'JASNO JE NJIMA DA IM JE SVE PROPALO' Vučić: Uvek tuču posle utakmice traži onaj koji je izgubio, nikada onaj koji je pobedio (VIDEO)

Predsednik Srbije Aleksandar Vučić poslao je novu poruku.

- Uvek tuču posle utakmice traži onaj koji je izgubio, nikada onaj koji je pobedio. Jasno je njima da im je sve propalo- napisao je predsednik Vučić u svojoj objavi.

- Što se tiče barikada, i terorističkog delovanja u Srbiji, država je uradila svoj posao. I država će ga raditi svakog dana. Oni su izašli sa saopštenjem u kojem kažu: Ej policija je činila nasilje'. A jel to vaš odgovor? Takve laži? Takve gusne laži? Okej.A onda ćemo da postavimo barikade, kad se policija pojavi onda ćemo da izađemo s fantomlkama i maskama. Morate takođe da imate u vidu da je to izraz nemoći. Izraz besa. Uvek tuču posle utakmice traži onaj koji je izgubio, nikad onaj koji je pobedio. Jasno je bnjima da je sve propalo, jasno je njim ada je sve otišlo i šta ćemo sad nego ako može pentraj se na banderu, pentraj se na stubove , skidaj zastave Expa. Je to program za budućnost? Jel to ono što nudite građanima? Kontejnere na putevima, kontejnere na ulicama? Nered? Nastavak onog programa za genocidnu Srbiju i nezavisno Kosovo. Ljudi da ne brinu, rekao sm država ima dovoljno snage i država će da obezbedi red i poredak- poručio je Vučić.

Autor: Jovana Nerić