežati iz Srbije. Vlast u Srbiji se osvaja na izborima, onda kada ih raspišu nadležni organi, a ne kada banda huligana to hoće. Hvala ruskim prijateljima što dobro razumeju i mudro procenjuju šta je to što se u Srbiji zbiva - kazao je Vučić.

Predsednik ističe da je ogroman novac uložen u ovo, i da je sa tim već gotovo.

Autor: A.A.