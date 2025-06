Snežana Paunović: Svako rušenje Srbije šteti svima nama

U nastavku serije susreta sa predstavnicima lokalnih samouprava, ministarka državne uprave i lokalne samouprave Snežana Paunović posetila je danas Pomoravski upravni okrug u Jagodini i sa predstavnicima šest pomoravskih opština razmotrila mogućnosti za unapređenje saradnje između ministarstva na kojem je na čelu i lokalnih samouprava šest opština ovog okruga.

Ministarka Paunović je naglasila da i na ovim susretima žele da probaju da objasne da je Srbija "naša zemlja i da svako rušenje Srbije zapravo ide na štetu svima nama, kao i da to odavno nema nikakvu drugu konotaciju do one političke za nečiji račun."

Ona je istakla da je važno identifikovati probleme, posebno probleme koji tište obične građane, a koji se mogu brzo i efikasno rešiti.

Cilj nam je da se unapredi kvalitet života običnog čoveka koji je u fokusu Vlade profesora Macuta, istakla je Paunović i dodala da to rade zato što misle da je važno baviti se potrebama jednog običnog čoveka "bez ostrašćenosti bez onoga što živimo i gledamo na dnevnom nivou već osam meseci".

"Tako da, evo, danas smo u vašem okrugu sa potrebom da vidimo čelnike jedinice lokalne samouprave, ljude koji su dobili nedvosmislenu većinu od svojih sugrađana da upravljaju svojim mestima, svojim gradovima, svojim opštinama, da vidimo šta je to što možemo da im pomognemo i da konačno naglas kažem ono što od srca mislim a to je da i ja kao resorni ministar i ceo kabinet Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu smo apsolutni saveznici našim kolegama koji se nalaze na lokalu", istakla je ministarka Paunović.

Razgovorom u Jagodini nastavljen je niz susreta ministarke Paunović sa predstavnicima upravnih okruga u Srbiji, posle čega će uslediti rekapitulacija svega na susretu najavljenom uoči isteka 100 dana nove Vlade Srbije.